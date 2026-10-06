La DGT cambia desde octubre cómo deben apartarse los coches cuando se acerca una ambulancia

El corredor de emergencia dependerá del número de carriles. La obligación afecta a autopistas y autovías con tráfico detenido o muy lento.

La DGT ha recordado el 24 de septiembre que la reforma del Reglamento General de Circulación entra, mayoritariamente, en vigor el 1 de octubre. Incluye el corredor de emergencia cuando se aproximen vehículos prioritarios entre coches detenidos o circulando al paso. El cambio figura en el Real Decreto 518/2026, publicado el 26 de junio. En carreteras con tres carriles, el espacio libre no se abre en el centro de toda la calzada.

Dónde se abre el corredor de emergencia con dos o más carriles

Con dos carriles para el mismo sentido, los vehículos deben apartarse hacia los respectivos extremos y dejar libre el espacio central. Con tres o más, el corredor queda entre el carril situado más a la izquierda y el inmediatamente contiguo. Quienes circulan por el primero se desplazan a la izquierda. Los demás lo hacen a la derecha. Esta distribución forma parte de la misma reforma que introduce cambios para los patinetes, aunque responde a una situación distinta.

Un ejemplo permite identificar el error habitual. En una autovía de tres carriles, los vehículos del carril central también deben apartarse a la derecha. Si se dirigieran a la izquierda, cerrarían precisamente el paso previsto para los servicios de emergencia. Antes de desplazarse, el conductor debe comprobar qué espacio existe junto al vehículo. La maniobra requiere movimientos compatibles entre filas, especialmente cuando circulan camiones o autobuses. El hueco resultante no constituye un carril adicional disponible para adelantar la retención.

La prioridad de las ambulancias exige facilitar el paso con seguridad

El artículo 69 del Reglamento ya exige facilitar el paso al percibir las señales especiales de un vehículo prioritario. La reforma conecta esa obligación general con la distribución específica del corredor. Fuera de ese supuesto, debe adaptarse la actuación a las circunstancias, apartándose normalmente a la derecha o deteniéndose cuando resulte necesario. Una orden directa de un agente también debe atenderse. Por tanto, observar los carriles no sustituye la atención a señales, indicaciones y movimientos próximos durante una emergencia.

El propio Reglamento diferencia los vehículos prioritarios de un turismo particular que excepcionalmente presta auxilio urgente. Este último debe respetar las normas de circulación, especialmente en las intersecciones. Encender las luces de emergencia no concede, por sí solo, las facultades de una ambulancia. Esa distinción importa cuando varios automóviles intentan seguir al vehículo de emergencias. Su paso responde a una prioridad concreta, no a una autorización colectiva para saltarse señales. Mantener despejada su trayectoria evita trasladar el bloqueo unos metros más adelante.

Las nevadas requieren otra distribución de los vehículos

La reforma contiene una regla diferente para autopistas y autovías cuando la nieve dificulte la circulación. En ese supuesto prohíbe adelantar y exige circular por la derecha. Si existen tres o más carriles, permite utilizar también el inmediatamente contiguo al derecho. Así quedan libres los restantes carriles de la izquierda para emergencias y quitanieves. No debe confundirse este escenario con el corredor formado entre dos filas de vehículos. La presencia de nieve y el número de carriles determinan qué disposición corresponde.

La presentación realizada por la DGT y la Federación Española de Municipios y Provincias situó estas medidas dentro de una reforma más amplia. Su aplicación exige distinguir también los calendarios. Algunas previsiones técnicas para vehículos de movilidad personal se aplazan hasta octubre de 2027. Esa demora específica no retrasa la obligación del corredor. Para preparar un desplazamiento desde octubre, resulta útil identificar previamente los tramos habituales de dos y tres carriles. La misma posición del coche puede exigir movimientos laterales distintos según la configuración.

Qué debe indicar una eventual denuncia de tráfico

La Ley de Tráfico regula la prioridad de los servicios de urgencia y el deber general de evitar peligros u obstáculos. Una denuncia debe concretar qué conducta se atribuye al conductor, dónde ocurrió y qué precepto se considera infringido. Esos datos permiten distinguir una maniobra indebida de una simple referencia genérica al atasco. También deben comprobarse las instrucciones de pago o alegaciones. La documentación relevante puede variar, como sucede al revisar una multa por otras conductas de circulación.

La sede electrónica de la DGT separa los trámites para pagar, identificar al conductor y presentar alegaciones o recursos. Si la sanción procede de otra administración, debe utilizarse el organismo indicado en la notificación. La fecha de recepción importa para calcular el plazo correspondiente. Guardar el documento completo facilita comprobar esos extremos antes de elegir una opción.

Para conocer la maniobra exigida desde octubre, la referencia concreta es el Real Decreto 518/2026, que modifica los artículos sobre carriles y vehículos prioritarios.