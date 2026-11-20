El registro identifica las enseñanzas autorizadas. Una academia preparatoria o un diploma propio tienen efectos distintos de la matrícula en un ciclo oficial.

Antes de abonar una matrícula de FP privada, hay tres datos que deben coincidir con la información oficial: el centro, la enseñanza y la modalidad contratada. El Real Decreto 69/2025, publicado el 5 de febrero de 2025, regula el registro que permite contrastarlos. La comprobación ayuda a distinguir un ciclo autorizado de otros cursos y evita dar por hecho que cualquier formación comercializada por una entidad conduce al título esperado.

La autorización debe corresponder a la enseñanza que vas a contratar

Los artículos 22 a 24 del Real Decreto 69/2025 establecen que los centros deben figurar en el Registro General de Centros de Formación Profesional para realizar ofertas conducentes a titulaciones, certificados o acreditaciones oficiales. El registro incorpora centros públicos, privados y privados concertados. Por tanto, que una enseñanza sea privada no impide que tenga carácter oficial.

La ficha no se limita al nombre. Incluye código del centro, titularidad, ubicación y ofertas autorizadas, con su familia profesional, grado, código y modalidad. Encontrar una entidad en el registro no basta para atribuir reconocimiento oficial a cualquier curso que anuncie. Es necesario localizar la enseñanza concreta.

La modalidad también importa cuando se compara una oferta de FP online. La autorización para impartir un ciclo presencial no demuestra, por sí sola, que ese mismo centro pueda ofrecerlo virtualmente. El registro debe indicar la modalidad correspondiente a cada oferta.

El código del centro ayuda a contrastar la publicidad con el registro

Antes de buscar, solicita a la entidad su denominación oficial, código de centro y nombre completo de la titulación. El artículo 199 del Real Decreto 659/2023 obliga a los centros autorizados a utilizar los datos identificativos que figuran en su inscripción. Esos datos permiten verificar a qué centro corresponde la matrícula, aunque la publicidad destaque una marca comercial.

TodoFP presenta sus herramientas de consulta, entre ellas el Registro General de Centros y el catálogo de ofertas. También existen buscadores autonómicos. Por ejemplo, el buscador educativo de Madrid permite acotar por enseñanza, municipio y titularidad pública, concertada o privada. La información debe contrastarse con la comunidad competente para autorizar el centro. La revisión puede organizarse en tres comprobaciones:

Identidad: compara nombre, código y dirección del centro con la documentación de matrícula.

Enseñanza: verifica la denominación y el grado de la oferta, sin conformarte con una referencia genérica a su familia profesional.

Modalidad: confirma que figura la opción presencial, virtual o semipresencial que se está contratando.

Si aparecen diferencias o no encuentras la oferta, pide al centro su autorización y consulta a la Administración educativa. Una búsqueda sin resultados requiere aclaración; no permite concluir por sí sola que exista fraude.

Preparar pruebas libres no equivale a cursar un ciclo oficial

El artículo 198 del Real Decreto 659/2023 distingue las enseñanzas oficiales de los cursos preparatorios para obtener títulos mediante pruebas. Una academia puede prestar ese servicio de preparación, pero pagar sus clases no equivale a matricularse en el ciclo oficial que se pretende superar.

La misma norma contempla las entidades que expiden diplomas propios sin reconocimiento en el Sistema de Formación Profesional. Sus diplomas deben indicar esa falta de reconocimiento y su publicidad no puede inducir a confusión. Antes de contratar, pide que se aclare por escrito qué documento obtendrás y si será necesario superar un procedimiento externo.

Estar autorizado no garantiza que haya plazas para ese curso

TodoFP distingue expresamente entre autorización y oferta actual: para saber si una enseñanza se imparte en ese momento hay que consultar al centro o a la comunidad autónoma. Una ficha registral no reserva plaza, confirma una admisión ni sustituye el calendario de matrícula.

También interesa pedir el horario, el lugar de las actividades presenciales y la organización de la formación en empresa. Esa conexión entre aula y trabajo, presente en la FP dual en Catalunya, debe concretarse para la enseñanza elegida. La disponibilidad personal para desplazarse puede condicionar la decisión tanto como el precio.

Guarda la oferta recibida y solicita las condiciones económicas completas antes de hacer una reserva. Compara esa documentación con la matrícula: debe quedar identificado qué se contrata, con qué centro y para qué curso. Si persiste una discrepancia sobre el carácter oficial, pide una respuesta de la Administración competente antes de asumir el pago.