Le cambian el contador, le acusan de fraude por un empalme de los técnicos y acaba cobrando 3.489 euros por parte de Endesa

FACUA Sevilla comunica la indemnización el 25 de septiembre. El caso incluye daños en aparatos y un corte de suministro posterior.

Un usuario de La Puebla del Río ha recibido 3.489 euros de E-distribución (del grupo Endesa) después de que un contador defectuoso causara daños en su vivienda. FACUA Sevilla comunicó el resultado de su reclamación el 25 de septiembre. El conflicto tuvo una segunda complicación: la compañía cortó la luz por un empalme realizado por sus propios operarios. El desenlace corresponde a una reclamación individual, con daños concretos, y no establece una compensación fija para cualquier corte eléctrico.

El contador nuevo falló y la solución provisional acabó generando otro problema

El origen del expediente se sitúa en octubre de 2025, cuando el contador anterior dejó de funcionar. Según la reconstrucción publicada por Dudas Legislativas, el aparato sustituto se instaló el 31 de octubre y presentaba un defecto de fábrica. Esa noche se produjeron chispas y daños en electrodomésticos. Los técnicos desconectaron el equipo y realizaron un empalme provisional para mantener el suministro. Identificar la causa resulta decisivo: revisar la potencia contratada puede explicar algunas interrupciones, mientras otras requieren investigar una avería.

El 14 de noviembre, la empresa interrumpió el suministro al considerar irregular aquella conexión provisional, según esa misma información. El usuario recurrió a FACUA Sevilla para conseguir la reposición del servicio, la instalación de un contador correcto y la reparación económica. La asociación sostiene que el empalme respondía a la actuación de los propios operarios. La cronología convierte el parte de intervención en una pieza especialmente relevante. Permite relacionar quién realizó cada trabajo con el motivo alegado para cortar la electricidad.

La indemnización exige relacionar la avería con los daños reclamados

La comunicación de FACUA Sevilla confirma que E-distribución abonó 3.489 euros tras su intervención. El importe exacto permite distinguir el resultado del redondeo a 3.500 euros utilizado en el titular de la asociación. La información pública describe una solución de la reclamación, sin identificar una sentencia que impusiera ese pago. Por ello, presentar el caso como una condena judicial modificaría lo que está acreditado. La utilidad para otros usuarios reside en los documentos y las vías empleadas para defender el perjuicio sufrido.

El Código Civil contempla responsabilidad por daños cuando existe incumplimiento, dolo, negligencia o morosidad en las obligaciones. La legislación de consumidores también regula la indemnización por daños causados por bienes o servicios en las condiciones legalmente previstas. Aplicar esas reglas exige examinar lo ocurrido, la relación causal y la valoración económica. Un presupuesto de reparación, una factura y un informe técnico responden a preguntas distintas. Reunirlos ayuda a justificar tanto la existencia del daño como la cantidad solicitada, evitando una cifra escogida sin respaldo.

Qué documentos guardar y cómo identificar a la empresa responsable

Consumo Responde recomienda documentar los desperfectos con fotografías y conservar los justificantes de los aparatos afectados. También interesa anotar fechas, duración de la interrupción, números de incidencia y las actuaciones de los técnicos. La factura identifica el suministro y ayuda a localizar los datos de las empresas implicadas. Si el conflicto alcanza al cobro del servicio, debe comprobarse la modalidad contratada, incluido el precio regulado PVPC. En Andalucía, las discrepancias de facturación regulada se tramitan por el cauce energético. La contratación en el mercado libre tiene vías de consumo específicas.

E-distribución mantiene una vía específica para reclamaciones que correspondan a su responsabilidad. Su web permite crearlas y seguirlas desde el apartado de consultas y reclamaciones del área privada. También publica el teléfono de atención al cliente 900 878 119. Para daños causados por averías, informa de la posibilidad de acudir a la comercializadora o contactar directamente con la distribuidora. Dejar constancia de la petición y conservar su referencia permite acreditar el contenido comunicado y facilita el seguimiento de la respuesta recibida.

La Administración competente depende de lo que se esté reclamando

En Andalucía, las discrepancias sobre equipos de medida, calidad del suministro o determinadas suspensiones corresponden al organismo territorial competente en Industria y Energía. Consumo Responde distingue esas materias de las reclamaciones propias de contratación en el mercado libre. También advierte de un límite: el órgano energético puede intervenir en la calidad del servicio, pero no fijar los daños y perjuicios indemnizables. Esa separación ayuda a formular correctamente la petición, especialmente cuando una incidencia combina el corte, el contador y los aparatos estropeados.

Para resolver conflictos de consumo también existe el arbitraje, sujeto a la adhesión de la empresa o a su aceptación y a sus posibles limitaciones. La oficina municipal de consumo puede orientar sobre el cauce adecuado. Si existe seguro del hogar, deben comprobarse las coberturas y comunicarse los daños siguiendo la póliza. El expediente de La Puebla del Río muestra la importancia de preservar la secuencia de hechos: sustitución, avería, intervención provisional, corte y reclamación. Cada documento puede aclarar una parte diferente del conflicto.