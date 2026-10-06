Illescas tiene 10 plazas fijas de limpieza y el plazo para solicitarlas ya está en marcha

El BOE publicó la convocatoria el 25 de septiembre. Nueve plazas corresponden al turno libre general y una se reserva a personas con discapacidad.

El Ayuntamiento de Illescas ha abierto la convocatoria de diez plazas de limpiador o limpiadora de su plantilla laboral fija. El anuncio apareció en el BOE el 25 de septiembre de 2026. El plazo es de veinte días hábiles desde el siguiente a la publicación. El proceso combina exámenes y méritos, con nueve plazas de acceso general y una reservada a discapacidad. Las bases específicas se publicaron previamente el 28 de abril.

Las plazas de limpieza en Illescas pertenecen a personal laboral fijo

La convocatoria clasifica los puestos en el grupo OAP y los vincula a la oferta extraordinaria de empleo de 2024. Las funciones incluyen limpiar dependencias municipales, manejar útiles y maquinaria sencilla y colaborar en tareas relacionadas con los edificios. Es una selección para personal laboral fijo, una distinción relevante al comparar plazas de empleo público. No equivale a una bolsa temporal ni a diez puestos de funcionario de carrera. El sistema elegido es concurso-oposición, por lo que presentar experiencia no sustituye la superación de las pruebas.

Las bases generales exigen al menos dieciséis años, capacidad funcional y no superar, cuando corresponda, la edad máxima de jubilación forzosa. También regulan nacionalidad o condiciones de acceso para nacionales de otros Estados, además de inhabilitaciones y separación disciplinaria. Los requisitos académicos remiten a lo que establezca cada convocatoria específica. Para el turno de discapacidad deben cumplirse las condiciones correspondientes y puede solicitarse adaptación de tiempos o medios. El aspirante debe identificar en su instancia la plaza, el sistema selectivo y el turno elegido.

El test y las dos pruebas prácticas son eliminatorios

La oposición aporta hasta 75 puntos. El primer ejercicio contiene cincuenta preguntas y cinco de reserva, con tres alternativas y un máximo de sesenta minutos. Cada acierto suma 0,70 puntos; cada error resta 0,23. Las respuestas en blanco no penalizan. Para superar el test se necesitan 17,50 puntos sobre 35. Como ejemplo, veinticinco aciertos sin errores alcanzan exactamente ese mínimo. Treinta aciertos y veinte errores dejarían 16,40 puntos, insuficientes para aprobar. Acertar más de la mitad no garantiza superar el corte si también se acumulan fallos.

El segundo ejercicio consiste en dos pruebas de habilidad relacionadas con el oficio. Cada una vale hasta veinte puntos y exige al menos diez. El tribunal determina la duración, con un máximo de treinta minutos. La suma no permite compensar una prueba suspendida con otra excelente. Por ejemplo, obtener veinte puntos en una y cinco en la otra dejaría veinticinco en total, pero no superaría el ejercicio. Esta regla obliga a preparar ambas habilidades. Los méritos posteriores no corrigen el incumplimiento de una nota mínima eliminatoria.

La experiencia y la formación suman hasta veinticinco puntos

La fase de concurso solo se aplica a quienes superen la oposición. La experiencia tiene un máximo de quince puntos. Los servicios públicos en los puestos previstos puntúan 0,012 por día cotizado; los privados, 0,006. Trescientos días computables generarían 3,60 puntos en el primer supuesto y 1,80 en el segundo. Son ejemplos sujetos a la acreditación y al límite establecido. Las bases requieren documentación de los servicios e informe de vida laboral actualizado. Si las fechas no coinciden, se atiende a lo reflejado en este informe.

La formación puede aportar otros diez puntos. Los cursos de hasta quince horas suman 0,20; de dieciséis a cuarenta, 0,40. Entre cuarenta y una y cien horas corresponden 0,60; desde ciento una, 0,80. Deben relacionarse con las materias admitidas y acreditarse mediante título, diploma o certificado. Cinco cursos válidos del tramo superior aportarían cuatro puntos, no la puntuación máxima. El temario reúne dieciocho temas, ocho comunes y diez específicos. Incluye productos, suelos, residuos, maquinaria y fichas de seguridad de productos químicos.

La tasa tiene exenciones y el pago no sustituye la solicitud

Los derechos de examen ascienden a 6,25 euros. Están exentas las personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33% y miembros de familias numerosas acreditadas. También se contempla a demandantes de empleo con al menos un mes previo, sujetos a las condiciones de las bases. Estas incluyen renta mensual no superior al SMI y no rechazar empleo adecuado ni determinadas acciones formativas sin justificación. Los requisitos deben acreditarse. Estar desempleado, sin comprobar antigüedad y restantes condiciones, no permite dar por reconocida la exención.

La presentación se realiza preferentemente mediante el portal municipal de empleo, con las alternativas de registro previstas legalmente. Abonar la tasa no sustituye enviar la instancia. El cómputo por días hábiles también aparece en otras convocatorias por turno libre, pero cada proceso tiene su publicación y calendario.

Para Illescas, la referencia obligatoria es el anuncio del BOE del 25 de septiembre y sus bases. Después deberán seguirse las listas de admisión y los avisos municipales. El plazo para subsanar exclusiones no permite presentar fuera de plazo la solicitud inicial.