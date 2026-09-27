Doce administraciones autonómicas ya aplican las 35 horas de jornada laboral y el resto mantiene procesos pendientes

Baleares las aplica desde el 1 de junio y la Comunitat Valenciana tiene un acuerdo pendiente de ratificación. Madrid, Galicia, Cataluña y Navarra siguen sin implantación general.

A 21 de septiembre de 2026, la jornada general de 35 horas ya está vigente en 12 de las 17 administraciones autonómicas. Once ya la aplicaban antes del cambio estatal y Baleares se incorporó el 1 de junio. La Comunitat Valenciana ha pactado la reducción, pero todavía necesita ratificación y publicación oficial. Madrid, Galicia, Cataluña y Navarra mantienen la jornada general de 37,5 horas. El balance se refiere a la administración autonómica general, ya que algunos sectores tienen condiciones específicas.

El BOE limita las 35 horas estatales a la Administración General del Estado

La Resolución de 14 de abril de 2026 fijó una jornada general de 35 horas para la Administración General del Estado. Entró en vigor el 16 de abril y estableció un cómputo de 1.533 horas anuales. La Moncloa cifra en unos 250.000 los empleados públicos incluidos en la medida. Frente a las 37,5 horas anteriores, son 2,5 horas semanales menos, una reducción aproximada del 6,7%. El recorrido de las 35 horas en la AGE quedó cerrado jurídicamente con esta resolución.

Ese cambio no obliga automáticamente a las comunidades autónomas ni a los ayuntamientos. El propio BOE excluye expresamente de su aplicación a las entidades locales y al resto de administraciones. Antes de abril, las 35 horas ya regían con carácter general en 11 autonomías. Eran Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Murcia y País Vasco. Las otras seis mantenían 37,5 horas.

Baleares ya aplica las 35 horas y la Comunitat Valenciana espera la publicación oficial

Baleares es la autonomía que ha completado el cambio desde la aprobación de la jornada estatal. El Govern acordó el 8 de mayo implantar las 35 horas para el personal incluido en la Mesa Sectorial de Servicios Generales. La medida tiene efectos desde el 1 de junio de 2026. El acuerdo mantiene las adaptaciones necesarias para colectivos sujetos a jornadas especiales.

La Comunitat Valenciana ha dado otro paso, aunque la reducción todavía no puede considerarse plenamente implantada. Generalitat y sindicatos alcanzaron el 14 de septiembre un acuerdo para más de 21.200 empleados públicos. El texto debe ser ratificado por el Consell y publicado en el diario oficial autonómico. El avance de las 35 horas de docentes, uno de los colectivos afectados por este debate.

Madrid, Galicia, Cataluña y Navarra siguen con 37,5 horas de jornada general

Las seis comunidades que mantenían 37,5 horas en primavera han seguido caminos diferentes durante estos meses. Esta es su situación a 21 de septiembre de 2026:

Comunidad Situación actual Paso pendiente Baleares 35 horas desde el 1 de junio. Adaptaciones para jornadas especiales. Comunitat Valenciana Acuerdo para más de 21.200 empleados. Ratificación del Consell y publicación oficial. Cataluña Sigue la negociación. Generalitat propone 1.533 horas anuales y CCOO reclama 1.503. Cerrar el cómputo anual y aprobar la regulación. Comunidad de Madrid Continúa con 37,5 horas como jornada general. Administración y sindicatos difieren sobre el estado de la propuesta. Retomar la negociación en la Mesa General. Galicia No existe un acuerdo general para implantar las 35 horas. La Xunta señala que sería necesario modificar la normativa autonómica. Abrir y completar la negociación correspondiente. Navarra Mantiene 37,5 horas como jornada general y la reducción sigue pendiente. Incorporar la jornada de 35 horas a la negociación.

La diferencia entre territorios también afecta al momento en que el trabajador puede beneficiarse del nuevo horario. Un acuerdo sindical no equivale por sí solo a una jornada ya vigente. Valencia está en esa fase, mientras Baleares ha completado la implantación. Cataluña mantiene una negociación abierta. Madrid, Galicia y Navarra todavía no disponen de una fecha general de aplicación.

Los ayuntamientos mantienen otro mapa y el sector privado sigue con un máximo legal de 40 horas

La situación municipal tampoco es uniforme. Un recuento de 56 grandes ciudades elaborado en marzo situaba a 35 con jornadas de 35 horas. Otras 21 tenían horarios superiores o situaciones intermedias. En septiembre, Valencia, Palma y A Coruña continuaban sin aplicar la reducción general. La cuestión tiene además una discusión jurídica: los sindicatos invocan la legislación de régimen local, mientras la resolución estatal excluye expresamente a estas entidades.

Para los trabajadores del sector privado, el Estatuto de los Trabajadores mantiene un máximo ordinario de 40 horas semanales de promedio anual. El proyecto de 37,5 horas no superó el trámite parlamentario en 2025. El Congreso aprobó su devolución el 10 de septiembre por 178 votos frente a 170. Los convenios colectivos sí pueden establecer jornadas inferiores al máximo legal.

La resolución estatal de 35 horas y la tramitación parlamentaria permiten comprobar ambos marcos.