Compra una cabaña en un pueblo de Asturias y el antiguo propietario, de 83 años, le enseña un oficio casi olvidado

La protección de los teitos de Somiedo exige respetar su arquitectura. Asturias incluyó estas cubiertas entre las restauraciones subvencionadas en 2026.

Dani ha comprado un teito en La Pornacal, en Somiedo, y aprende a reparar su cubierta con Eladio, su anterior propietario. Su iniciativa ayuda a conservar los teitos de Somiedo y una forma de construir que necesita relevo. Además, recupera un patrimonio cuya restauración exige respetar materiales y características originales, según la normativa del parque.

El oficio que permite conservar los teitos de Somiedo

Eladio le enseña a colocar la escoba, el arbusto utilizado para cubrir estas construcciones. Dani pretende conservar la estructura y los pesebres, según recoge el reportaje. La intervención también contempla reparar paredes y madera deteriorada. El proyecto de Virgilio para rehabilitar una cabaña en Asturias muestra igualmente que comprar el inmueble y recuperarlo son fases diferentes. Aquí, la participación del anterior propietario permite transmitir sus conocimientos mientras avanzan los trabajos sobre el tejado.

Esa transmisión tiene reconocimiento en la Ley del Patrimonio Cultural de Asturias. Su artículo 69 incluye los conocimientos técnicos y las prácticas vinculadas a los oficios artesanales entre los elementos de interés etnográfico. El artículo 71 establece que los poderes públicos apoyarán su transmisión a nuevas generaciones. Por tanto, la protección comprende tanto las construcciones como los saberes necesarios para mantenerlas. El artículo 72 añade la documentación de esas expresiones y el apoyo a quienes trabajan para conservarlas.

La Pornacal ya fue rehabilitada mediante un proyecto de 1994

Dani compara una fotografía de 1995, donde identifica 60 cabañas, con las 35 o 40 que calcula que permanecen en pie. Son estimaciones personales sobre La Pornacal. El estudio de Ástur Paredes, publicado en el portal oficial REDMEDA, documenta al menos 47 construcciones históricas, distribuidas en cuatro barrios. Las referencias no comparten una metodología acreditada ni permiten establecer una tasa exacta de desaparición. Tampoco describen el conjunto de los teitos existentes en todo el concejo de Somiedo.

El mismo estudio aporta un antecedente relevante: La Pornacal participó en el proyecto LIFE de recuperación de brañas de 1994. Aquella actuación consiguió rehabilitar integralmente el conjunto con colaboración institucional y vecinal. Sin embargo, Paredes describe un abandono posterior y la pérdida progresiva de cabañas. Ese recorrido muestra que una restauración necesita continuidad para conservar sus resultados. El mantenimiento también ocupa el centro de historias como la de Álvaro, dedicado a conservar edificios rurales en Asturias.

Conservar, restaurar y rehabilitar tienen condiciones diferentes

El Instrumento de Gestión Integrado de Somiedo, aprobado por el Decreto 169/2014, diferencia tres intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico y etnográfico. La conservación mantiene el edificio sin modificar su distribución ni sus elementos arquitectónicos. La restauración busca recuperar las condiciones originales y admite determinadas reparaciones estructurales. La rehabilitación permite mejorar la habitabilidad o redistribuir el interior, manteniendo la estructura y el aspecto exterior. Para restaurar y rehabilitar, exige elementos arquitectónicos y materiales iguales a los existentes antes de las obras.

Esta distinción afecta a las decisiones de cualquier propietario: cambiar la distribución interior no encaja en la definición de simple conservación. El documento también considera autorizable la recuperación de construcciones agrarias abandonadas. Que un trabajo sea posible no significa que pueda iniciarse sin el procedimiento correspondiente. Antes de presupuestar una intervención, resulta útil identificar su categoría y consultar las condiciones aplicables al inmueble. Estas reglas explican el marco general; las fuentes disponibles no permiten verificar el expediente administrativo particular de Dani.

Asturias incluyó cubiertas de teito en las ayudas concedidas en 2026

La conservación de estas cubiertas recibió apoyo público en 2026. El 8 de julio, el Gobierno asturiano anunció ayudas patrimoniales que incluían trabajos en teitos de Somiedo. La línea de restauración estaba dotada con 350.000 euros para distintos bienes, entre ellos iglesias, hórreos y otras construcciones. Esa cantidad corresponde al programa completo, no a una cabaña ni exclusivamente a los teitos. La comunicación distingue esa partida de otras destinadas a divulgación, arqueología y conservación de bienes históricos.

Según el comunicado oficial de Cultura, esa línea financiaba actuaciones de particulares y entidades sin ánimo de lucro sobre bienes con protección específica. Debían ser Bienes de Interés Cultural o estar incluidos individualmente en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. La antigüedad del edificio, por sí sola, no acredita ese requisito. El anuncio comunicaba ayudas concedidas, sin abrir un nuevo plazo de solicitud. Tampoco identifica a Dani como beneficiario. Para valorar futuras convocatorias, el propietario necesita comprobar la protección concreta de su inmueble.