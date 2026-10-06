Menos de un año abierto y llega el adiós de Paloma Fondita Mexicana en pleno Gràcia

El cierre de Paloma Fondita llega casi un año después de su apertura. Su web conserva horarios anteriores al anuncio difundido el 25 de septiembre.

Paloma Fondita Mexicana anunció el cierre de su restaurante de Gràcia para el fin de semana del 26 y 27 de septiembre. Time Out publicó la noticia el viernes 25, a partir del mensaje de su propietario, Kim Díaz. El cierre de Paloma Fondita afecta al local de Bonavista, 21. El anuncio incluye una continuidad del equipo en el Bar Mut, mientras la web del establecimiento conserva información anterior sobre reservas y horarios.

El cierre de Paloma Fondita obliga a comprobar las reservas antiguas

Kim Díaz explicó que los intentos de mantener el proyecto no habían permitido asegurar su continuidad. No detalló públicamente un balance económico ni una causa contractual concreta en el mensaje recogido por Time Out. Esa precisión evita equiparar el caso con un cierre por falta de local, como el anunciado por Atxa en abril. La despedida comunicada corresponde a este restaurante mexicano. No acredita una clausura de todos los negocios vinculados al empresario ni permite dar por terminada la actividad profesional de su equipo.

La consulta de la página oficial muestra una información que exige atención. Su apartado de preguntas frecuentes conserva una actualización de julio de 2026 y mantiene la posibilidad de reservar. Además, presenta horarios anteriores al anuncio de septiembre. La presencia de ese contenido no confirma que el servicio continúe disponible. Quien hubiera organizado una visita utilizando una reseña o un horario guardado necesita contrastarlo directamente. El teléfono y el correo publicados ofrecen una vía para aclarar una reserva previa o cualquier gestión pendiente.

De Burger Kim a una fondita mexicana en menos de un año

La apertura ya aparecía documentada en una crónica de Time Out del 30 de octubre de 2025. El nuevo restaurante ocupaba el espacio que antes había alojado Burger Kim. Díaz transformó aquel local junto a Paloma Ortiz, anterior jefa de cocina de Oaxaca. Por tanto, la historia de esta dirección incluía un cambio de concepto previo al cierre anunciado ahora. Bonavista, 21 pasó de una hamburguesería a una propuesta centrada en la gastronomía mexicana, con una identidad ligada a la cocinera y a su trayectoria.

La biografía del restaurante documenta su formación en el Instituto Culinario de México. También recoge su paso por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sitúa su llegada a España en 2015. El proyecto reunió esa experiencia con Grupo Mutis y con Ricardo Aguilar al frente de la sala. Esa composición ayuda a distinguir el establecimiento de una franquicia de restauración. Su propuesta se construyó alrededor de personas identificadas, una carta concreta y el encuentro entre cocina mexicana y producto local.

La propuesta combinaba recetas regionales y productos de Cataluña

La guía gastronómica publicada por Paloma describe una carta breve, con referencias a distintas regiones de México. Incluye aguachile de lubina, mole negro oaxaqueño y tacos elaborados con tortilla de maíz hecha a mano. La barra incorporaba mezcales, margaritas y micheladas. Estos elementos permiten identificar qué oferta pierde esa dirección de Gràcia. La continuidad de trabajadores en otro establecimiento tampoco garantiza que se mantengan los mismos platos. Los precios y el servicio pueden corresponder a propuestas diferentes.

Una reseña de The Infatuation, fechada el 6 de noviembre de 2025, documentaba otra característica del proyecto. Su gordita incorporaba queso de estilo oaxaqueño producido en Cataluña. La crítica destacaba también un aguachile servido bajo una tostada invertida. Son ejemplos de una adaptación culinaria concreta, alejada de un simple catálogo de tacos. La reseña sigue siendo útil para reconstruir la propuesta que existió. Sin embargo, su antigüedad impide utilizarla como confirmación de que el restaurante continúa abierto en septiembre de 2026.

El Bar Mut ofrece una dirección distinta para seguir al equipo

La continuidad anunciada apunta al Bar Mut, situado en Pau Claris, 192. Su página oficial lo presenta como un restaurante de cocina catalana de mercado, con reservas y canales propios. El desplazamiento profesional no equivale a trasladar automáticamente la carta mexicana. Cada establecimiento conserva una propuesta diferenciada. Otros casos, como el cierre del restaurante Lúa, muestran que abandonar un local puede abrir una etapa profesional diferente. Aquí, el dato comprobado es la referencia expresa al Bar Mut recogida en el anuncio de despedida.

Para una consulta posterior, la web oficial del Bar Mut publica el teléfono 932 174 338 y el correo reservas@barmut.com. También identifica su dirección y su sistema de reservas. Esos datos corresponden al negocio de Pau Claris y deben distinguirse de los de Bonavista. Una reserva previa de Paloma no debe darse por trasladada sin confirmación expresa.

El usuario necesita identificar qué local atiende su solicitud y qué condiciones acepta. Esa comprobación evita desplazamientos basados en páginas que todavía reflejan la etapa anterior del restaurante.