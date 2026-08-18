Una calle lleva el nombre de Canelo, el perro que recorrió 35 kilómetros para volver al residencial Málaga

El perro escapó de un centro de bienestar animal y regresó al residencial Málaga, en Costa Rica. El homenaje municipal se presentó oficialmente el 3 de febrero de 2026.

El nombre de Canelo quedó incorporado al callejero del residencial Málaga, en Montes de Oca, San José, después de una iniciativa de sus vecinos. El perro había escapado de un centro de bienestar animal y regresado a esa comunidad. Recorrió unos 35 kilómetros, según el relato difundido por el Gobierno Local. La Municipalidad presentó oficialmente la Calle Canelo el 3 de febrero de 2026. No se trata de una inauguración ocurrida en agosto. La historia volvió a circular internacionalmente el 1 de agosto de 2026 tras una publicación de El Espectador.

El recorrido de 35 kilómetros que devolvió a Canelo al residencial Málaga

Canelo formaba parte de una camada de perros callejeros que llegó a la entrada del residencial Málaga. Don Roberto, uno de los vecinos, acogió a los animales. También les construyó pequeñas casitas frente a su vivienda y los alimentó durante cerca de diez años. Ese cuidado convirtió el lugar en su referencia diaria. También explica el vínculo que mantuvo Canelo con la zona durante buena parte de su vida. La historia municipal sitúa el origen del homenaje mucho antes de la colocación del rótulo.

Cuando don Roberto enfermó, fue hospitalizado y posteriormente falleció, los perros quedaron sin su cuidador habitual. Los animales fueron trasladados a un centro de bienestar, pero Canelo escapó un 15 de agosto. El 4 de septiembre reapareció frente a la casa de don Roberto, después de recorrer aproximadamente 35 kilómetros. Las fuentes difundidas no concretan el año de aquella escapada. Tampoco detallan cómo se calculó la distancia. Por eso, ambos datos deben conservarse con la atribución y el carácter aproximado originales.

La iniciativa Amigos de Canelo convirtió su cuidado en una tarea del barrio

El regreso del perro movilizó a los residentes de Málaga. Un grupo de vecinos creó la iniciativa Amigos de Canelo para organizar su alimentación, levantarle una casita y atender sus necesidades. El animal dejó de depender de una sola persona y pasó a estar acompañado por una red comunitaria. Ese esfuerzo vecinal lo convirtió en una figura reconocible dentro del residencial. Además, dio continuidad al cuidado que había recibido durante años de don Roberto.

Karia Fernández, vecina de Málaga, explicó el significado que adquirió el perro en el vídeo municipal. “Ese fue un símbolo increíble de lealtad y amor para la comunidad”, afirmó. El homenaje no se centra solamente en la distancia recorrida. También recuerda a quienes asumieron su cuidado y evitaron que volviera a quedar desatendido. Esos vecinos mantuvieron el vínculo que Canelo había construido con el lugar donde vivió.

El homenaje pasó del cuidado vecinal al callejero de Montes de Oca

La petición para trasladar ese recuerdo al callejero aparece en el acta del Concejo Municipal de Montes de Oca. Corresponde a la sesión ordinaria número 59/2025, celebrada el 16 de junio de 2025. El documento recoge la solicitud de renombramiento de la calle cantonal 85. La vía está situada en la entrada del residencial Málaga y terminó denominándose Calle Canelo. El texto presenta al perro como mascota de la comunidad y emblema de sus vecinos. Así vincula el reconocimiento con la iniciativa local.

La Municipalidad realizó la presentación oficial del rótulo el 3 de febrero de 2026. La placa conmemorativa muestra los años 2008-2024 junto al nombre y la imagen de Canelo. El Gobierno Local explicó que el nombramiento recordaba a un amigo especial de la comunidad. También pretendía conservar la huella que dejó entre quienes conocieron su historia. La televisión costarricense volvió a informar sobre el homenaje el 10 de febrero.

Estas son las fechas que sitúan la historia de Canelo

La cronología permite separar la vida del perro, la tramitación municipal y la difusión posterior de la historia. También impide presentar como reciente una decisión adoptada meses antes. Los hitos verificables son los siguientes.

Fecha Hecho comprobado 2008-2024 Años que figuran en la placa conmemorativa de Canelo 16 de junio de 2025 El Concejo Municipal aborda la solicitud sobre Calle Canelo 3 de febrero de 2026 La Municipalidad presenta oficialmente el rótulo 10 de febrero de 2026 Telediario Costa Rica informa sobre el homenaje 1 de agosto de 2026 El Espectador recupera la historia para una audiencia internacional

El dato que permanece sin año verificable es la caminata de Canelo desde el centro de bienestar hasta Málaga. Sí constan el 15 de agosto como día de la fuga y el 4 de septiembre como fecha del regreso. Tampoco aparece una nueva actuación municipal en agosto de 2026. El interés actual procede de la nueva difusión internacional. El homenaje oficial se había presentado seis meses antes y no responde a un cambio reciente en el callejero.