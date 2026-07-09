Revisar la potencia contratada puede evitar los cortes de luz que muchos hogares sufren al usar el aire acondicionado en verano

Un cliente sufría cortes de luz cada vez que usaba el aire acondicionado durante el fin de semana. La factura eléctrica permitió encontrar el fallo: tenía 1.000 W menos contratados en el horario valle.

El aviso parecía una avería más. Javier, electricista de Córdoba y responsable de la cuenta de TikTok @elapagon, acudió a una vivienda después de que una persona le contara que el domingo “se le fue la luz por lo menos cinco veces”. Al principio, todo apuntaba al aire acondicionado, pero las mediciones no mostraban un consumo superior a la potencia que supuestamente tenía contratada.

Por qué tener dos potencias contratadas puede provocar cortes de luz en casa

La explicación apareció al pedir la última factura de la luz. El cliente tenía una potencia distinta según el tramo horario. En concreto, contaba con 1.000 W menos en el horario valle que en el periodo punta, una diferencia suficiente para que el suministro se cortara al encender aparatos de alto consumo.

Desde la entrada de la tarifa 2.0TD, los consumidores pueden tener dos potencias contratadas. La CNMC explica que la potencia valle se aplica de 00:00 a 08:00 y durante todas las horas del fin de semana y los festivos nacionales, mientras que la potencia punta cubre de 08:00 a 24:00 en días laborables.

Ese detalle fue decisivo. Si el cliente usaba el aire acondicionado un sábado o un domingo, no se aplicaba la potencia más alta, sino la más baja. Al superar ese límite, el contador cortaba la luz.

El cambio de contador que hizo visibles los apagones durante el fin de semana

La duda era por qué el problema había empezado justo ahora si el contrato no se había modificado en años. Javier preguntó al cliente si le habían cambiado el contador recientemente y recibió un “sí rotundo”. La sustitución se había producido un mes antes, en mayo.

Los contadores inteligentes incorporan el Interruptor de Control de Potencia, conocido como ICP. La CNMC indica que, si se supera la potencia contratada, el suministro se interrumpe, lo que muchos consumidores siguen identificando como “saltar los plomos”.

Por eso, un cambio de contador puede hacer que una potencia ajustada a la baja empiece a dar problemas. No siempre hay una avería en la instalación. A veces, el origen está en una potencia insuficiente en el tramo horario en el que más se consume.

Cómo comprobar la potencia máxima demandada antes de llamar a la compañía

La factura de la luz es el primer documento que hay que mirar cuando los cortes se repiten. En ella figuran las potencias contratadas en P1 y P2, así como la potencia máxima demandada en el último año para cada periodo, según recoge la resolución publicada en el BOE sobre la información que deben incluir las facturas eléctricas y sus códigos QR.

Si los apagones coinciden con fines de semana, festivos o noches, el foco debe ponerse en la potencia valle. Muchos hogares la reducen para pagar menos en la parte fija del recibo, pero esa rebaja puede quedarse corta en verano si coinciden aire acondicionado, horno, lavadora o termo eléctrico.

La solución pasa por contactar con la comercializadora y solicitar un ajuste de la potencia en el tramo que provoca los cortes. Antes de hacerlo, es recomendable comparar la potencia contratada con la máxima demandada y valorar qué aparatos se usan al mismo tiempo.