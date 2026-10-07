La Generalitat reúne Metrovalencia, EMT, Cercanías, Metrobús y Valenbisi en una nueva aplicación

GVA SUMA-T permite planificar desplazamientos y consultar tiempos de paso. La compra de títulos digitales está prevista para futuras versiones.

La Generalitat ha presentado GVA SUMA-T para reunir la información de cinco servicios de transporte del área metropolitana de València. El lanzamiento, difundido el 16 de septiembre de 2026, facilita consultar Metrobús, Metrovalencia, EMT, Renfe Cercanías y Valenbisi. Las fichas oficiales de la aplicación confirman sus funciones y una limitación relevante. Permite organizar el desplazamiento, pero la compra de títulos mediante un monedero virtual queda para futuras versiones y no sustituye ahora al billete.

GVA SUMA-T permite comparar trayectos y consultar tiempos de paso

La herramienta está disponible para iOS y Android. La Generalitat figura como desarrolladora en ambas tiendas y describe funciones de planificación de viajes, horarios por parada y atención al cliente. Su utilidad se concentra en consultar alternativas que combinan varios operadores desde una misma plataforma. Un trabajador que necesita enlazar autobús y Cercanías puede contrastar sus posibilidades antes de salir. Esa información ayuda a organizar la conexión, aunque no elimina las condiciones particulares de cada servicio de transporte público.

También importa distinguir los operadores incluidos del territorio cubierto. Las fichas sitúan el servicio en el área metropolitana de València. No anuncian una aplicación para cualquier transporte de España ni para toda la Comunitat Valenciana. La inclusión de Valenbisi añade información sobre bicicleta pública, junto a autobuses y ferrocarril. Tampoco convierte sus servicios en un producto tarifario único. Consultar varias posibilidades desde una pantalla y disponer de autorización para utilizarlas son dos cuestiones diferentes que el viajero debe comprobar antes de desplazarse.

Consultar una ruta no equivale a llevar un billete válido

La sede electrónica de la Generalitat mantiene la obligación de viajar con el título correspondiente y validarlo en las máquinas habilitadas. GVA SUMA-T no modifica esa exigencia por el mero hecho de instalarla. Además, la ficha oficial diferencia esta aplicación de los canales existentes para adquirir o recargar títulos. Entre estos últimos figuran las máquinas de las estaciones, la red de puntos de venta y Recarga SUMA para Android. Son funciones distintas, aunque los nombres puedan llevar a confusión.

El sistema SUMA ya permite utilizar determinados títulos en Metrovalencia, EMT, Metrobús y Cercanías, dentro de sus zonas de validez. Esa integración existía antes del estreno de la aplicación. La distinción también ayuda a entender las reformas de transbordos anunciadas en otros territorios. Compartir información de operadores no implica aprobar una nueva tarifa común. Tampoco significa que todos los abonos particulares sirvan en cualquier medio mostrado por el planificador. El título elegido sigue determinando qué trayectos están cubiertos.

Los descuentos vigentes dependen del título y de las zonas

El lanzamiento coincide con unas bonificaciones que la Generalitat prorrogó el 26 de junio hasta el 31 de diciembre de 2026. El anuncio oficial mantiene la gratuidad infantil hasta los 14 años, descuentos juveniles del 50% y reducciones generales de al menos el 40%. También prolonga títulos gratuitos destinados a personas empadronadas en municipios afectados por la dana. Estas ventajas responden a medidas tarifarias anteriores. Descargar la nueva aplicación no concede automáticamente una bonificación ni acredita los requisitos personales necesarios para obtenerla.

SUMA 10 cuesta 5,40 euros para diez viajes en una zona A, B o C, según el cuadro tarifario bonificado. La zona D cuesta 9 euros. En el primer caso, cada desplazamiento consumido supone 0,54 euros, sin añadir el coste que corresponda al soporte. Como ejemplo de cálculo, veinte viajes equivalentes costarían 10,80 euros en recargas. Pero esa cantidad no debe extenderse a trayectos con más zonas. La tarifa cambia con el ámbito adquirido, de modo que el origen y el destino deben comprobarse antes de comparar el coste.

Los transbordos tienen plazos que la aplicación no amplía

SUMA 10 incluye un transbordo bajo condiciones concretas. El margen es de 90 minutos para una zona y aumenta a 110, 130 o 140 minutos para dos, tres o cuatro. El cómputo comienza con la primera validación y el desplazamiento debe realizarse en un solo sentido. Por ejemplo, una conexión dentro de una zona requiere respetar ese límite de 90 minutos. Que el planificador muestre una combinación posible no permite dar por cumplidas automáticamente las reglas temporales del billete.

Antes de viajar, resulta útil separar tres comprobaciones: la ruta disponible, las zonas necesarias y el título válido para ese recorrido. Para consultas sobre la herramienta pueden utilizarse las opciones de atención al cliente descritas por la Generalitat.

Las funciones presentes y previstas aparecen en sus fichas oficiales de App Store y Google Play. Las condiciones de uso y transbordo se detallan en la información de la ATMV.