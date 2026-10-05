Zamora reparte 112.000 euros en ayudas a jóvenes para vivienda: hay que justificarlas antes de que acabe octubre

El programa Vivienda Joven aumenta los beneficiarios respecto a 2025. La compra y rehabilitación agotan su partida, mientras el alquiler utiliza el 40%.

La Diputación de Zamora comunicó el 19 de septiembre de 2026 la concesión de 112.000 euros del programa Vivienda Joven a 68 beneficiarios. Deben justificar la subvención hasta el 31 de octubre para recibir el pago posteriormente. La resolución distribuye todo el presupuesto de compra y rehabilitación, pero solo 12.000 de los 30.000 euros previstos para alquiler. El plazo actual corresponde a justificar ayudas concedidas, no a presentar nuevas solicitudes de esta convocatoria.

Vivienda Joven reparte cantidades distintas según la modalidad

La línea de adquisición y rehabilitación de viviendas unifamiliares del medio rural concede 100.000 euros entre 58 adjudicatarios. Las cantidades individuales comunicadas van de 1.094 a 2.525 euros. La modalidad de alquiler reconoce 1.200 euros a cada uno de sus diez beneficiarios. El reparto depende de las bases y de la resolución, como sucede con otras ayudas para comprar vivienda destinadas a jóvenes. El máximo que anuncia una convocatoria no debe confundirse con la cantidad que finalmente recibe cada solicitante tras la valoración.

La convocatoria provincial había previsto hasta 3.000 euros para adquisición o rehabilitación. La mayor ayuda finalmente comunicada, 2.525 euros, queda 475 euros por debajo de aquel límite, una diferencia del 15,83%. El promedio de esta línea resulta de dividir 100.000 entre 58: aproximadamente 1.724 euros por beneficiario. Ninguno de esos cálculos sustituye la cuantía individual concedida. Sirven para interpretar el reparto. El techo inicial de 3.000 euros no representa una transferencia uniforme a todos los jóvenes admitidos.

El presupuesto ejecutado y el número de beneficiarios evolucionan de forma distinta

El programa disponía de 130.000 euros: 100.000 para compra y rehabilitación y 30.000 para alquiler. Los 112.000 concedidos representan el 86,15% del total. En alquiler, las diez ayudas consumen el 40% de su partida y dejan una diferencia aritmética de 18.000 euros. Ese saldo no significa que exista automáticamente un nuevo plazo de solicitudes. La Diputación anuncia la intención de convocar nuevamente el programa en 2027. Esa previsión requiere una convocatoria futura con sus propias condiciones.

La comparación con el balance incluido en la presentación de abril muestra una ampliación del alcance general. En 2025 hubo 38 beneficiarios de compra o rehabilitación y trece de alquiler, 51 en total. Los 68 actuales suponen diecisiete más y un crecimiento del 33,3%. La evolución cambia por modalidad: compra y rehabilitación incorporan veinte beneficiarios adicionales, mientras alquiler pasa de trece a diez. Las ayudas al alquiler pueden tener resultados diferentes incluso cuando comparten programa, porque disponen de partidas y requisitos específicos.

La ayuda se dirige a jóvenes que se establecen en municipios pequeños

La convocatoria se dirige a menores de 36 años en el momento de solicitarla y exige que la vivienda esté en un municipio zamorano. Ese municipio debe tener menos de 10.000 habitantes. Se admite nacionalidad española, de otro Estado de la Unión Europea o residencia legal para extranjeros no comunitarios. La Diputación explica que las bases se aprobaron el 8 de abril y se publicaron el 27 de abril. Después se habilitaron quince días hábiles para solicitar y una fase de subsanación documental.

La valoración prioriza la localización geográfica, otorgando más puntuación a las localidades con menos habitantes, hasta el máximo establecido. También considera ingresos de la unidad de convivencia y continuidad de la situación laboral. Los beneficiarios deben acreditar que están al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La documentación inicial de abril excluye, en alquiler, habitaciones, subarriendos, arrendamientos parciales y locales que no sean vivienda. Tampoco ampara usos distintos de la residencia habitual ni las viviendas de protección pública en los supuestos recogidos.

La concesión necesita justificarse antes de que llegue el ingreso

Los adjudicatarios deben aportar hasta el 31 de octubre la documentación prevista en las bases y en la notificación correspondiente. El comunicado sitúa el abono después de esa justificación. Por ello, recibir una resolución favorable no permite deducir que el dinero ya esté ingresado. Cada interesado debe identificar su modalidad y comprobar los justificantes concretos exigidos. En compra o rehabilitación no procede utilizar sin más el mismo expediente documental que para alquiler. La resolución y las bases determinan cómo acreditar el destino de los fondos.

Quienes no participaron en primavera tendrán que esperar a una eventual nueva convocatoria y comprobar entonces edad, municipio, periodos admitidos y documentación. Los requisitos de 2026 sirven para entender esta concesión, pero no garantizan que se repitan sin cambios el año siguiente.

La información oficial de la Diputación identifica el reparto, las cuantías y la fecha de justificación. Para los 68 adjudicatarios, la actuación inmediata consiste en completar esa fase dentro del plazo, conservando el resguardo de presentación.