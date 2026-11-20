La solicitud debe acreditar el incumplimiento empresarial. El organismo competente depende de la cobertura y el trámite no incorpora cualquier deuda salarial.

Si la empresa deja de ingresarte la prestación durante una baja médica, existe una vía para solicitar el pago directamente a la entidad responsable. La Seguridad Social contempla expresamente el incumplimiento del pago delegado como causa para pedirlo al INSS, al Instituto Social de la Marina o a la mutua, según corresponda. El trámite requiere acreditar la situación y distinguir el subsidio de otras cantidades que pueda adeudar el empleador.

El impago permite solicitar el abono sin esperar a agotar la baja

En el pago delegado, la empresa entrega al trabajador una prestación cuya gestión corresponde a otra entidad. Si incumple esa obligación, la información oficial sobre el pago incluye el supuesto entre las excepciones que permiten el abono directo. Identificar quién cubre la incapacidad temporal es, por tanto, el primer paso.

Esta causa funciona de manera independiente de los avisos sobre pago directo ligados a un expediente de incapacidad permanente. No hay que esperar a cumplir un año de baja para comunicar un incumplimiento empresarial. Tampoco es necesario confundirlo con un despido: el contrato puede seguir vigente mientras falta el ingreso de la prestación.

La solicitud debe acreditar desde cuándo incumple la empresa

Para este supuesto, la Seguridad Social pide una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Juzgado de lo Social o el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Debe constar la fecha desde la que se produce el incumplimiento. Esa referencia permite delimitar el período reclamado y evita presentar el problema como una petición genérica de ayuda económica.

La documentación para solicitar el pago también incluye la identificación del interesado y, cuando actúe otra persona, la acreditación de su representación. Para trabajadores por cuenta ajena del Régimen General se contemplan certificados empresariales, con las excepciones indicadas para determinados colectivos.

Si la baja deriva de una contingencia profesional, se añade la documentación correspondiente al accidente de trabajo o enfermedad profesional. Los documentos relacionados con un despido o una extinción contractual solo tienen sentido si esa circunstancia también se ha producido. No son exigencias que deban trasladarse automáticamente a cualquier trabajador que sigue contratado y denuncia un impago.

Preparar una relación de mensualidades pendientes, conservar los recibos de nómina y separar los importes cobrados de los no ingresados ayuda a explicar el expediente. Es una medida de organización documental, que no sustituye los justificantes oficiales que solicite la entidad.

El subsidio y los complementos de convenio son conceptos distintos

El pago directo se refiere a la prestación de incapacidad temporal. La cantidad que aparecía en la nómina podía incluir además un complemento previsto en el convenio colectivo. Solicitar el abono a la entidad responsable no convierte ese complemento empresarial en una prestación pública ni garantiza recuperar por esa vía cualquier deuda salarial.

También importa el período afectado. En una baja ordinaria por enfermedad común o accidente no laboral, el subsidio de los días cuarto a decimoquinto está a cargo del empresario. Esa responsabilidad propia debe diferenciarse del pago delegado. Por eso, antes de atribuir toda la deuda a la Seguridad Social o a la mutua, hay que precisar qué días y conceptos faltan.

El trámite se dirige al organismo que cubre la incapacidad temporal

Cuando corresponde al INSS, el servicio de pago directo permite iniciar la solicitud. La información del procedimiento contempla identificación electrónica mediante certificado digital o Cl@ve. Si corresponde al ISM o a una mutua, debe utilizarse el canal de la entidad competente, que puede requerir documentación adaptada al caso.

Guardar el justificante de presentación y atender las comunicaciones posteriores permite seguir el expediente y responder a una petición de documentos. Presentar la solicitud no equivale a tener reconocido el derecho: el pago depende de la comprobación de los requisitos y de una resolución favorable.

El cambio de pagador tampoco altera por sí solo la situación médica. La persona continúa sujeta a las obligaciones de seguimiento de la incapacidad temporal. Los procedimientos relativos a alcanzar 18 meses de baja responden a otro momento del proceso. Ante un impago empresarial, el expediente debe centrarse en acreditar la deuda del subsidio y activar la vía correspondiente sin esperar a ese límite.