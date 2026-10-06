Este pueblo busca quien se haga cargo de su bar por 200 euros al mes y por un periodo de hasta 4 años

El alquiler del bar de Narros asciende a 242 euros mensuales con el impuesto anunciado. El boletín diferencia diez días para documentación y quince para ofertas.

El Ayuntamiento de Narros, en Soria, publicó el 25 de septiembre de 2026 la licitación del alquiler de su bar restaurante. El anuncio fija una renta base de 200 euros mensuales más un IVA del 21%, equivalente a 242 euros. Además, exige una garantía de 2.000 euros antes de formalizar el contrato. El expediente distingue dos plazos diferentes, de diez y quince días naturales, que los interesados deben comprobar antes de presentar su propuesta.

El alquiler del bar de Narros requiere calcular más que la renta

La convocatoria ofrece el arrendamiento del establecimiento municipal mediante concurso. No anuncia una contratación laboral con salario ni una vivienda gratuita para quien lo gestione. Se trata de asumir una actividad empresarial, como en otros bares que buscan nueva gestión. La renta mensual es una parte del desembolso, a la que se añade la garantía prevista. El anuncio no permite calcular todos los gastos de funcionamiento del local. Para hacerlo, resulta necesario consultar el pliego y comprobar las obligaciones concretas del futuro arrendatario.

Con el IVA del 21% expresamente indicado, los 200 euros mensuales generan 42 euros de impuesto y un pago total de 242. En doce meses, la renta base suma 2.400 euros, el IVA alcanza 504 y el total resulta 2.904 euros. La garantía de 2.000 euros es otro concepto y no debe confundirse con una mensualidad. La suma de garantía y primer pago mensual sería 2.242 euros, como referencia aritmética, sin anticipar que ambos deban abonarse el mismo día.

El primer año puede ampliarse mediante tres prórrogas

El Mirón de Soria informó de la licitación el mismo 25 de septiembre y recogió su duración inicial de un año. El contrato admite tres periodos sucesivos adicionales de un año cada uno. Por tanto, su duración podría alcanzar cuatro años si se producen todas las renovaciones previstas. La continuidad requiere atender a la cláusula de preaviso. Cualquiera de las partes puede comunicar que no renovará con dos meses de antelación al vencimiento correspondiente.

Para quien prepare un proyecto, ese calendario obliga a distinguir el compromiso inicial de la posible permanencia posterior. Una inversión calculada únicamente sobre cuatro años debe contemplar que las prórrogas tienen condiciones. Tampoco corresponde incluir automáticamente en los ingresos las ayudas para bares rurales convocadas por otras administraciones. Cada programa tiene su territorio, plazo y requisitos. El anuncio de Narros no concede una subvención por gestionar el establecimiento. Tampoco garantiza apoyos externos para pagar sus suministros o financiar el inicio de la actividad.

Diez días para documentación y quince para presentar ofertas

El boletín fija diez días naturales para obtener documentación e información, contados desde el día siguiente a su publicación provincial. Para presentar ofertas, señala quince días naturales desde el siguiente a la publicación en el boletín y en la sede electrónica municipal. No son dos versiones intercambiables del mismo plazo. Confundirlos podría llevar a esperar demasiado para pedir un documento o a calcular mal el vencimiento de la oferta. La fecha de publicación electrónica debe contrastarse junto con la del boletín.

La Ley de Procedimiento Administrativo regula el cómputo de plazos y contempla el desplazamiento del vencimiento cuando el último día resulta inhábil. Por eso, un cálculo informal del calendario no sustituye la comprobación del expediente y del registro correspondiente. También importa el medio de presentación admitido. En esta licitación, el anuncio remite al pliego para concretar cómo entregar la proposición. Antes de cerrar la documentación, el interesado debe confirmar el vencimiento aplicable con Secretaría y conservar el justificante de registro de su oferta.

La adjudicación valora varios criterios y exige revisar el pliego

El procedimiento es abierto, ordinario y con varios criterios de adjudicación. Eso significa que no basta con suponer que ganará quien llegue primero o proponga únicamente la renta más alta. El pliego determina cómo se comparan las candidaturas y qué documentos acompañan a la propuesta. La convocatoria también exige mantener la oferta hasta la formalización. Consultar las condiciones completas permite valorar el compromiso económico y temporal antes de participar. Es especialmente útil para organizar una inversión o cambiar de residencia.

La web municipal confirma el teléfono 975 251 186 y la dirección del Ayuntamiento en la plaza Aquilino Velilla. El boletín añade el 975 251 001 y el correo almajano@dipsoria.es para la información del expediente. También indica atención de registro los miércoles, de 9:00 a 14:00. Ese horario hace aconsejable preparar las consultas sin esperar al último día.

La renta, la garantía y las condiciones publicadas pueden comprobarse en el anuncio oficial del BOP de Soria.