OCU calcula una factura PVPC de 79,75 euros en agosto tras subir un 2,5%

La estimación utiliza un hogar con 4,6 kW de potencia y 292 kWh de consumo mensual. El recibo sería 12,01 euros superior al de agosto de 2025.

La factura eléctrica de un hogar tipo acogido al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) alcanzó los 79,75 euros en agosto de 2026, según los cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios. El importe aumenta un 2,46% respecto a los 77,84 euros de julio y un 17,73% frente a los 67,74 euros de agosto de 2025. OCU utiliza como referencia una potencia contratada de 4,6 kW y un consumo mensual de 292 kWh.

El nuevo repunte amplía la presión que ya reflejaban anteriores datos sobre la subida de la luz y el gas. Sin embargo, la cifra de 79,75 euros no puede trasladarse automáticamente a todos los recibos, porque cada hogar tiene una potencia, un consumo y unas condiciones contractuales diferentes.

El recibo modelo aumenta 1,91 euros en un mes y 12,01 euros en un año

La diferencia entre julio y agosto es de 1,91 euros. La comparación interanual resulta más elevada: el hogar empleado por OCU pagaría 12,01 euros más que en agosto del año pasado. El incremento anual supera así el 17%, aunque el porcentaje corresponde exclusivamente al supuesto analizado.

El consumo real puede alejarse de los 292 kWh mensuales utilizados. Durante los episodios de altas temperaturas, el aire acondicionado puede elevarlo, especialmente cuando el equipo funciona muchas horas o se configura de manera ineficiente. Talent24h ha recogido también el error que aumenta el gasto del aire acondicionado.

El mercado mayorista alcanza 118,25 euros por megavatio hora

La nota publicada por OCU atribuye la subida al encarecimiento del mercado mayorista, cuyo precio aumentó otro 13% hasta 118,25 euros por megavatio hora. Según la organización, se trata del segundo mes de agosto más caro, solo por detrás de agosto de 2022, cuando alcanzó 154,9 euros/MWh.

OCU relaciona el movimiento con una demanda superior a la de 2025, impulsada por el calor, y con una producción eólica y nuclear menor. La generación fotovoltaica se mantuvo elevada, pero la organización señala que, al caer el sol, aumentó la necesidad de recurrir al gas, cuyo precio se había encarecido por la crisis en Oriente Medio.

Las rebajas fiscales condicionadas no se aplicarán en septiembre

El Real Decreto-ley 18/2026 contempla la posibilidad de reducir durante septiembre el IVA de la electricidad al 10% y el Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5% si el IPC eléctrico de julio supera en más de un 15% el del mismo mes del año anterior.

OCU señala que esa condición no se cumplió. Por ese motivo, las reducciones no se aplicarán a las facturas emitidas en septiembre con consumos de agosto. La organización reclama revisar los requisitos para que las medidas fiscales tengan una aplicación más continuada ante posibles repuntes energéticos.

OCU recomienda comparar el coste anual y revisar el contrato

La organización aconseja revisar los contratos y comparar ofertas utilizando el coste anual estimado, no únicamente un descuento temporal o el precio promocional de algunos meses. También propone valorar tarifas de precio fijo durante al menos doce meses para reducir la exposición a nuevas oscilaciones.

Esta recomendación no significa que una tarifa fija sea la alternativa más barata para todos los perfiles. El resultado depende del consumo, los servicios adicionales, la permanencia y la evolución del mercado. Los hogares vulnerables deben comprobar además si reúnen las condiciones del bono social eléctrico durante 2026, una ayuda distinta de las rebajas fiscales condicionadas analizadas por OCU.