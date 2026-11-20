El derecho exige residir temporalmente en otra población por un desplazamiento superior a tres meses. Los trayectos no consumen el permiso y los paga la empresa.

Pasar varios meses trabajando lejos de casa puede dar derecho a un permiso específico para regresar al domicilio de origen. El artículo 40.6 del Estatuto de los Trabajadores reconoce cuatro días laborables por cada tres meses en desplazamientos superiores a ese periodo. Los días de viaje se cuentan aparte y sus gastos corresponden a la empresa. La regla, recogida en el texto refundido de 2015, exige un desplazamiento que obligue a residir temporalmente en otra población.

Los cuatro días son para estar en casa y el viaje se cuenta aparte

El permiso permite disponer de tiempo en el domicilio de origen sin consumirlo en los trayectos de ida y vuelta. La norma habla de días laborables, una precisión que debe mantenerse al organizar las fechas. Tampoco establece un único bloque anual para cualquier trabajador que viaje: vincula los cuatro días a cada tres meses de desplazamiento dentro del supuesto regulado.

Por ejemplo, en un desplazamiento superior a tres meses, los días necesarios para viajar no deben descontarse de los cuatro laborables de permiso. Ese tiempo de traslado se determina según el viaje concreto; el artículo no asigna automáticamente una jornada de ida y otra de vuelta. El cómputo del permiso y la consideración de los viajes como tiempo de trabajo son cuestiones diferentes, aunque ambas puedan afectar a una misma persona.

La residencia temporal en otra población delimita este derecho

El artículo 40 del Estatuto permite desplazamientos temporales por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, y por contrataciones relacionadas con la actividad empresarial. El supuesto exige que el empleado resida en una población distinta de la de su domicilio habitual. Una visita profesional con regreso en el día no reúne por sí sola esa condición.

La duración también importa. El permiso se reconoce para desplazamientos superiores a tres meses. Si una comunicación fija inicialmente una estancia más breve y después la amplía, habrá que examinar la duración efectiva y las sucesivas órdenes. Guardar esas comunicaciones ayuda a reconstruir el periodo y evita valorar cada documento como si no tuviera relación con los anteriores.

Este permiso tampoco tiene el mismo origen que las ausencias por urgencias familiares o el permiso por alertas meteorológicas. Compartir la cifra de cuatro días no convierte sus condiciones en intercambiables. Aquí no se exige acreditar una emergencia familiar: lo relevante es el desplazamiento empresarial, la residencia en otra población y el tiempo durante el que se prolonga.

La empresa debe avisar con antelación y asumir gastos

El trabajador debe recibir información del desplazamiento con tiempo suficiente. Cuando la duración sea superior a tres meses, el aviso no puede ser inferior a cinco días laborables antes de hacerse efectivo. Este plazo se refiere a la comunicación del desplazamiento, por lo que no debe confundirse con los días del permiso de regreso al domicilio.

Además del salario, la empresa debe abonar los gastos de viaje y las dietas derivados del desplazamiento. El artículo no fija una cantidad general por kilómetro, comida o alojamiento aplicable a todas las actividades. El convenio y las condiciones correspondientes permiten concretar esos conceptos. Una tarifa mencionada en otra empresa o sector no se puede trasladar automáticamente al caso propio.

Al organizar el permiso, es útil dejar por escrito las fechas solicitadas y separar los días laborables en casa de los trayectos. También interesa confirmar cómo se compran los billetes o se justifican los gastos. Son medidas para documentar su disfrute, no un formulario obligatorio establecido en el artículo 40.6. Los justificantes permiten contrastar después lo solicitado, lo disfrutado y lo abonado.

Superar doce meses en tres años cambia el tratamiento legal

La norma establece otro límite: los desplazamientos que excedan de doce meses dentro de un periodo de tres años reciben el tratamiento de los traslados. Por eso, la revisión no debe limitarse a la última estancia. La información oficial sobre movilidad también recoge ese umbral al explicar los cambios de residencia vinculados al trabajo.

El Estatuto permite impugnar la orden de desplazamiento sin que el desacuerdo elimine por sí mismo su ejecutividad. Ante un conflicto, la comunicación empresarial, el calendario de estancias y el convenio permiten valorar la situación concreta con asesoramiento laboral. El permiso de cuatro días protege el regreso periódico, pero no sustituye las demás garantías de movilidad geográfica ni convierte cualquier ausencia decidida unilateralmente en una falta justificada.