La Junta mantiene 32 bolsas para docentes con nuevas oportunidades en FP, idiomas y Secundaria

Estas bolsas docentes permiten optar a futuras vacantes y sustituciones en seis cuerpos. El acceso exige titulación y, según el perfil, formación pedagógica o acreditación lingüística.

La Junta de Andalucía mantiene abierto del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2026 el acceso extraordinario a 32 bolsas docentes. El recuento procede del anexo de la resolución publicada en el BOJA el 25 de septiembre y comprende seis cuerpos y tres perfiles bilingües. Su finalidad es cubrir posibles vacantes y sustituciones con personal interino. Las 32 entradas son bolsas de especialidad, no plazas disponibles ni contratos garantizados.

Ocho bolsas docentes de FP y tres perfiles bilingües

El anexo II reúne cuatro bolsas de Secundaria, ocho de Escuelas Oficiales de Idiomas y siete de Música y Artes Escénicas. Añade una de Artes Plásticas y Diseño, cuatro de Maestros de Taller y ocho de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de FP. Entre estas últimas figuran mantenimiento de vehículos, peluquería, soldadura y servicios de restauración. En Secundaria se convocan Cultura Clásica y tres perfiles bilingües: Matemáticas en francés e inglés, y Física y Química en francés.

El contraste con la convocatoria extraordinaria de septiembre de 2025 muestra un cambio de perfiles. Aquel anexo incluía 41 entradas, de las cuales dos correspondían a sectores singulares de FP; este año son 32 y ocho, respectivamente. Es un recuento de especialidades convocadas, no una comparación de puestos ofertados. La actual también se distingue de las bolsas docentes restringidas publicadas a comienzos de septiembre, dirigidas a integrantes de otras bolsas andaluzas. Aquí puede solicitar el acceso quien reúna los requisitos de la resolución.

Qué títulos permiten entrar y cuándo se exige el máster de Profesorado

Cada aspirante debe comprobar su especialidad en el anexo III consolidado de titulaciones que enlaza la Consejería. Ese documento incorpora una actualización de junio de 2026: para Matemáticas admite, entre otros, los grados en Ingeniería de Datos e Ingeniería Matemática. También incorpora Estudios Árabes y Hebreos para Árabe de Escuelas Oficiales de Idiomas. La titulación sirve para acreditar ese requisito específico; por sí sola no da acceso automático a la bolsa.

Para Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas se exige formación pedagógica y didáctica, normalmente el máster habilitante. Existen dispensas para determinadas titulaciones o experiencia docente anteriores a octubre de 2009. También se exige en los sectores singulares de FP, con otras vías de acreditación para ciertos títulos. Las tres bolsas bilingües requieren, además, acreditar el idioma mediante títulos o certificados admitidos. Quienes obtuvieron un título en el extranjero necesitan la homologación o equivalencia concedida por España. Los requisitos deben cumplirse al terminar el plazo de solicitud.

Una solicitud para varias bolsas y atención a las provincias elegidas

La solicitud se presenta por vía electrónica desde la ficha oficial del procedimiento. El formulario admite acceso con certificado digital, usuario IdEA o localizador, y debe firmarse y tramitarse electrónicamente. Si se opta a varias especialidades, hay que incluirlas en una sola instancia. Cuando se envían varias, únicamente cuenta la última, que sustituye a las anteriores. La documentación exigida se adjunta en PDF legibles. Tras el 9 de octubre no se aceptan méritos que no se hubieran alegado en la solicitud.

La persona solicitante puede elegir entre una y ocho provincias andaluzas para posibles destinos. Si deja ese apartado vacío, la Administración añadirá de oficio las ocho, por orden alfabético. Quien señale varias deberá incorporarse al primer puesto que se le adjudique en cualquiera de ellas. La falta de incorporación puede causar la exclusión, salvo las excepciones previstas. Por eso merece la pena seleccionar únicamente provincias en las que se aceptaría trabajar. Se trata de una bolsa para nombramientos interinos, distinta de la oferta docente de plazas por proceso selectivo.

Cómo se ordenarán los aspirantes y cuándo podrán reclamar

La comisión valorará los méritos conforme al baremo del anexo III de la convocatoria. La experiencia docente previa tiene un máximo de tres puntos y la formación académica, siete; los perfiles bilingües contemplan además méritos específicos. Un documento utilizado para acreditar un requisito no puntúa de nuevo como mérito. La incorporación a la lista tampoco implica una sustitución inmediata. Dependerá de las necesidades, el orden aplicable en las bolsas y los destinos solicitados.

Terminada la inscripción, la Consejería publicará en su portal las listas provisionales de admitidos y excluidos, con la ordenación y las causas de exclusión. Desde el día siguiente a esa publicación habrá cinco días hábiles para reclamar telemáticamente o subsanar defectos. No se podrá incorporar entonces documentación de méritos que no se hubiera invocado en la solicitud inicial. La fecha de publicación de las listas todavía no figura en la ficha del procedimiento.

La resolución íntegra del BOJA contiene las bases y los anexos que debe consultar cada candidato.