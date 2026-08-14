España calcula que arreglar las carreteras supone 13.491 millones mientras una máquina polaca repara baches en pocos minutos

El sistema limpia, sella y rellena el desperfecto con emulsión y árido. Puede agilizar reparaciones puntuales, pero no sustituye la reconstrucción del firme.

Una máquina empleada en Polonia permite reparar determinados baches en pocos minutos mediante un único brazo de trabajo. El equipo expulsa aire comprimido, aplica emulsión bituminosa y proyecta árido hasta rellenar el hueco. Su difusión coincide con el deterioro de las carreteras españolas, cuyo coste acumulado de conservación asciende a 13.491 millones de euros, según la Asociación Española de la Carretera.

Cómo funciona la máquina que repara baches mediante inyección

El equipo pertenece a la categoría de máquinas de bacheo por inyección, conocidas en el sector como patchers. El proceso comienza con la limpieza del hueco mediante aire comprimido, que retira polvo, agua y materiales desprendidos. Después se aplica una capa de emulsión bituminosa para mejorar la adherencia.

La misma boquilla proyecta una mezcla de árido y emulsión hasta rellenar el desperfecto. La presión del aire contribuye a compactar el material y una última capa de gravilla protege la reparación. El fabricante polaco HYDROG presenta este procedimiento como una solución para actuaciones parciales sobre pavimentos bituminosos.

Esta intervención puede completarse en pocos minutos cuando se trata de un bache localizado y el firme conserva su estabilidad estructural. El tiempo real depende de la superficie afectada, la profundidad, la humedad, los materiales utilizados y el estado de las capas inferiores.

La circulación puede restablecerse poco después de terminar los trabajos, sin esperar una jornada completa de fresado y asfaltado. Esta ventaja resulta especialmente útil en carreteras con mucho tráfico, donde cada corte de carril provoca retenciones y aumenta el riesgo para los operarios.

La tecnología no es exclusivamente polaca ni acaba de inventarse

Aunque las imágenes difundidas muestran una unidad utilizada en Polonia, el método de inyección no es una invención reciente ni exclusiva de este país. Empresas de distintos mercados fabrican equipos que siguen el mismo principio de limpieza, aplicación del ligante y proyección del árido.

En España existe constancia de esta tecnología desde, al menos, septiembre de 2014. La empresa Maquinter entregó entonces a Construcciones Nila, en Almería, un proyectador de asfalto Strassmayr preparado para reparar baches sin fresado previo. El sistema necesitaba únicamente un conductor y un segundo operario, según la información técnica publicada con motivo de la entrega.

El procedimiento también ha sido objeto de estudios técnicos. Una investigación publicada en Construction and Building Materials analizó el uso de pavimento asfáltico reciclado en reparaciones por inyección. Sus resultados indicaron que el rendimiento depende especialmente del tipo de árido y de la emulsión empleada.

Por tanto, la rapidez de la máquina no garantiza por sí sola que todos los parches tengan la misma duración. La preparación del hueco, la formulación de los materiales, la climatología, el tráfico pesado y el deterioro previo condicionan el resultado final.

España acumula un déficit de conservación de 13.491 millones

El interés por estos equipos coincide con el deterioro que presenta una parte importante de la red viaria. La Asociación Española de la Carretera calcula que recuperar los firmes de las redes estatales, autonómicas y forales exige una inversión acumulada de 13.491 millones de euros.

La cifra no corresponde únicamente a las carreteras gestionadas por el Ministerio de Transportes. De los 101.700 kilómetros analizados por la asociación, 33.966 necesitan una reconstrucción urgente y otros 20.407 presentan daños graves que deberían atenderse durante los cuatro años siguientes.

El problema también ha sido analizado al explicar cómo el tráfico pesado deteriora el asfalto. Los camiones aceleran la aparición de roderas y fatiga debido a la carga por eje, aunque el deterioro también depende del envejecimiento del firme y de la inversión acumulada en mantenimiento.

El Ministerio de Transportes reconoce un déficit aproximado de 5.600 millones de euros exclusivamente en la Red de Carreteras del Estado. Esta red suma más de 26.500 kilómetros, representa el 16% de las carreteras del país y soporta más de la mitad del tráfico nacional.

La máquina sirve para baches, pero no resuelve daños estructurales

Los equipos de inyección pueden reducir el tiempo de trabajo, la maquinaria desplazada y la exposición de los operarios al tráfico. También permiten actuar con rapidez sobre grietas, desconchones y baches superficiales antes de que el agua agrave el deterioro.

No obstante, un bache no es lo mismo que un socavón estructural. Cuando existe un hundimiento de las capas inferiores, un problema de drenaje o una pérdida de capacidad portante, rellenar la superficie no corrige la causa. En esos casos resulta necesario excavar, sanear la base y reconstruir las diferentes capas del firme.

Las reparaciones tampoco sustituyen los trabajos de seguridad y vigilancia que acompañan a las obras. Los conductores deben reducir la velocidad y respetar la señalización temporal, especialmente en zonas donde trabajan equipos y operarios. La DGT intensifica periódicamente los controles en estos tramos, como recoge la información sobre las infracciones en zonas de obras.

Transportes ha anunciado un plan extraordinario de 1.629 millones de euros para mejorar cerca de 5.000 kilómetros entre 2027 y 2031. Las primeras licitaciones deben comenzar durante 2026 y las intervenciones se priorizarán según el deterioro estructural y la calidad de la rodadura.

La máquina utilizada en Polonia puede complementar estos programas, pero no consta en las fuentes oficiales consultadas que el Ministerio haya adquirido esa unidad concreta. Tampoco permitiría resolver por sí sola un déficit que incluye miles de kilómetros necesitados de reconstrucción completa.

La información inicial presentaba el equipo como una máquina polaca capaz de reparar socavones en menos de diez minutos, frente a una jornada de trabajo con métodos convencionales. Sin embargo, las fuentes disponibles respaldan su uso para baches y desperfectos parciales, no para cualquier hundimiento estructural.