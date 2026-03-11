Amancio Ortega levanta en Sagunto un gigantesco centro de distribución de calzado de casi 300.000 metros cuadrados que estará listo en 2026

Inditex avanza en Valencia con su primer centro de distribución y refuerza su apuesta por Sagunto con nuevas compras de suelo.

Inditex ultima su llegada a Parc Sagunt, uno de los grandes polos industriales de la Comunitat Valenciana, con un nuevo centro para la distribución de calzado. A través de Tempe, la compañía levanta un “gigante de hierro” en una parcela de casi 300.000 metros cuadrados, en un entorno donde también se han instalado otros nombres de peso.

El nuevo centro logístico de Tempe en Sagunto y su calendario previsto

El proyecto se ejecuta mediante Tempe, filial de calzado participada al 50% por Amancio Ortega y el empresario ilicitano Vicente García Torres. La instalación, según los datos facilitados, tiene como horizonte el último cuarto de 2026, con septiembre de ese mismo año como referencia.

El origen del plan se remonta a 2019, cuando arrancó sobre el “desierto” de Parc Sagunt, un área que con el tiempo se ha convertido en un reclamo para grandes compañías industriales y logísticas.

Inversión de Inditex en Parc Sagunt y superficies de los dos centros

La llegada de Inditex a Valencia se apoya en una inversión de 31 millones de euros para adquirir la parcela de casi 300.000 m² que pertenecía a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). En la presentación anual de resultados de 2024 se comunicó la intención de abrir dos centros en la misma parcela: el de Tempe, ya en construcción, y un segundo para Bershka.

En el caso de Tempe, se indica que será el cuarto centro logístico de la compañía en la Comunitat Valenciana y contará con 141.000 m². El otro espacio sumará más de 120.000 m². Aunque se esperaba que Tempe estuviera operativo en 2025, finalmente será a partir de 2026 cuando el complejo entre en funcionamiento. ¿Qué significa esto? Que los plazos se reajustan, pero la apuesta sigue adelante.

Clave del proyecto en Parc Sagunt Dato destacado Parcela adquirida a la APV Casi 300.000 m² Inversión inicial comunicada 31 millones de euros Superficie del centro de Tempe 141.000 m² Superficie del segundo centro Más de 120.000 m² Previsión de operatividad A partir de 2026

Nuevas compras de suelo en 2025 y el efecto sobre el empleo local

La inversión no se queda ahí. En 2025, Inditex reforzó su presencia con una nueva adquisición en Parc Sagunt II por 65 millones, repitiendo la fórmula de 2019 con la compra de la parcela IN1-C (381.804 m²). Ese terreno se destinará a usos industriales y logísticos y forma parte de la parcela IN1, con 1.000.202 m² y un precio mínimo conjunto de 160.032.348,80 euros. La mercantil Alveston ITG, S.L.U. pagó 64,9 millones por uno de los últimos espacios disponibles en la zona más próxima a la gigafactoría de PowerCo.

En paralelo, PowerCo prepara el arranque de su fábrica para septiembre de 2026 y las obras “avanzan a buen ritmo”, con formación para trabajadores en la UPV hasta su traslado al Battery Campus, previsto para 2027.

Además, el Ayuntamiento de Sagunto ha firmado un convenio que prioriza la contratación de personas desempleadas del municipio, especialmente de colectivos con más dificultades de inserción. Según el alcalde, Darío Moreno, el acuerdo “generará puestos de trabajo estables” y “mejorará la calidad de vida de las vecinas y vecinos”.