Trabajo recurre al Constitucional el límite a la Inspección para entrar en domicilios de empresa sin permiso judicial

El Supremo exige autorización judicial cuando el centro de trabajo coincide con un domicilio empresarial constitucionalmente protegido. Trabajo ha presentado un recurso de amparo que seguía pendiente de admisión el 12 de septiembre.

El Ministerio de Trabajo ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia 441/2026 del Tribunal Supremo. El fallo, dictado el 14 de abril, exige autorización judicial previa para entrar en determinados espacios que sean domicilio social y centro de trabajo. La noticia actual es el recurso presentado, no la sentencia de abril. Según confirmó Trabajo a El País el 12 de septiembre, el recurso seguía pendiente de admisión.

Qué cambió con la sentencia del Supremo para la Inspección de Trabajo

El artículo 13.1 de la Ley 23/2015 permite a los inspectores entrar sin aviso previo en centros de trabajo sujetos a inspección. La norma exige consentimiento o autorización judicial cuando el centro coincide con el domicilio de una persona física. Sin embargo, no recoge expresamente esa exigencia para las personas jurídicas. El Supremo consideró que ese silencio legal no elimina la protección derivada del artículo 18.2 de la Constitución.

Situación Regla aplicable Centro de trabajo ordinario La Inspección mantiene su facultad general de entrada prevista en la Ley 23/2015 Centro que coincide con domicilio de una persona física Se necesita consentimiento o autorización judicial Espacio que es domicilio social protegido y centro de trabajo La STS 441/2026 exige autorización judicial previa si no existe consentimiento Zonas laborales físicamente separadas El Supremo contempla una posible excepción si la visita queda limitada claramente al área de trabajo

La obligación empresarial de colaborar con la Inspección continúa vigente. Existen consecuencias de obstaculizar una visita de la Inspección. La sentencia introduce ahora una distinción relevante cuando la actuación pretende alcanzar espacios protegidos constitucionalmente. Tampoco convierte cualquier local empresarial en un domicilio inviolable de forma automática.

El conflicto comenzó con una inspección en una empresa de Foios

El litigio procede de una actuación realizada el 23 de octubre de 2024 en las instalaciones de Francisco Ballester SL, en Foios, Valencia. La Inspección de Trabajo entró con apoyo de la Policía Nacional sin consentimiento del titular ni autorización judicial. El inmueble funcionaba simultáneamente como centro de trabajo y domicilio social. Durante la actuación no hubo registro ni intervención de archivos físicos o informáticos.

El Tribunal Superior de Justicia valenciano rechazó inicialmente la reclamación de la empresa. El Supremo cambió después ese resultado y declaró vulnerado el artículo 18.2 de la Constitución. Trabajo promovió un incidente excepcional de nulidad, que fue desestimado el 9 de junio. La Abogacía del Estado también invocó los convenios 81 y 129 de la OIT. El primero reconoce amplias facultades de entrada a los inspectores debidamente acreditados.

No todo domicilio social queda protegido frente a una visita inspectora

La protección constitucional de las empresas tiene límites. La STC 69/1999 estableció que no existe una correspondencia automática entre domicilio mercantil y domicilio constitucionalmente protegido. La protección alcanza especialmente espacios destinados a dirigir la sociedad o custodiar documentación reservada. Los locales abiertos al público pueden quedar fuera de esa protección según sus características y utilización.

Este matiz resulta especialmente importante para pequeños negocios y empresas con varias actividades dentro del mismo inmueble. El Supremo contempla que una zona laboral claramente separada pueda recibir un tratamiento diferente. Para ello, debe existir una separación física apreciable respecto de las oficinas protegidas. Además, los inspectores deben delimitar desde el inicio que accederán únicamente a la zona de trabajo.

Las facultades inspectoras siguen siendo decisivas para comprobar altas, contratos y otras obligaciones laborales. Casos como la detección de empleados sin alta en Seguridad Social muestran el alcance de esas actuaciones. Los trabajadores también conservan la posibilidad de acudir a la Inspección de Trabajo cuando consideran vulnerados sus derechos.

El recurso de amparo no suspende por sí solo la sentencia

El siguiente movimiento corresponde al Tribunal Constitucional. Primero deberá decidir sobre la admisión del recurso presentado por Trabajo. La información publicada el 12 de septiembre señalaba que todavía estaba pendiente de ese trámite. El Ministerio tampoco había hecho público el contenido íntegro del recurso de amparo. Por ello, no puede atribuirse al escrito una argumentación diferente de la ya conocida en actuaciones anteriores.

Mientras no exista una decisión cautelar distinta, presentar un recurso de amparo no suspende automáticamente los efectos de la sentencia impugnada. Así lo establece el artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La doctrina fijada por el Supremo debe, por tanto, seguir teniéndose en cuenta en las actuaciones inspectoras afectadas por este supuesto. El Constitucional puede acordar una suspensión si concurren las condiciones legales previstas.