Una familia dejó de cultivar su granja empobrecida y ahora protege el refugio natural donde regresaron los castores

Sandy Hill Farm conserva la propiedad privada y limita su desarrollo futuro. La recuperación de esta granja combinó regeneración natural y cuidados familiares.

Eastern Shore Land Conservancy (ESLC) publicó el anuncio de protección permanente de Sandy Hill Farm el 24 de septiembre de 2026. La granja de 25 hectáreas está en el condado de Kent, Maryland, Estados Unidos. El acuerdo limita su desarrollo futuro tras décadas de recuperación del terreno. Los castores forman parte del hábitat recuperado. La novedad es jurídica es la conservación queda respaldada por una servidumbre que vincula a los siguientes propietarios, aunque la finca pueda venderse.

Qué cambia para la granja de 25 hectáreas

La familia conserva la titularidad, pero los usos futuros deben respetar el acuerdo de conservación. El Maryland Environmental Trust explica que estas servidumbres permanecen cuando cambia el dueño. También aclara que proteger una finca no concede automáticamente acceso público. ESLC distingue esta fórmula de comprar directamente el terreno. Esa diferencia importa para entender quién conserva la propiedad y quién supervisa los compromisos ambientales. Se trata de proteger recursos naturales mediante restricciones acordadas, sin convertir necesariamente el lugar en un parque público.

La superficie original son 62 acres, equivalentes a unas 25,09 hectáreas. La finca se integra en un bloque continuo de más de 485 hectáreas protegidas. Esa extensión conjunta no pertenece íntegramente a los Raimond, una distinción relevante en otras historias de protección de bosques. El terreno tampoco es únicamente bosque: incluye un estanque y humedales. Por tanto, las 25 hectáreas describen la propiedad completa, no una medición del bosque nuevo ni del área transformada exclusivamente por los castores.

La recuperación empezó con árboles y cuidados familiares

Vincent M. Raimond se trasladó a Chestertown en 1954 y compró la granja poco después. La familia dejó de trabajar el suelo agotado, plantó árboles y cuidó las praderas. El relato difundido por ESLC también menciona senderos despejados para recorrer la propiedad. Hubo regeneración natural acompañada de intervención humana. La secuencia distingue dos procesos: recuperar el terreno durante décadas y establecer después una protección jurídica. Dejar de cultivar, por sí solo, no equivale a formalizar un acuerdo de conservación.

La fecha de 1954 corresponde a la mudanza, no a una compra fechada con precisión. La información publicada tampoco identifica el año del regreso de los castores. Por eso, no permite situarlo exactamente siete décadas después. Esta diferencia evita interpretar la historia como un resultado obtenido de golpe tras 70 años. Los procesos de restauración de humedales necesitan distinguir actuaciones, seguimiento y resultados. En Sandy Hill Farm, el anuncio reciente acredita la conservación legal de un paisaje cuya transformación venía de mucho antes.

Cómo ayudan los castores y qué límites tiene su actividad

La familia relaciona el resurgimiento de los castores con la ampliación del hábitat acuático. Esa observación encaja con el mecanismo descrito por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Su guía explica que las presas retienen agua y sedimentos, modifican los cauces y pueden ampliar humedales. Entre los beneficios posibles figuran mayor diversidad de hábitats y mejores condiciones para plantas, peces y aves. Son efectos potenciales documentados, pero no una evaluación cuantificada de esta finca concreta.

La misma institución advierte de conflictos cuando esas presas inundan terrenos o afectan a infraestructuras. Su programa del río Clark Fork, en Montana, documenta soluciones para facilitar la convivencia con propietarios. Incluyen protecciones para árboles, barreras en pasos de agua y dispositivos que regulan el nivel de los estanques. Ese ejemplo ayuda a entender por qué la presencia de castores exige valorar cada ubicación. Sus beneficios ambientales pueden coexistir con daños locales. La experiencia de Maryland no demuestra que introducirlos sea adecuado en cualquier explotación agrícola.

La protección requiere condiciones escritas y seguimiento

ESLC explica que cada servidumbre se adapta al terreno y a los compromisos de sus propietarios. Durante su preparación se discuten cuestiones como posibles viviendas, división de parcelas y eventual acceso público. También se documenta el estado inicial de la finca con fotografías y una descripción de sus valores naturales. Esa referencia permite comprobar cambios posteriores. Sin consultar el documento específico de Sandy Hill Farm, no puede afirmarse que esté prohibida cualquier construcción o cualquier actividad. La conservación admite condiciones diferentes según cada acuerdo.

La legislación de Maryland reconoce estas restricciones como derechos exigibles para conservar tierras, agua, vegetación y hábitats. ESLC señala que realiza visitas anuales para comprobar el cumplimiento de sus servidumbres y mantener contacto con los dueños. Para quien compre una propiedad protegida, importa conocer el acuerdo inscrito y los usos permitidos antes de plantear cambios. La protección debe entenderse junto a esas obligaciones de seguimiento.

La organización detalla la historia y el alcance anunciado en su comunicado sobre Sandy Hill Farm.