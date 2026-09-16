Galicia recibe casi 9 millones para formar a trabajadores en construcción, industria y otros sectores

La nueva distribución extraordinaria financiará formación acreditable en centros públicos. Un 30% de los fondos se dirige a personas vulnerables y migrantes.

Galicia contará con 8.954.079,39 euros para formación de personas trabajadoras dentro del nuevo reparto territorial autorizado por el Consejo de Ministros el martes 15 de septiembre de 2026. La cantidad forma parte de una bolsa estatal de 107,39 millones para acciones desarrolladas en centros públicos y vinculadas al sistema de Formación Profesional. Formalmente, el Consejo ha autorizado la propuesta de distribución para someterla a la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para Personas Trabajadoras. No se trata, por tanto, de una ayuda económica que cada trabajador pueda solicitar directamente.

Galicia recibirá 8,95 millones y el 30% del fondo tiene una reserva social

El anexo publicado por La Moncloa fija para Galicia exactamente 8.954.079,39 euros, lo que representa aproximadamente el 8,34% de los 107.392.798,26 euros incluidos en esta distribución territorial. El dinero financiará acciones vinculadas al Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales y centradas principalmente en sectores considerados estratégicos. Las comunidades también podrán priorizar actividades relacionadas con sus propios planes territoriales.

La decisión incorpora además una condición relevante para saber a quién pretende llegar la formación. El 30% de la inversión territorial se dirige a personas en situación de vulnerabilidad social o económica, riesgo de pobreza o exclusión y migrantes participantes en el proceso de regularización de 2026. Aplicando ese porcentaje como referencia a la asignación gallega, equivaldría a unos 2,69 millones de euros, aunque el anexo estatal no publica una partida separada específicamente para Galicia con esa cuantía.

Los cursos permitirán conseguir acreditaciones oficiales acumulables dentro del sistema de FP

El dinero no financiará únicamente cursos aislados sin continuidad académica. Las acciones podrán corresponder al Grado A, con microacreditaciones; Grado B, mediante módulos profesionales; y Grado C, con certificados profesionales. Estas acreditaciones son acumulables dentro del Sistema de Formación Profesional, permitiendo construir itinerarios formativos progresivos a partir de competencias concretas.

Esta estructura cobra especial importancia para trabajadores que necesitan actualizar conocimientos sin iniciar necesariamente un ciclo completo. El sistema ya cuenta con miles de ofertas de distinta duración y nuevos certificados profesionales vinculados a sectores con necesidad de personal. En la convocatoria estatal específica para colectivos vulnerables habrá una diferencia: se financiarán certificados profesionales completos y podrán incluir hasta un 25% de formación complementaria en competencias lingüísticas, digitales o empresariales.

Construcción, oficios y turismo concentran otros 126,7 millones para formación

El reparto autonómico se acompaña de cuatro convocatorias gestionadas directamente por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que suman 126,7 millones de euros. De ellos, 25 millones se destinarán a construcción industrial y sostenible, otros 35 millones a oficios y desempeños estratégicos y 20 millones al turismo patrimonial, cultural y sostenible.

Los 46,7 millones restantes financiarán formación dirigida prioritariamente a personas especialmente vulnerables, con atención particular a población migrante. Entre las familias profesionales señaladas por el Gobierno aparecen Edificación y Obra Civil, Instalación y Mantenimiento, Electricidad y Electrónica y Seguridad y Medio Ambiente. Estas convocatorias estatales son independientes de los 8,95 millones asignados territorialmente a Galicia. Quienes estén buscando otras posibilidades pueden consultar también la oferta de formación subvencionada del SEPE mientras se concretan las nuevas acciones.

Este nuevo reparto tampoco debe confundirse con los más de 867 millones de euros distribuidos entre las comunidades autónomas en junio de 2026 para Formación Profesional dirigida a personas trabajadoras. Aquel paquete reservó 696,5 millones para desempleados, 145,9 millones para ocupados y 24,8 millones para actuaciones extraordinarias del sistema de FP. La decisión del 15 de septiembre constituye una distribución extraordinaria diferenciada, centrada en centros públicos, sectores estratégicos y colectivos con mayores necesidades formativas.

Los trabajadores no pueden solicitar directamente los 8,95 millones de euros

Para una persona ocupada o desempleada en Galicia, la aprobación no abre por sí misma un formulario para pedir parte de esos fondos. Los 8,95 millones se destinan a financiar acciones formativas, por lo que el acceso llegará cuando las administraciones y centros correspondientes publiquen los cursos, plazas y condiciones de participación. La propuesta territorial debe seguir además su tramitación a través de la Conferencia Sectorial.

Será necesario comprobar cada convocatoria para conocer destinatarios, requisitos, duración, modalidad, centro de impartición y acreditación obtenida. La Xunta dispone actualmente de procedimientos específicos para acciones de los grados A, B y C dirigidas a personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, aunque estos procedimientos no deben confundirse automáticamente con las nuevas acciones financiadas por este reparto.

La sede de la Xunta recoge la formación para trabajadores ocupados. También pueden consultarse otras alternativas de cursos de SEPE y Fundae mientras se publica la programación vinculada a estos nuevos fondos.