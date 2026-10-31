La DGT advierte de importantes atascos en la A-1 durante el puente de Todos los Santos por las obras

La operación de Todos los Santos comienza este 30 de octubre. El calendario autonómico reparte el retorno entre el domingo y el lunes.

La DGT prevé 5,34 millones de desplazamientos de largo recorrido durante la operación de Todos los Santos, anunciada el 29 de octubre de 2026. El dispositivo comienza este viernes 30 a las 15:00 y tendrá dos jornadas principales de regreso. Entre los puntos señalados figura la A-1, donde unas obras reducen la capacidad de entrada a Madrid. La fecha de vuelta y el estado del tramo importan al organizar el viaje.

Las obras de la A-1 afectan a un carril de entrada a Madrid

La advertencia se concentra entre los kilómetros 51 y 59, a la altura de Venturada y Cabanillas de la Sierra. Las obras de reparación de tres viaductos mantienen cortado un carril en dirección a Madrid. Tráfico anticipa retenciones importantes durante el regreso del lunes 2 de noviembre. No se anuncia un cierre completo de la autovía. Como ocurre con otras reparaciones de las carreteras, la afección concreta depende del tramo y del sentido de circulación. Revisar solo el nombre de la vía puede ocultar esa diferencia.

Para aliviar el regreso, la DGT prevé habilitar un carril adicional hacia Madrid desde el kilómetro 74. La medida queda condicionada a la meteorología y a los requisitos de seguridad, con señalización previa. Por tanto, no debe darse por disponible antes de comprobarlo. El Consejo de Ministros trató estas reparaciones el 27 de octubre. Su referencia recoge una modificación y ampliación de la declaración de emergencia por 10.940.895,60 euros. El acuerdo identifica los viaductos de los kilómetros 51,2, 53,8 y 54,8, sin anunciar su reapertura para el puente.

El regreso se divide entre el domingo 1 y el lunes 2

La operación termina a las 24:00 del domingo donde el lunes es laborable y se prolonga un día en ocho comunidades. Son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid. Para quienes regresen a estas autonomías, la tarde del lunes concentra la previsión principal de retorno. El calendario resulta relevante también para viajes entre territorios con festivos distintos. Una familia puede encontrar movimiento de regreso el domingo durante un desplazamiento que, para ella, todavía forme parte del descanso.

Las recomendaciones oficiales sitúan las horas desfavorables del viernes entre las 15:00 y las 23:00. Dentro de esa franja, la comunicación de Tráfico prevé las mayores complicaciones entre las 16:00 y las 22:00. El sábado, la franja desfavorable va de las 8:00 a las 14:00. Para el retorno del domingo y del lunes, la referencia es de 15:00 a 24:00, según el calendario correspondiente. Son previsiones de intensidad, no prohibiciones de circular. Salir fuera de esas horas tampoco garantiza encontrar todos los accesos despejados.

Los carriles previstos cambian según la carretera y la jornada

El documento operativo detalla medidas concretas para canalizar la circulación. En la A-5 contempla un carril en sentido contrario al habitual durante la salida del viernes, entre Valmojado y Talavera de la Reina. Para el lunes recoge el recorrido inverso hasta Quismondo o Valmojado, según la organización prevista. En la A-3 contempla para ese regreso un carril hacia Arganda desde Saelices o Tarancón. Son actuaciones planificadas para determinados momentos y tramos; no convierten esos carriles en una ampliación permanente de las autovías.

El mismo documento incluye la reordenación del enlace entre A-4 y R-4 en Dosbarrios y Ocaña durante el lunes. Para el conductor, la consecuencia práctica es prestar atención a la señalización instalada y a las instrucciones de los agentes. Los avisos de obras conectados añaden información a los servicios que integran esos datos, pero no sustituyen las señales del tramo. Es recomendable consultar el itinerario completo antes de salir, incluidos los enlaces y el acceso final. El recorrido habitual puede presentar una ordenación diferente durante la operación.

La previsión del puente debe completarse con información actualizada

Los 5,34 millones corresponden a desplazamientos de largo recorrido previstos, no a un recuento de personas distintas. A esos movimientos se añaden viajes cortos, entre ellos las visitas a cementerios. Por eso, una carretera próxima al destino también puede concentrar circulación aunque el viaje principal discurra con normalidad. El documento de previsiones distingue salidas, retornos y accesos urbanos para cada jornada. El lunes, donde sea laborable, seguirán además los desplazamientos habituales de entrada y salida de las ciudades. Esa combinación obliga a mirar el recorrido propio.

Antes de iniciar la marcha, pueden consultarse las recomendaciones y el estado del tráfico y el teléfono 011. La comunicación de la DGT precisa las condiciones del carril adicional de la A-1. El documento de regulación permite comprobar las actuaciones previstas en otras vías. La referencia del Consejo de Ministros aporta el contexto de las reparaciones. Consultar esos avisos cerca de la salida permite distinguir el plan publicado de la situación efectiva que encuentre cada vehículo.