Tiene 22 años, es albañil y trabaja en un sector donde más del 65% de los profesionales supera los 45 años

El joven dejó atrás un grado medio de telecomunicaciones para dedicarse a la obra. La patronal cifra en unos 700.000 los trabajadores que necesita la construcción, mientras los menores de 30 años apenas representan el 4% de los albañiles.

Santiago Carpintero tiene 22 años y eligió trabajar como albañil después de estudiar un grado medio de telecomunicaciones. Su testimonio lleva circulando desde comienzos de 2026, por lo que la novedad no está en su decisión, sino en los datos publicados este año. La Confederación Nacional de la Construcción mantiene que el sector necesita alrededor de 700.000 trabajadores y el SEPE sitúa la construcción entre las actividades con mayores dificultades para cubrir puestos.

Los 700.000 trabajadores son una necesidad del sector y no vacantes de albañil

La cifra requiere una precisión importante. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) señala en su Memoria 2025, publicada en 2026, que el sector requiere en torno a 700.000 trabajadores mientras afronta una falta de relevo generacional en numerosos oficios. No significa que existan ahora mismo 700.000 ofertas abiertas para albañiles, ni que todas esas necesidades correspondan a esta profesión. La estimación comprende al conjunto de la construcción.

El tamaño del dato se entiende mejor al compararlo con el empleo existente. El Observatorio Industrial de la Construcción, utilizando la EPA del INE, contabiliza 1.612.000 ocupados en el sector durante el segundo trimestre de 2026, un 5,7% más que un año antes. Esos 700.000 trabajadores equivaldrían aproximadamente al 43% de la plantilla actual del sector. Al mismo tiempo, la dificultad para encontrar albañiles refleja un problema que también recoge el SEPE en sus estudios de 2026.

Santi empezó a ir a la obra antes de decidir cuál sería su profesión

El caso de Santiago resulta poco habitual por su edad. Ya durante la ESO aprovechaba algunas tardes para acompañar a su padre a trabajar. Más tarde comenzó un grado medio relacionado con las telecomunicaciones, pero seguía regresando a la obra siempre que podía. Finalmente decidió convertir aquella experiencia familiar en su profesión. “Es lo que realmente me gusta”, explicó durante su participación en el pódcast Sector Oficios.

Desde entonces trabaja en la empresa familiar y utiliza sus redes sociales para enseñar reformas y acercar los oficios a otros jóvenes. También ha impulsado una comunidad para trabajadores de la construcción menores de 30 años. Su situación encaja con otros profesionales que encuentran una elevada demanda laboral, como ocurrió con un albañil que recibió varias ofertas poco después de empezar a buscar empleo en España.

Solo el 4% de los albañiles tenía menos de 30 años en 2024

Los datos ayudan a explicar por qué un albañil de 22 años es cada vez menos habitual. BBVA Research, a partir de la Encuesta de Población Activa del INE, señala que en 2007 el 20% de los albañiles tenía menos de 30 años. En 2024 ese porcentaje se había reducido hasta aproximadamente el 4%. Al otro extremo, el 39% tenía entre 45 y 54 años y otro 26% superaba los 55. Es decir, más del 65% tenía más de 45 años.

El problema tampoco se limita a una percepción de quienes trabajan en obra. El informe El ajuste de la oferta y la demanda de empleo 2026, publicado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE en julio, incluye a la construcción entre los sectores donde persisten mayores dificultades de cobertura. Entre las causas generales detectadas aparecen la falta de candidatos, la escasez de experiencia profesional, el déficit de competencias técnicas y los problemas de relevo generacional.

El salario de la construcción depende del oficio, la categoría y la provincia

Las cifras salariales también necesitan contexto. Santiago ha afirmado en redes que, trabajando por cuenta propia y realizando varias reformas, puede superar los 5.000 euros en determinados meses. Ese importe corresponde a su experiencia personal y no puede utilizarse como salario habitual de un albañil, ya que el trabajo autónomo incorpora gastos, materiales, impuestos y una carga de trabajo que cambia de un mes a otro.

El último dato oficial disponible del INE ofrece una referencia más comparable. La Encuesta Anual de Estructura Salarial sitúa la ganancia media bruta de los trabajadores cualificados de la construcción en 24.445,11 euros anuales en 2024, un 4,8% más que el año anterior. El sueldo concreto en 2026 depende del convenio provincial, la categoría y los complementos. Por eso, antes de valorar una oferta resulta más útil consultar los salarios mínimos del convenio que quedarse con una cifra mensual aislada.

El recorrido de Santiago no demuestra que todos los jóvenes que entren en la construcción vayan a tener el mismo salario o trayectoria. Sí coincide con una realidad estadística: el sector aumenta empleo, tiene problemas para cubrir determinadas ocupaciones y cuenta con una plantilla especialmente envejecida en oficios como la albañilería.