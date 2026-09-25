La DGT cambia las reglas del patinete desde del 1 de octubre

El nuevo Reglamento fija requisitos estatales para los VMP y sanciones de 200 euros por incumplir determinadas medidas de seguridad. La prohibición de circular por aceras y el seguro obligatorio ya estaban vigentes.

Los usuarios de patinetes eléctricos tendrán nuevas obligaciones estatales desde el 1 de octubre de 2026. El Real Decreto 518/2026 fija 15 años como edad mínima, impone casco y refuerza las reglas de visibilidad. Sin embargo, no todo lo anunciado como novedad empieza ese día. Circular por aceras ya estaba prohibido desde 2021 y el registro con seguro obligatorio funciona desde enero de 2026. La diferencia de fechas determina qué debe cumplir ahora cada usuario.

Qué cambia de verdad para los patinetes el 1 de octubre

El cambio más directo afecta a la edad y al equipamiento del conductor. Desde el 1 de octubre, ningún menor de 15 años podrá conducir un VMP. El casco homologado o certificado será obligatorio para todos y deberá ir correctamente abrochado. De noche o con visibilidad reducida, el BOE exige al menos un elemento luminoso o reflectante visible a 150 metros. Los profesionales deberán llevar además chaleco reflectante de alta visibilidad en cualquier vía.

Incumplir determinadas obligaciones puede acabar en multas de 200 euros. El nuevo artículo 155 añade otra exigencia que puede pasar desapercibida, ya que será necesario señalizar con el brazo las maniobras previstas. Los ayuntamientos mantienen competencia para decidir por qué vías urbanas pueden circular estos vehículos y bajo qué condiciones.

Regla Antes del 1 de octubre de 2026 Desde el 1 de octubre Edad mínima No existía este mínimo estatal reglamentario 15 años Casco Podía depender de normativa municipal Obligatorio para todos los conductores Circulación por aceras Ya estaba prohibida desde 2021 Continúa prohibida Registro y seguro Ya eran exigibles desde enero de 2026 Siguen siendo obligatorios Alumbrado durante el día La nueva obligación todavía no resulta exigible Se exigirá desde el 1 de octubre de 2027

La prohibición de circular por aceras no empieza en octubre

La prohibición de utilizar la acera con un patinete eléctrico ya era estatal antes de esta reforma. El Real Decreto 970/2020 reconoció los VMP como vehículos y su circulación por aceras quedó prohibida desde el 2 de enero de 2021. La DGT ha mantenido también restricciones para travesías, vías interurbanas, autopistas, autovías y túneles urbanos.

La reforma de 2026 vuelve a reservar las aceras al tránsito y estancia de peatones. En otras zonas peatonales, los ayuntamientos podrán permitir convivencia con ciclistas y VMP mediante ordenanza, siempre con prioridad peatonal. Este matiz diferencia una acera de otras zonas peatonales y mantiene cierto margen municipal fuera de la prohibición básica.

Seguro, registro y etiqueta tampoco nacen con esta reforma

El seguro y el registro tampoco empiezan el 1 de octubre. El Real Decreto 52/2026 fue publicado el 30 de enero y entró en vigor ese mismo día. La DGT exige inscribir el VMP, obtener el certificado de inscripción y portar la etiqueta identificativa para circular. La inscripción es también el paso previo para contratar el seguro obligatorio.

El trámite puede realizarse siguiendo el procedimiento establecido para el registro online del patinete. Los VMP antiguos no certificados tienen además un régimen transitorio distinto. Los modelos comercializados antes del 22 de enero de 2024 pueden circular hasta el 22 de enero de 2027 sin certificado VMP, aunque durante ese periodo deben estar inscritos y asegurados.

Hay dos fechas de 2027 que no deben confundirse

El 1 de octubre de 2027 empezará otra obligación diferente. Desde ese día será exigible mantener encendido el alumbrado del VMP también durante el día, según la disposición transitoria tercera del Real Decreto 518/2026. El casco no espera hasta 2027 porque su obligación general comienza un año antes. Tampoco debe confundirse el alumbrado diurno con los elementos de visibilidad exigidos desde octubre de 2026 durante la noche.

La otra fecha es el 22 de enero de 2027. Desde entonces, los VMP anteriores que carezcan del certificado exigido dejarán de poder circular. Antes de octubre, el usuario debe comprobar casco, edad, registro, seguro y etiqueta, además de la ordenanza de su municipio. Los trabajadores que utilicen estos vehículos también deben prestar atención a las obligaciones específicas para riders, especialmente en materia de visibilidad.