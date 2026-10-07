FACUA alerta de grandes diferencias en la ITV y pasarla puede costar hasta 38 euros más

FACUA publica su comparación de 2026. La diferencia porcentual cambia cuando se incorpora la tasa común de 4,18 euros.

Pasar la ITV de un turismo de gasolina puede costar 17,01 euros en Mallorca o 55,28 euros en Euskadi, según FACUA. Su estudio del 24 de septiembre sitúa la diferencia en el 225%, antes de añadir la tasa de Tráfico. Son 38,27 euros entre ambos extremos. Al incorporar los mismos 4,18 euros a cada tarifa, los importes pasan a 21,19 y 59,46 euros. La distancia en euros permanece, aunque el porcentaje baja aproximadamente al 180,6%.

Qué incluyen las tarifas de ITV comparadas por FACUA

El informe analiza inspecciones periódicas de turismos de gasolina con catalizador, vehículos diésel y motocicletas. Incluye los impuestos indirectos aplicables en cada territorio, pero deja fuera la tasa de anotación del resultado en Tráfico. Esa precisión evita sumar dos veces el IVA al precio publicado. Antes de comparar estaciones, hay que identificar la categoría y la motorización del vehículo. También debe comprobarse la vigencia de la revisión, porque los agentes pueden detectar una ITV caducada mediante los registros oficiales.

El promedio de las comunidades analizadas alcanza 39,18 euros para gasolina y 46,09 euros para diésel, sin la tasa común. Sin embargo, una media territorial no equivale necesariamente a la tarifa de una estación concreta. En Madrid, donde los precios están liberalizados, FACUA calcula promedios a partir de los establecimientos comparados. En Baleares, las tarifas dependen de cada consell insular. La referencia de Mallorca para gasolina, por tanto, no se extiende automáticamente a Menorca ni al conjunto del archipiélago.

El cálculo cambia al incorporar la tasa de Tráfico

La diferencia del 225% compara 55,28 euros con 17,01 euros. El cálculo consiste en dividir los 38,27 euros de distancia entre la tarifa menor. Al añadir 4,18 euros a ambas cantidades, cambia el denominador y resulta aproximadamente un 180,6%. Es un cálculo propio sobre las cifras difundidas, útil para entender el desembolso final. Ninguna de las dos operaciones demuestra que desplazarse al territorio más barato compense: combustible, peajes y tiempo pueden superar el ahorro disponible para el conductor.

La resolución vasca para 2026 permite verificar el desglose directamente. Para turismos M1, establece 45,69 euros antes de IVA en gasolina, híbridos y otras propulsiones; con IVA son 55,28 euros. En diésel aparecen 47,72 euros antes de impuestos y 57,74 euros con IVA. El anexo añade expresamente las tasas por anotación del resultado cuando corresponda. También diferencia los eléctricos, con 53,08 euros con IVA para esa categoría. Por eso resulta necesario consultar la fila exacta del vehículo antes de reservar.

Se puede elegir estación y adelantar la revisión sin perder días

El artículo 17 del Real Decreto que regula la ITV reconoce la libre elección de estación en el territorio nacional. Esa posibilidad permite comparar establecimientos de otra provincia o comunidad cuando el desplazamiento resulte razonable. La elección debe combinar precio, disponibilidad de cita y condiciones del servicio. Pedir información sobre una segunda inspección también puede evitar gastos inesperados si aparecen defectos. Es preferible conocer esas condiciones antes de abonar una oferta y comprobar qué inspección cubre realmente.

La DGT explica que la inspección periódica puede adelantarse hasta 30 días sin modificar la fecha prevista de la siguiente revisión. Ese margen facilita encontrar cita y comparar precios sin esperar al vencimiento. La fecha puede consultarse en la tarjeta ITV y en miDGT. Una reserva posterior al vencimiento no convierte por sí misma la inspección caducada en válida para circular. Organizar el trámite antes de que expire evita que la búsqueda de una tarifa inferior termine creando un problema administrativo.

La tarifa pagada no sustituye las obligaciones posteriores

Una vez superada la inspección, el conductor recibe el informe y debe atender a la colocación del distintivo de la ITV. En los turismos con parabrisas, corresponde situarlo en el ángulo superior derecho por la cara interior. Conservar la documentación permite comprobar el resultado y la nueva fecha de vencimiento. El justificante económico, por su parte, ayuda a separar la tarifa de inspección, los impuestos y la tasa de Tráfico. Son documentos que cumplen funciones distintas dentro del mismo trámite.

Si la inspección resulta desfavorable o negativa, las condiciones de circulación cambian. La regulación reserva al resultado desfavorable los desplazamientos permitidos para reparar el vehículo y volver a inspección. Con resultado negativo, el traslado debe realizarse por medios ajenos al propio coche. Ahorrar en la revisión exige mantener esas restricciones presentes, además de comprobar el precio final. El estudio sirve como referencia territorial de 2026; la confirmación del importe, la cita y las condiciones corresponde a la estación elegida.