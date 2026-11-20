El informe debe explicar por qué es necesario acceder. La evaluación se limita a la zona de trabajo y puede apoyarse en otros datos si se rechaza la visita.

Teletrabajar desde casa no autoriza a la empresa a entrar en la vivienda para evaluar el puesto sin el permiso del trabajador. La Ley 10/2021, publicada el 10 de julio de 2021, exige ese consentimiento cuando una visita preventiva resulta necesaria. También obliga a justificarla mediante un informe escrito. Si no se permite la entrada, la prevención puede continuar con la información facilitada por el empleado siguiendo las instrucciones del servicio responsable.

La visita preventiva exige permiso y una justificación escrita

El artículo 16 de la ley regula la evaluación de riesgos del trabajo a distancia. Cuando obtener la información necesaria requiera visitar el lugar de prestación, debe emitirse un informe que lo justifique. Ese documento se entrega a la persona trabajadora y a los delegados de prevención. Por tanto, la previsión legal no consiste en una autorización genérica para inspeccionar cualquier vivienda donde haya un ordenador de empresa.

Si el lugar es el domicilio del trabajador o el de otra persona física, la visita requiere permiso. Este consentimiento tiene una finalidad concreta: permitir el acceso para la actividad preventiva. Es diferente del acuerdo que habilita el trabajo a distancia y de los conflictos por teletrabajar sin autorización empresarial. Aceptar una modalidad de trabajo no convierte la casa en un espacio de libre acceso para el empleador.

La evaluación se limita a la zona destinada a trabajar

La ley delimita el espacio que puede evaluarse: la zona habilitada para prestar servicios. El análisis no se extiende al resto de habitaciones de la vivienda ni a otras zonas del lugar elegido. Si el puesto está instalado en una habitación concreta, esa referencia ayuda a fijar el alcance de la actuación. No supone que puedan revisarse espacios ajenos al trabajo por el simple hecho de compartir domicilio.

También importa qué se evalúa. El artículo 16 exige prestar atención a los factores psicosociales, ergonómicos, organizativos y de accesibilidad. Incluye expresamente la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y los descansos. La prevención, por tanto, va más allá del mobiliario o de la pantalla. La organización del tiempo y el derecho a la desconexión forman parte del marco de protección del trabajo remoto.

Negar la entrada no elimina la evaluación de riesgos

La empresa debe obtener información fiable sobre los riesgos y prever las medidas de protección adecuadas. Si el trabajador no autoriza la visita al domicilio, el artículo 16 permite desarrollar la actividad preventiva a partir de los datos que este aporte conforme a las instrucciones del servicio de prevención. La negativa de acceso y el cumplimiento de las obligaciones preventivas son cuestiones que deben resolverse conjuntamente.

La nota técnica del INSST, publicada en 2021, explica que pueden utilizarse entrevistas o cuestionarios para recabar esa información. Es un documento técnico de orientación, mientras que las obligaciones proceden de la normativa. El instrumento elegido debe permitir conocer las condiciones del puesto; no basta con recoger una respuesta formal y dar por terminado el análisis.

El Instituto distingue, además, entre aportar datos y realizar la evaluación profesional. Rellenar un cuestionario no convierte al empleado en responsable de evaluar técnicamente su propio puesto. La información del trabajador es una fuente para la organización preventiva de la empresa. Sus respuestas no sustituyen las tareas que corresponden a esa organización ni liberan al empleador de planificar medidas cuando se detectan riesgos.

El acuerdo y el convenio ayudan a delimitar cada situación

La Ley 10/2021 se aplica al trabajo a distancia regular dentro de su ámbito laboral. Como regla general, considera regular al menos el 30 % de la jornada en un periodo de referencia de tres meses, o el equivalente proporcional según la duración del contrato. Los convenios o acuerdos colectivos pueden fijar umbrales inferiores. El personal laboral de las administraciones públicas se rige en esta materia por su normativa específica.

Antes de una visita, el trabajador puede identificar quién la solicita, pedir el informe justificativo y comprobar qué zona y qué finalidad se han previsto. Si no la autoriza, es útil dejar constancia y mantener un canal para facilitar la información preventiva necesaria. También puede consultar a los delegados de prevención sobre las condiciones propuestas.

La protección del domicilio no obliga a elegir entre intimidad y seguridad laboral. La ley prevé una visita consentida cuando sea necesaria y una vía basada en información cuando no se conceda el permiso. En ambos casos, el objetivo sigue siendo conocer los riesgos del trabajo y adoptar medidas, dentro del espacio y las condiciones que realmente corresponden al puesto.