El BOE publica 56 plazas de empleo público y 27 son de turno libre para administrativos, cocineros y otros perfiles

Las convocatorias incluyen 29 ascensos internos de bomberos en Albacete. Vinalesa y Utiel conceden solo diez días hábiles para presentar solicitudes.

Diez convocatorias de empleo público publicadas en el BOE del 12 de septiembre de 2026 reúnen 56 plazas. La suma de los puestos seleccionados deja 27 plazas de turno libre y 29 de promoción interna, estas últimas en Albacete. Hay oportunidades en administración, cocina, jardinería, informática, cultura y seguridad. Cada organismo tiene su propio procedimiento, por lo que no existe una solicitud conjunta para participar.

Las plazas de empleo público y los detalles de cada convocatoria

Al comparar convocatorias de empleo público, hay que distinguir entre puestos abiertos a nuevos aspirantes y plazas reservadas a promoción interna. Esta tabla recoge los diez anuncios seleccionados, sus perfiles y los plazos publicados. Los enlaces de cada organismo conducen a su resolución oficial.

Las 29 plazas de Albacete no son de acceso libre. Para participar hay que cumplir las condiciones específicas de promoción interna establecidas en las bases. Trabajar en otro servicio de bomberos no garantiza cumplirlas. Quien busque incorporarse desde fuera debe distinguir estas plazas de las otras 27 incluidas en la selección.

Qué diferencia hay entre oposición y concurso-oposición

En los procesos por oposición, la puntuación depende de los ejercicios y criterios establecidos en las bases. No existe una fase independiente para sumar experiencia profesional o cursos. El concurso-oposición, en cambio, combina las pruebas con una valoración de los méritos admitidos. Tener experiencia no permite prescindir de los ejercicios exigidos.

Coria del Río muestra esta diferencia dentro de un mismo ayuntamiento. Sus dos plazas de Técnico de Administración General se cubren por oposición. La de Ingeniero Técnico Industrial incorpora concurso-oposición. Por tanto, las tres candidaturas no deben prepararse como si compartieran el mismo procedimiento, aunque tengan idéntico plazo de inscripción.

Los plazos cambian entre días hábiles y días naturales

Vinalesa y Utiel tienen el margen más corto, con diez días hábiles. Las otras convocatorias conceden veinte días hábiles, salvo La Selva del Camp, que establece veinte días naturales. Todos los anuncios fijan el inicio del cómputo desde el día siguiente a su publicación en el BOE, no desde su lectura.

El artículo 30 de la Ley 39/2015 excluye sábados, domingos y festivos del cómputo de días hábiles. Los días naturales sí los incluyen. Para determinar el vencimiento debe consultarse el calendario oficial aplicable. Si el último día resulta inhábil, el plazo se prorroga hasta el siguiente hábil.

Cómo presentar la solicitud y comprobar los requisitos de cada puesto

El primer paso es abrir la resolución correspondiente y localizar las bases en el boletín provincial citado. Allí deben comprobarse la titulación, los permisos, la documentación y la forma de presentación. Los extractos del BOE consultados no concretan salarios, horarios ni tasas. Tampoco permiten asegurar que todas las plazas admitan los mismos estudios o requisitos profesionales.

Daimiel requiere especial atención porque sus bases fueron rectificadas el 4 de septiembre de 2026. La solicitud debe prepararse con la documentación vigente y presentarse por la vía prevista en cada proceso. Es importante conservar el justificante de registro. Los anuncios posteriores se publicarán mediante los canales establecidos en las respectivas bases, que deben seguirse durante la selección.