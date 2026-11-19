La jornada se celebrará el 24 de noviembre, de 10.00 a 16.00. Registrarse en la plataforma y presentar candidaturas son pasos necesarios para optar a entrevistas.

EURES celebrará el 24 de noviembre una feria de empleo por internet para conectar candidatos con empresas de Italia y otros países europeos. La convocatoria oficial fija el horario de 10.00 a 16.00, hora peninsular española, y permite participar gratuitamente con registro previo. El encuentro ofrece consultas, candidaturas y posibles entrevistas sin desplazarse. Para las personas que buscan trabajo fuera de España, el primer paso es identificar vacantes adecuadas antes de esperar una invitación de selección.

Las empresas pueden revisar candidaturas antes de que empiece la jornada

La convocatoria europea de EURES presenta la décima edición de EURES Italy for Employers’ Day. El programa incluye empleo inclusivo, inteligencia artificial aplicada a la contratación, condiciones para trabajar fuera y apoyo a la movilidad. El inglés figura como idioma del encuentro. Preparar un currículum profesional y comprensible ayuda a presentar experiencia y formación, aunque el idioma y la documentación exigidos para solicitar cada empleo dependen de su anuncio.

La organización permite a las empresas examinar perfiles y concertar entrevistas antes, durante o después del evento, según las franjas disponibles. Por tanto, conectarse únicamente para seguir las charlas puede dejar fuera una parte del proceso. El candidato puede empezar revisando funciones, ubicación, jornada e idioma, y seleccionar las oportunidades que encajan. Una oferta de trabajo presencial en otro país requiere una decisión de traslado distinta de un puesto que admite trabajo a distancia.

Crear una cuenta y apuntarse al evento no sustituye la solicitud de empleo

La plataforma European Job Days permite crear una cuenta de candidato. Las personas que ya disponen de ella pueden entrar y unirse a la jornada desde su apartado de eventos. A continuación deben presentar candidatura a los puestos elegidos. El perfil sirve para identificarse y mostrar la trayectoria; la solicitud comunica interés por una vacante concreta. La entrevista llega después si el empleador considera adecuado el encaje.

El calendario incluye dos fechas que no deben confundirse con un cierre general para candidatos. El 18 de noviembre corresponde al registro de empresas italianas y el 20, a la publicación de sus vacantes. Esas instrucciones se dirigen a empleadores. Las personas que buscan trabajo deben atender las condiciones de cada anuncio y las comunicaciones de la plataforma. Guardar la referencia del puesto y la empresa facilita seguir el proceso cuando se presentan varias candidaturas.

Las ayudas de movilidad cubren ciertos gastos y necesitan una tramitación propia

El programa EURES Targeted Mobility Scheme ofrece apoyo para buscar trabajo, formación o prácticas en otro país de la Unión Europea, Noruega o Islandia. Puede incluir financiación para idiomas, reconocimiento de cualificaciones y gastos de viaje o estancia. Se dirige a demandantes de empleo desde 18 años, nacionales de esos territorios o personas que residan legalmente en ellos. El acceso requiere consultar el proyecto y su procedimiento específico.

Inscribirse en la feria no equivale a obtener una ayuda ni permite deducir una cantidad concreta. Antes de organizar un desplazamiento, la persona interesada debe preguntar por la solicitud, documentación y gastos que pueden cubrirse. También debe distinguir financiación de movilidad y salario de la oferta. Una ayuda para trasladarse no modifica automáticamente el sueldo acordado con la empresa. La residencia en España tampoco acredita por sí sola el derecho a trabajar en cualquier país de destino.

Una entrevista online necesita preparación técnica y preguntas sobre el traslado

Para preparar una entrevista de trabajo, puede organizarse una explicación breve de experiencia, idiomas y disponibilidad. En un proceso internacional también resulta útil tener localizados títulos y acreditaciones mencionados en la candidatura. La conversación debe aclarar centro de trabajo, contrato, salario bruto y fecha prevista de incorporación. Si el anuncio menciona alojamiento, hay que conocer condiciones y posibles costes antes de incluirlo como ahorro en el presupuesto de traslado.

La parte técnica puede comprobarse antes de la cita: acceso a la cuenta, cámara, micrófono y conexión. Una invitación debe identificar horario y canal, teniendo en cuenta la zona horaria. El chat y las sesiones informativas permiten plantear dudas, mientras que la decisión de contratar corresponde a cada empleador. La jornada del 24 de noviembre ofrece el punto de encuentro; la selección continuará según las vacantes solicitadas y las respuestas que reciba cada candidato.