Esto es lo que cobra al día Amancio Ortega y lo que ingresará por los dividendos de Inditex del ejercicio 2025

El fundador de Inditex ingresará más de 3.200 millones de euros en dividendos del ejercicio 2025, una muestra del peso que sigue teniendo en la compañía y de la fortaleza del gigante textil gallego, como el actual gigacentro de calzado que está construyendo en Sagunto.

Amancio Ortega, de 89 años, se mantiene como el hombre más rico de España gracias, en gran parte, a los dividendos de Inditex. Solo por el reparto correspondiente al ejercicio 2025, percibirá 3.234 millones de euros tras otro año de beneficios récord para el grupo.

Cuánto dinero cobrará Amancio Ortega en dividendos de Inditex en el ejercicio 2025

El empresario gallego controla el 59,29 % del capital de Inditex, con 1.848 millones de acciones a través de Pontegadea y Partler Participaciones. Esa posición le permite ser el principal beneficiario del dividendo de 1,75 euros por acción aprobado por el consejo de administración.

Con este reparto, Ortega ingresará 3.234 millones de euros solo en dividendos. En ejercicios anteriores, Inditex ya le hacía ganar 8,5 millones de euros al día, unos 3,104 millones anuales, un 28 % más que el año previo y el doble que en 2020. Tan solo esta tienda en pleno centro de Madrid, le hace ganar casi 2 millones de euros al mes. No es precisamente calderilla para un empresario cuyo patrimonio se sitúa en 120.200 millones de euros.

Reparto de dividendos de Inditex para la familia Ortega y la alta dirección

Amancio Ortega no es el único miembro de la familia que se beneficia del buen momento de Inditex. ¿Quiénes más cobran por este reparto y en qué cuantía?

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros; Sandra Ortega, con el 5,05 % del capital, ingresará 275,45 millones; Marta Ortega, presidenta del grupo, recibirá 7.242 euros; el consejero delegado, Óscar García-Maceiras, percibirá 207.075 euros en dividendos.

Además de los dividendos, la cúpula cuenta con retribuciones fijas relevantes. En el ejercicio 2025, Marta Ortega mantuvo su salario como presidenta en 1 millón de euros, mientras que el consejero delegado cobró 11,549 millones de euros, de los que 7,43 millones fueron pagos en metálico.

Beneficios récord de Inditex y trayectoria empresarial de Amancio Ortega desde sus inicios

El fuerte dividendo anunciado es posible porque Inditex ha cerrado su ejercicio fiscal con 6.220 millones de euros de beneficio, un 6 % más que el año anterior y el cuarto récord consecutivo. La compañía agrupa marcas tan conocidas como Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear o Stradivarius.

Desde un pequeño taller de confección GOA en 1963, que en 1975 dio lugar a la primera tienda de Zara en A Coruña, Ortega fue levantando el grupo Inditex, creado en 1985 y expandido por medio mundo. Hoy continúa invirtiendo a través de Pontegadea, con operaciones como la compra del 49 % de PD Ports en el Reino Unido y un estilo marcado por la discreción, la constancia y su fuerte vínculo con Galicia.