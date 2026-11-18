La asistencia requiere invitación de Crewlink después de revisar la candidatura. El anuncio pide inglés, natación y disponibilidad para turnos tempranos y tardíos.

Ryanair ha anunciado una jornada de selección de tripulantes de cabina en Palma de Mallorca para el 27 de noviembre, gestionada por Crewlink. La oferta de empleo admite aspirantes sin experiencia y ofrece un curso gratuito de seis semanas para los candidatos que avancen. Durante la formación anuncia una dieta de 28 euros diarios. La participación exige enviar primero la solicitud y recibir una invitación, por lo que acudir directamente no asegura una entrevista.

El inglés y la natación forman parte de los requisitos de la convocatoria

La selección de Ryanair en Palma exige desenvolverse en inglés, nadar 25 metros sin ayuda y poder apoyar a otra persona en el agua. También menciona una estatura aproximada de 157 a 188 centímetros y las condiciones de residencia, trabajo y movilidad requeridas para operar en su red. La empresa busca disponibilidad para turnos tempranos y tardíos. Al preparar un currículum para esta candidatura, interesa describir los idiomas y la experiencia de atención al público con precisión.

El anuncio presenta un contrato temporal a jornada completa y una pauta de cinco días de actividad seguidos de tres de descanso. No publica salario ni número de incorporaciones. Tampoco permite convertir el lugar de la selección en una promesa de destino definitivo. Antes de asumir gastos de traslado, el candidato necesita confirmar sede y hora de la entrevista, así como las condiciones que se le comunicarán si continúa en el proceso. La ciudad del evento y la base de trabajo son datos distintos.

La formación gratuita exige superar pruebas para obtener la habilitación

La ausencia de experiencia previa abre la candidatura, pero el ejercicio profesional requiere preparación y acreditación. La información de AESA sobre el certificado TCP explica que debe superarse formación inicial en una organización autorizada o mediante un operador con curso aprobado. Para emitir el certificado se exige tener al menos 18 años. La agencia también recuerda que el ejercicio de las funciones está sujeto a requisitos aeromédicos.

AESA recomienda obtener el certificado médico aeronáutico correspondiente antes de empezar el curso. Es una orientación general que permite comprobar la aptitud requerida antes de invertir tiempo en la formación. El certificado de tripulante se reconoce en los Estados miembros de EASA, sin necesidad de cambiarlo por trabajar en otro de ellos. Esa acreditación profesional y la selección de una aerolínea cumplen funciones diferentes: disponer del documento no equivale a tener un contrato con una compañía concreta.

La candidatura pasa por evaluación de inglés, entrevista y acceso al curso

El proceso general de cabina de Ryanair comienza con la solicitud a una de sus ofertas. Si el perfil resulta adecuado, la compañía envía una evaluación de inglés por internet. Después puede celebrarse una entrevista online o presencial en una jornada de contratación. Superada esa fase, se invita al candidato a participar en un curso disponible. Los equipos de identificación y formación comunican la información necesaria para continuar hacia la incorporación.

Ese recorrido permite preparar cada paso con un objetivo concreto. El currículo acredita la trayectoria; la evaluación comprueba el idioma; la entrevista valora el encaje profesional. Para una entrevista de trabajo, pueden prepararse ejemplos de atención al público y cumplimiento de instrucciones. Una respuesta útil describe una situación real y las decisiones adoptadas. No hace falta inventar experiencia aeronáutica si la convocatoria admite empezar desde cero, pero sí poder explicar cómo se aprende y se trabaja en equipo.

Los 28 euros diarios corresponden al curso y no al sueldo de tripulante

La dieta anunciada durante la formación no permite calcular la futura nómina. Tampoco debe multiplicarse automáticamente por todos los días naturales de seis semanas sin conocer el calendario y las condiciones de pago. El candidato necesita confirmar qué gastos cubre, dónde se realizará el curso y cuándo se abonará. El sueldo posterior, los complementos y la base asignada deben aclararse por separado antes de aceptar la propuesta contractual.

La disponibilidad también debe valorarse con los desplazamientos cotidianos. Un turno que comienza temprano exige llegar a la base a tiempo, y uno tardío puede terminar cuando hay menos transporte. La planificación debe hacerse sobre el destino finalmente comunicado. Para iniciar el proceso, la ficha oficial mantiene el botón de candidatura. Después corresponde revisar las comunicaciones recibidas y esperar la invitación de Crewlink para la jornada de Palma, prevista para el 27 de noviembre.