El derecho se ejerce ante la empresa y no garantiza mensualidades futuras. La solicitud y la liquidación posterior deben permitir seguir el rastro del dinero.

Un trabajador puede pedir a su empresa parte del salario que ya ha generado sin esperar al día habitual de cobro. El artículo 29.1 del Estatuto de los Trabajadores reconoce ese derecho al anticipo, recogido en el texto refundido publicado en 2015. Puede resultar útil ante un gasto que llega antes que la nómina, aunque tiene un límite esencial: cubre trabajo realizado, no mensualidades futuras que todavía no se han ganado.

El anticipo se apoya en salario que ya has generado

El artículo 29 del Estatuto permite percibir esas cantidades antes de la fecha señalada para pagar. También pueden intervenir los representantes legales del trabajador si cuentan con su autorización. El precepto no establece una antigüedad mínima para este derecho ni fija una cantidad idéntica para todas las plantillas. El importe debe relacionarse con la retribución correspondiente al trabajo efectuado.

La fecha habitual de cobro sigue siendo relevante. El mismo artículo dispone que las retribuciones periódicas y regulares deben abonarse en periodos que no excedan de un mes. El anticipo permite recibir antes una parte de ese dinero; no añade una paga ni aumenta el salario pactado. Para identificar las cantidades resulta útil distinguir los devengos de la nómina de las deducciones y del importe finalmente ingresado.

Pedir salario futuro es una operación diferente

Si alguien solicita dinero para cubrir varios meses por adelantado, la petición puede superar lo ya generado por su trabajo. Esa parte no queda garantizada por el derecho general del artículo 29.1. Puede existir un acuerdo, una mejora del convenio o un sistema de préstamos de empresa, pero sus condiciones deben comprobarse por separado. La denominación comercial o interna del pago no basta para conocer su naturaleza.

Tampoco debe confundirse el anticipo laboral con la financiación que ofrece una entidad bancaria por tener domiciliada la nómina. En ese caso interviene un contrato con el banco y pueden existir condiciones propias. El derecho aquí descrito se ejercita ante el empleador y toma como referencia el trabajo realizado. Antes de elegir una vía, hay que identificar quién entrega el dinero y qué obligación de devolución se está aceptando.

La petición debe identificar el importe y el periodo trabajado

El Estatuto no incorpora en este artículo un formulario único de solicitud. Presentar la petición por escrito permite conservar constancia del importe, la fecha y el periodo al que corresponde. Puede dirigirse al departamento que gestione las nóminas o a la persona responsable de personal. Es una recomendación para documentar la gestión, no una formalidad adicional impuesta expresamente por el artículo 29.1.

Para preparar la solicitud, se pueden reunir la última nómina, las condiciones salariales del contrato y la información del convenio aplicable. Si hay conceptos variables o un cambio reciente de jornada, su cálculo puede requerir aclaraciones. Tampoco basta con dividir automáticamente el salario mensual entre dos: el importe disponible depende de lo generado, de los conceptos incluidos y de los pagos que ya se hayan recibido.

El pago adelantado debe cuadrar con la liquidación posterior

La orden sobre recibos salariales regula cómo se documentan las retribuciones. Su artículo 1.2 señala que los abonos correspondientes a periodos inferiores al mes deben reflejarse como anticipos a cuenta de la liquidación definitiva mensual. Por eso es recomendable guardar la solicitud, la respuesta y el justificante bancario, además de conservar cada recibo salarial. Así se puede contrastar lo cobrado antes y después.

Un ejemplo hipotético ayuda a entender el efecto. Si el salario mensual neto antes de descontar el anticipo es de 1.400 euros y ya se han recibido 300 euros a cuenta, quedarían 1.100 euros por ingresar. El total sigue siendo 1.400 euros. Esa operación no demuestra por sí sola qué anticipo podía exigirse: solo ilustra cómo encaja una cantidad ya abonada en el pago final, manteniendo iguales los demás conceptos.

Si la empresa rechaza la petición, pedir el motivo por escrito ayuda a identificar el desacuerdo: puede afectar al periodo trabajado, al cálculo o a la naturaleza del dinero solicitado. Los representantes de los trabajadores o el asesoramiento laboral pueden revisar la documentación concreta. La solicitud de anticipo tampoco sustituye una reclamación por nóminas vencidas e impagadas, que plantea una situación distinta. El primer paso es precisar qué cantidad se ha generado y cuándo debía cobrarse.