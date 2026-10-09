Cantabria recurre a profesores sin oposición y admite solicitudes para Latín sin máster hasta el 13 de octubre

Los ofrecimientos permiten cubrir necesidades temporales cuando faltan candidatos. La convocatoria de Latín exige obtener la formación pedagógica antes del curso 2028-2029.

Cantabria está recurriendo a profesores sin oposición mediante convocatorias extraordinarias para cubrir necesidades docentes durante el curso 2026-2027. Educantabria publicó el 2 de octubre un ofrecimiento de Latín que admite aspirantes sin el máster de profesorado, con condiciones. El plazo termina el 13 de octubre de 2026 a las 14:00 horas. La medida permite optar a nombramientos interinos y responde a la falta de candidatos disponibles en esta especialidad.

Cómo funciona el acceso de profesores sin oposición en Cantabria

La Administración utiliza los ofrecimientos cuando las listas de aspirantes a interinidades están próximas a agotarse y continúan existiendo necesidades sin cubrir. Este mecanismo figura en el artículo 21 de la Orden ECD/84/2017, modificado en 2021. Permite seleccionar candidatos atendiendo a su expediente académico, siempre que cumplan los requisitos exigidos. Los participantes deben tener disponibilidad inmediata para incorporarse cuando reciban una adjudicación. Por tanto, el procedimiento está pensado para atender vacantes o sustituciones que requieren una respuesta rápida.

La diferencia afecta al resultado del proceso: obtener un nombramiento por ofrecimiento no incorpora al candidato a las listas ordinarias de interinos. Tampoco concede una plaza como funcionario de carrera. Cada resolución concreta la documentación, los criterios de desempate y la forma de realizar los llamamientos. Es necesario distinguir este acceso de las bolsas docentes restringidas convocadas en Andalucía en septiembre, reservadas a integrantes de otras bolsas. Compartir la denominación de convocatoria extraordinaria no implica tener los mismos destinatarios.

Quién puede solicitar Latín sin tener todavía el máster

La convocatoria de Latín admite excepcionalmente a quienes cursan el máster o se comprometen a obtenerlo antes del inicio del curso 2028-2029. Conservan prioridad quienes ya acreditan la formación pedagógica. Dentro de los grupos previstos, cuenta la nota media del expediente. La excepción mantiene la exigencia de una titulación admitida: el anexo incluye Filología Clásica, Estudios Clásicos y otras titulaciones concretas. Tener cualquier grado universitario resulta insuficiente.

Además, quedan excluidos quienes ya figuren en la lista de interinidad de esa especialidad. Los aspirantes deben aportar el título, la certificación académica y el justificante de formación pedagógica, matrícula o compromiso correspondiente. Esta posibilidad de participar sin máster pertenece a la convocatoria de Latín. No permite prescindir de esa formación en todas las especialidades ni elimina la obligación de obtenerla posteriormente.

Qué otras especialidades han necesitado convocatorias extraordinarias

Los anuncios oficiales muestran que los ofrecimientos alcanzan también a perfiles técnicos. El 2 de octubre se publicaron los de Sistemas y Aplicaciones Informáticas y Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica. Ambos recibieron solicitudes entre el 5 y el 6 de octubre, por lo que sus plazos ya están cerrados. Educantabria también publicó el 5 de octubre otro ofrecimiento de Procesos de Producción Agraria. Su plazo terminó el día 7 a las 14:00 horas. La fecha del anuncio no indica por sí sola que continúe admitiendo candidatos.

El portal incluye publicaciones sobre Física y Química con acreditación de francés. También sobre Inglés con perfil de francés, del Cuerpo de Maestros. En esos casos aparecen trámites de consulta de listados, que deben distinguirse de una nueva apertura de solicitudes. Para quienes comparan territorios, las 32 bolsas docentes de Andalucía constituyen otro procedimiento, con requisitos propios. Ese número identifica bolsas de especialidad, sin equivaler a 32 empleos garantizados. Antes de elegir una convocatoria, importa comprobar qué permite solicitar y en qué fase se encuentra.

Dónde presentar la solicitud y consultar los siguientes pasos

La solicitud de Latín se tramita mediante el formulario electrónico enlazado en Educantabria, dentro de Puntal. Debe quedar finalizada antes del cierre; guardar datos sin completar el envío impide participar. La aplicación genera un justificante que debe conservarse. Después se publicarán los listados provisionales y habrá tres días hábiles para reclamar. Los documentos y las condiciones figuran en la resolución oficial de Latín.

Quienes busquen otras especialidades pueden consultar el portal de convocatorias extraordinarias, donde Educación publica las resoluciones y los anuncios sucesivos. Deben comprobar el cuerpo docente, la especialidad y la fase del procedimiento antes de iniciar cualquier trámite. Un listado provisional sirve para consultar admisiones y exclusiones; una convocatoria abre el acceso en las fechas que establece. Esa distinción evita confundir una actualización administrativa con una oportunidad todavía disponible para presentar una candidatura.