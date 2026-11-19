La advertencia se dirige a personas con intolerancia a los sulfitos y señala el lote OP30126G. AESAN precisa que no hay riesgo para el resto de la población por esta incidencia.

Las personas con intolerancia a los sulfitos deben comprobar si tienen gamba blanca congelada Oceanpescados del lote OP30126G. AESAN publicó el 11 de noviembre una advertencia por presencia de esa sustancia sin declarar en el etiquetado. El producto se presenta en cajas de 1.200 gramos y lleva consumo preferente 01/2028. La agencia recomienda que ese colectivo no lo consuma y precisa que la incidencia no comporta riesgo para el resto de la población.

El código completo identifica la partida afectada

La ficha de AESAN identifica gamba blanca procedente de Senegal, comercializada por Oceanpescados S.A. y conservada congelada. El envase es de cartón. La distribución inicial conocida corresponde a Castilla y León, sin descartar redistribuciones a otras comunidades. Las autoridades de esa comunidad comunicaron la incidencia mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. La notificación se trasladó para verificar que las unidades afectadas se retiran de los canales de comercialización.

La identificación combina marca, denominación, formato, lote y fecha. El dato 01/2028 corresponde al consumo preferente, no a una caducidad publicada en el aviso. Una fecha todavía lejana no resuelve una omisión de etiquetado: informa de una característica distinta del producto. Si la caja permanece en el congelador, el código permite contrastarla con la alerta antes de preparar la comida. Si se ha eliminado el embalaje, el aspecto de las gambas no basta para saber a qué partida pertenecían.

Por qué los sulfitos deben aparecer en la información alimentaria

El Reglamento europeo de información alimentaria incluye el dióxido de azufre y los sulfitos entre las sustancias que deben declararse por su relación con alergias o intolerancias. Su anexo II establece, para esta mención, concentraciones superiores a 10 miligramos por kilogramo o por litro, expresadas como dióxido de azufre total. La referencia se aplica al alimento listo para consumir o reconstituido conforme a las instrucciones del fabricante. Es una regla de información al consumidor.

Ese umbral no debe confundirse con un resultado analítico de esta partida. La alerta no publica una concentración concreta ni afirma que se haya superado un límite de uso de aditivos. El motivo comunicado es la presencia sin declaración en la etiqueta. Tampoco se trata de una advertencia general contra el consumo de gambas o de todos los productos de la empresa. Para una persona intolerante, la ausencia de esa información impide valorar el producto con los datos que debería recibir antes de consumirlo.

La obligación de informar alcanza al envase y a la venta a distancia

El reglamento exige que las sustancias incluidas en su anexo se identifiquen claramente dentro de la lista de ingredientes. Deben destacarse mediante una composición tipográfica diferente, por ejemplo con otro estilo de letra. Cuando no existe lista de ingredientes, la norma prevé la mención correspondiente a la sustancia que contiene el alimento, con las excepciones que establece. La obligación se mantiene aunque un ingrediente o un auxiliar de elaboración siga presente en el producto final de forma modificada.

La información también importa si la compra se realiza por internet. Para alimentos envasados vendidos a distancia, la normativa exige que las menciones obligatorias, salvo la fecha de duración mínima o caducidad, estén disponibles antes de cerrar la compra. Todas deben facilitarse al entregar el producto. Estos requisitos explican por qué una fotografía comercial o una denominación genérica no sustituyen la identificación de sustancias. La persona que cocina para alguien con intolerancia necesita disponer de esa información, aunque no sea quien hizo el pedido.

Cada alerta tiene un alimento y un colectivo determinados

Otros avisos recientes ilustran la importancia de identificar la sustancia concreta. Los lotes de MeloDIA con huevo se dirigían a personas alérgicas a ese ingrediente. El helado señalado por cacahuete correspondía a otro alimento y otra advertencia. No son instrucciones intercambiables. En Oceanpescados, la comunicación identifica expresamente la intolerancia a los sulfitos como la circunstancia que motiva la recomendación de no consumir la partida señalada.

Las reglas de trazabilidad y retirada obligan a los operadores a identificar suministradores y destinatarios empresariales y a colaborar con las autoridades. Cuando un producto afectado ha llegado al consumidor, la información debe alcanzar también a quien ya lo compró. Los datos de la caja y el justificante disponible ayudan a formular una consulta concreta al vendedor. La ficha oficial permite seguir posibles actualizaciones sin extender el aviso a otras partidas por semejanza del envase.