El beneficio exige estar en alta y en activo. Parte del personal procedente de Liberty debe incorporarse al horario general para acceder a él.

El personal incluido en el convenio de Grupo Generali España tiene noviembre como referencia para un cheque regalo anual de 120 euros brutos. El acuerdo, publicado en el BOE el 24 de octubre, exige estar en alta y en activo. Para determinados trabajadores procedentes de Liberty existe además una condición vinculada al horario. El texto fija el mes de entrega, pero no un día concreto ni un ingreso automático en la nómina ordinaria.

El artículo 42 establece el importe y la información sobre el abono

El VIII convenio de Generali dispone que la empresa del grupo o entidad vinculada entregue el cheque en noviembre de cada anualidad. Antes debe informar a la representación legal de las personas trabajadoras sobre la forma concreta de abono. Esa previsión permite distinguir dos datos: el convenio reconoce el beneficio y su importe, mientras que la modalidad de entrega debe comunicarse por el cauce establecido. El artículo no identifica una tarjeta, una tienda o un proveedor determinado.

Los 120 euros son brutos. El mismo precepto contempla las retenciones y deducciones que correspondan legalmente, así como el reparto de cargas aplicable a empresa y personal. Por tanto, la cifra no equivale a una promesa de 120 euros netos disponibles en cualquier modalidad. Tampoco describe una ayuda pública que pueda solicitar cualquier ciudadano. Es una condición laboral del convenio del grupo, cuyo alcance depende de la relación de trabajo y de las reglas que el propio acuerdo establece.

El convenio delimita las empresas y relaciones laborales incluidas

El ámbito comprende ocho empresas y entidades vinculadas. Entre ellas figuran Generali España de Seguros y Reaseguros, Grupo Generali España A.I.E., Generali España Holding, Hermes, Vitalicio Torre Cerdá, Cajamar Vida, Cajamar Seguros Generales y la sucursal española de Generali Operations Service Platform. Se aplica a sus centros de trabajo en España y al personal vinculado mediante una relación laboral común. La denominación comercial de un establecimiento o su relación con una aseguradora no sustituye esa delimitación jurídica.

Quedan fuera, entre otros supuestos, la alta dirección, los agentes y mediadores de seguros incluidos en la exclusión del convenio y las prestaciones de servicios mercantiles o civiles. El acuerdo regula también jornada, retribución y beneficios sociales, con vigencia desde su publicación hasta el 31 de diciembre de 2029, salvo efectos específicos. La lectura por conceptos resulta necesaria en convenios de empresa, como ocurre con los descansos regulados en Marca, donde periodos de distinta naturaleza tienen reglas diferentes.

Parte del personal de Liberty tiene un régimen transitorio

La disposición transitoria quinta afecta al personal procedente de la antigua Liberty al que se aplicaban determinados horarios de su convenio anterior. Establece una adaptación voluntaria hasta el 30 de junio de 2027 para incorporarse al régimen horario general del artículo 19. Desde esa incorporación, y mientras se desarrolle dicho horario, se aplican el cheque regalo, el seguro de salud y el plan de previsión previstos en el nuevo acuerdo. La procedencia de Liberty, por sí sola, no explica toda la situación individual.

El texto añade que esos beneficios no resultan aplicables si la persona no realiza o deja de realizar el régimen general indicado. Una vez terminado el periodo transitorio, el 1 de julio de 2027, ese horario se aplicará al personal procedente de la antigua entidad en los términos establecidos. El acuerdo contempla además compensaciones de adaptación según la situación de origen. No deben sumarse automáticamente al cheque ni trasladarse a toda la plantilla, porque cada concepto responde a requisitos distintos.

La paga extraordinaria de diciembre sigue otro calendario

El artículo 31 regula la distribución de la remuneración anual. Como regla general, establece doce mensualidades, efectivas los días 24, con ajuste si la fecha es festiva, y dos pagas extraordinarias el 15 de junio y el 15 de diciembre. El complemento de integración se distribuye en doce pagas. También permite pactar el prorrateo de las extraordinarias, cuyo devengo es semestral y proporcional al tiempo de servicio. Ese sistema no convierte el cheque regalo en una tercera paga extra.

La diferencia entre conceptos también aparece en las revisiones salariales de Airbus, con su propio calendario y destinatarios. En Generali, las referencias para el cheque son el artículo 42 y, cuando corresponda, la disposición transitoria quinta. La comunicación sobre la forma de abono permite completar la información del convenio. Para conocer el importe individual disponible y el tratamiento aplicado, deben distinguirse ese beneficio, las deducciones legales y las restantes cantidades de la remuneración.