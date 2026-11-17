Los puestos de técnico de proyecto EUNICE se cubren por concurso-oposición. Las solicitudes comienzan el 12 de noviembre y la tasa ordinaria es de 12,63 euros.

Tener formación universitaria e inglés avanzado permite optar a dos nuevos puestos fijos en la Universidad de Cantabria. El BOE del 11 de noviembre publica una convocatoria para técnicos de proyecto EUNICE, adscritos al Vicerrectorado de Transformación Universitaria. El acceso es libre mediante concurso-oposición y requiere acreditar un C1 de inglés. Las bases publicadas en el BOE conceden veinte días naturales de solicitud desde el 12 de noviembre, por lo que el cómputo alcanza el 1 de diciembre.

Dos contratos fijos para un proyecto que conecta diez universidades europeas

Las plazas pertenecen al personal técnico, de gestión y de administración y servicios laboral. Están encuadradas en la Escala A, grupo profesional de titulado universitario, con nivel A1 del convenio de la UC. Se trata de contratos fijos, no de una beca ni de una estancia académica. Para comparar perfiles existen otras convocatorias para universitarios, aunque cada institución establece titulaciones, exámenes y condiciones propias. El nivel exigido de inglés es un elemento central de esta selección.

EUNICE es una alianza de diez universidades públicas europeas, incluida la Universidad de Cantabria. La presentación oficial del consorcio explica sus objetivos de cooperación en docencia, investigación, movilidad y gestión. Participan instituciones de países como Alemania, Francia, Italia, Polonia, Portugal y Suecia. Ese contexto permite entender el ámbito internacional de los puestos. La convocatoria, sin embargo, es de la universidad española y no ofrece diez destinos entre los que elegir.

El grado no es la única vía académica admitida y el inglés debe acreditarse

Las bases permiten participar con Grado, Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o un título declarado equivalente. También incluyen determinados estudios parciales de las antiguas licenciaturas, ingenierías y arquitecturas, en los términos detallados en la resolución. Los títulos extranjeros deben contar con homologación o reconocimiento. La formación debe reunirse al terminar la inscripción y mantenerse hasta la formalización del contrato. Tener una titulación superior no dispensa de cumplir el resto de condiciones.

El C1 de inglés se acredita mediante las titulaciones o certificados reconocidos por la Universidad de Cantabria. No basta con indicar un nivel alto en el currículo. Además, se exigen las condiciones de edad, capacidad y habilitación, junto con las de nacionalidad o acceso previstas para personal laboral. Las bases sitúan la edad mínima en dieciséis años. Los candidatos deben comprobar tanto el documento académico como la certificación lingüística antes de finalizar el registro de su solicitud.

La oposición combina un test, un tema escrito y dos supuestos prácticos

El primer ejercicio tiene dos partes. Una consiste en un cuestionario de hasta cuarenta preguntas sobre los bloques indicados del temario, con cuarenta y cinco minutos. La otra exige desarrollar por escrito un tema elegido entre dos obtenidos por sorteo, durante un máximo de dos horas. Cada parte tiene una puntuación mínima para superarla. Las respuestas erróneas del cuestionario descuentan un cuarto del valor de un acierto, según las reglas publicadas.

El segundo ejercicio plantea dos supuestos prácticos a elegir entre cuatro y dispone de tres horas. Los exámenes pueden sumar hasta ochenta puntos. Después se valoran méritos académicos y servicios prestados, con un máximo conjunto de veinte puntos. Los méritos no compensan un ejercicio suspendido. La experiencia a tiempo parcial se valora proporcionalmente y debe acreditarse con la documentación prevista. Esta distribución permite orientar la preparación hacia las pruebas sin olvidar los justificantes de los méritos que puedan corresponder.

La tasa tiene exenciones y pagarla no sustituye a registrar la instancia

La tasa ordinaria asciende a 12,63 euros. Las bases prevén exenciones para desempleados que acrediten las condiciones exigidas, discapacidad igual o superior al 33%, familias numerosas y determinados supuestos de víctimas. Cada excepción necesita su documentación. La convocatoria distingue la situación de desempleo total de la inscripción para mejora de empleo. El justificante bancario debe identificar al aspirante. Realizar el ingreso, por sí solo, no acredita que se haya presentado una candidatura válida.

La inscripción utiliza el procedimiento de pruebas selectivas de personal laboral en la sede de la UC. Para preparar el acceso puede consultarse cómo activar el certificado digital. Es necesario completar el trámite hasta obtener el registro. Posteriormente se publicarán listas de admisión y la fecha del examen, con diez días hábiles para subsanar exclusiones corregibles. Las personas seleccionadas deberán aportar la documentación final y superar el periodo de prueba de un mes que recoge la convocatoria.