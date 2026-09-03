El BOE abre 25 plazas de administrativo en Leganés por oposición y turno libre

La convocatoria pertenece a la escala de Administración General y establece 20 días hábiles para presentar solicitudes desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Ayuntamiento de Leganés ha abierto una convocatoria para cubrir 25 plazas de Administrativo/a mediante el sistema de oposición y en turno libre. La resolución aparece en el BOE del 2 de septiembre de 2026 y activa un plazo de 20 días hábiles para presentar solicitudes, contado desde el día siguiente a la publicación oficial.

Las plazas pertenecen a la escala de Administración General y a la subescala Administrativa. Al tratarse de turno libre, la convocatoria no se limita a personal funcionario que ya trabaje en el Ayuntamiento, aunque cada aspirante debe cumplir todos los requisitos fijados en las bases.

El BOE remite a las bases publicadas por el Ayuntamiento

El anuncio estatal es breve. Indica que las bases reguladoras se publicaron en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 178, de 28 de julio de 2026, y que los anuncios sucesivos se harán públicos en la forma prevista en esas bases.

La resolución del BOE no detalla por sí sola la titulación exigida, la tasa, las posibles exenciones, el contenido del temario ni la estructura concreta de las pruebas. Esos datos deben comprobarse en las bases íntegras antes de presentar la solicitud. No resulta correcto completar esa información aplicando requisitos habituales de otros procesos de Administrativo, porque cada convocatoria puede introducir particularidades.

Talent24h ya ha recogido otros procesos de empleo público, como la recopilación de 2.301 plazas publicadas en distintos boletines. La convocatoria de Leganés es un proceso diferente y tiene su propio plazo.

El plazo es de 20 días hábiles desde el 3 de septiembre

La publicación se realiza el 2 de septiembre. Por ello, el cómputo comienza al día siguiente, aunque para conocer la fecha final exacta debe aplicarse el calendario de días hábiles y las reglas administrativas correspondientes. Sábados, domingos y festivos no computan como días hábiles.

La resolución está firmada por la concejala delegada de Hacienda y Recursos Humanos y fue dictada el 25 de agosto de 2026. Su publicación en el BOE es el acto que abre el plazo señalado en el anuncio.

Quien tenga intención de participar debería revisar primero las bases completas y preparar la documentación exigida antes de iniciar la presentación. También es recomendable comprobar los canales oficiales del Ayuntamiento para los anuncios posteriores sobre admitidos, fechas de examen o cualquier modificación.

Turno libre no significa acceso sin oposición

La expresión “turno libre” puede generar confusión. En este caso, el sistema selectivo indicado es oposición, por lo que las personas aspirantes deberán superar las pruebas establecidas en las bases. No se trata de una bolsa sin examen ni de una contratación directa.

Tampoco debe confundirse con ofertas privadas de empleo en el municipio. Ppor ejemplo, procesos de empresas del centro comercial Parquesur, que funcionan con selección empresarial y no mediante un procedimiento administrativo de oposición.

El anuncio puede consultarse en el BOE.