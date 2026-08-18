Un agricultor sevillano pasó de ganar 100 a 1.900 euros por hectárea tras tomar esta decisión con sus tierras

José Portillo cedió 15 hectáreas de trigo, pipas y garbanzos. Su testimonio es de 2023, pero el BOJA publicó otra autorización fotovoltaica para Carmona en agosto de 2026.

José Portillo explicó en un reportaje de Equipo de Investigación emitido en 2023 que arrendó 15 hectáreas en Carmona, Sevilla, para una macroplanta fotovoltaica. En ellas cultivaba trigo, pipas y garbanzos. Según su testimonio, el ingreso por hectárea pasó de 100 euros durante la cosecha a 1.900 euros por el alquiler. La historia fue republicada el 10 de agosto de 2026, cuando el municipio continúa recibiendo nuevas autorizaciones para instalaciones solares.

El alquiler multiplicó por 19 el ingreso declarado por hectárea

Portillo resumió la diferencia económica con una frase: «Antes me llevaba 100 euros por hectárea durante la cosecha, ahora me pagan 1.900 euros». Tomando esas cantidades literalmente, el ingreso declarado se multiplicó por 19 y aumentó 1.800 euros por hectárea. Aplicado a las 15 hectáreas citadas, serían 1.500 euros frente a 28.500 euros para el mismo periodo comparable. La fuente no aclara que ambas cifras sean anuales, por lo que no deben presentarse como una renta anual confirmada.

El caso tampoco fija un precio general para alquilar suelo fotovoltaico. La renta depende del emplazamiento, la conexión eléctrica, los permisos, la duración contractual y las revisiones pactadas. También cambia según el momento desde el que comienza el pago: firma, tramitación, construcción o puesta en servicio. El propietario debe comparar la renta bruta con el beneficio neto del cultivo y estudiar garantías, impuestos, servidumbres y restitución del terreno. El contrato debería precisar los pagos durante el periodo de reserva u opción y qué ocurre si el proyecto no obtiene autorización. También debería fijar quién asumirá el desmantelamiento al finalizar. Las decisiones sobre suelo rural no siempre se resuelven por la oferta más alta. En Madrid, otro propietario rechazó 700.000 euros por conservar su huerta.

El testimonio se grabó en 2023 y exige contexto temporal

laSexta publicó de nuevo la pieza el 10 de agosto de 2026, pero identifica expresamente el contenido como parte de un programa de 2023. El reportaje original se estrenó el 10 de febrero de aquel año. Por tanto, no consta que Portillo mantenga hoy el mismo contrato, que siga cobrando esa cuantía o que la planta relacionada esté operativa. La cifra describe su decisión entonces, pero no constituye una tarifa vigente para cualquier finca de Carmona.

El programa situaba entonces 28 proyectos en marcha y 92.000 hectáreas de cultivo alrededor del municipio. También recogía la estimación de un vecino, quien hablaba de una caída agrícola de entre el 20% y el 30%. No se aporta una estadística municipal que confirme ese descenso, por lo que debe atribuirse a ese testimonio. La nueva publicación tampoco documenta cuántas iniciativas se ejecutaron, caducaron o cambiaron desde 2023.

El BOJA confirma nuevas autorizaciones solares en Carmona durante 2026

El contexto actual sí ofrece una novedad verificable. El BOJA del 4 de agosto publicó la autorización previa y de construcción de PSFV Carmona Energy. La instalación tendrá 5 MW, se ubicará en parcelas del polígono 12 y evacuará electricidad mediante una línea subterránea de 4,94 kilómetros. La empresa solicitó el permiso en agosto de 2024, un intervalo que muestra la duración que puede alcanzar la tramitación administrativa.

Esa autorización no permite afirmar que la planta ya produzca electricidad. La resolución exige otras licencias, la terminación de las obras y el acta de puesta en servicio. El BOJA del 14 de mayo publicó otra autorización para HSF Viso Solar, de 4,99 MW, en Carmona y El Viso del Alcor. Andalucía cerró 2025 con 11.696 MW fotovoltaicos operativos y más de 197.800 instalaciones de autoconsumo. Estas cifras muestran la expansión regional, pero no cuantifican cuánto suelo agrícola se ha transformado en Carmona. Otras explotaciones buscan rentabilidad mediante cultivos alternativos, como demuestra la expansión del pistacho.

La agrivoltaica permite producir energía sin abandonar todo el cultivo

Arrendar todo el terreno no es la única vía. El MITECO define la agrivoltaica como el uso simultáneo del suelo para producción agrícola y fotovoltaica. Su convocatoria RENOINN contempla paneles intercalados o elevados sobre cultivos, además de sistemas de almacenamiento. Esta opción busca compatibilizar ingresos energéticos con actividad agraria. No elimina el impacto territorial y exige evaluar sombra, mantenimiento y acceso de maquinaria. Su viabilidad depende del cultivo, el diseño, el agua disponible y las condiciones económicas de cada proyecto.

Carmona ya tiene un ejemplo documentado. Endesa informó en 2020 de cultivos de plantas aromáticas en tres hectáreas entre paneles de Las Corchas y Los Naranjos. El proyecto incorporó apicultura y se presentó como una recuperación parcial del uso agrícola. Esto no significa que toda la superficie solar mantenga cultivos.

También existen modelos rurales basados en el pastoreo con 70.000 ovejas para prevenir incendios, una muestra de que la gestión del terreno admite fórmulas distintas.