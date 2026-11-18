La selección exige FP de grado medio y tres años de experiencia. El anuncio fija el cierre para el 11 de diciembre y contempla dietas.

Randstad ha publicado una selección de tres montadores de estaciones de servicio con contrato indefinido y una retribución de 25.000 a 28.000 euros brutos anuales. El anuncio, fechado el 11 de noviembre, sitúa la base en Madrid y establece el cierre para el 11 de diciembre. La oportunidad exige formación profesional y experiencia, pero también una condición decisiva para organizar la vida personal: disponibilidad para viajar por España el 80 % del tiempo.

Los viajes ocupan buena parte del trabajo y los viernes se regresa a casa

La oferta oficial de Randstad busca personal para instalar tanques, tuberías y bombas, con soldaduras puntuales. Solicita FP de grado medio, tres años de experiencia y vehículo propio. Los desplazamientos se organizan habitualmente durante dos o tres semanas, saliendo el lunes y regresando el viernes. Se anuncia coche de empresa para esos viajes y dietas. La jornada es completa, de lunes a viernes, con horario de 9.00 a 18.00 y salida los viernes a las 14.30.

Esa movilidad merece ocupar un lugar visible al preparar un currículum profesional y claro. El candidato puede indicar los trabajos realizados fuera de su provincia y su disponibilidad real, sin confundir viajes ocasionales con desplazamientos continuados. La referencia a un vehículo propio y a un coche de empresa plantea otra comprobación concreta: cuándo se utiliza cada uno, dónde comienza el recorrido y cómo se organiza la llegada al punto de trabajo.

Los 28.000 euros son el máximo de la banda y las dietas tienen otra finalidad

La diferencia entre ambos extremos salariales es de 3.000 euros brutos al año. Como cálculo orientativo, dividir 25.000 euros entre doce da 2.083,33 euros; dividir 28.000 da 2.333,33. Si se repartieran en catorce pagas iguales, serían 1.785,71 y 2.000 euros. Son ejemplos aritméticos, no mensualidades confirmadas por la empresa. La ficha no concreta el reparto de pagas ni la cantidad final correspondiente a cada incorporación.

El Estatuto de los Trabajadores distingue el salario de las cantidades destinadas a compensar gastos originados por la actividad laboral. Por eso, una dieta que cubre desplazamiento o manutención no debe sumarse automáticamente al sueldo como ganancia disponible. Para comparar esta oportunidad con un puesto próximo al domicilio, hacen falta las condiciones de alojamiento, comidas, anticipos y justificación de gastos. El artículo 31 también remite al convenio colectivo para el posible prorrateo de las pagas extraordinarias.

La experiencia mecánica debe explicarse con trabajos que puedan acreditarse

La trayectoria técnica se entiende mejor si identifica operaciones realizadas y responsabilidades asumidas. Por ejemplo, quien haya intervenido en montajes puede describir el tipo de instalación, las herramientas utilizadas y su participación concreta. Son ejemplos para organizar la candidatura, no exigencias adicionales de la empresa. También interesa separar conocimientos de soldadura, montaje hidráulico y mantenimiento. Una relación de empresas anteriores sin funciones aporta menos información sobre el encaje en un trabajo especializado.

La herramienta oficial de currículo Europass permite ordenar formación, experiencia y capacidades para crear versiones adaptadas a distintas candidaturas. Su orientación insiste en seleccionar información pertinente y utilizar un lenguaje comprensible. En este caso, eso permite diferenciar formación académica, cursos técnicos y experiencia profesional. Las fechas ayudan a comprobar la duración de cada etapa. No hace falta atribuirse tareas que realizaban otros integrantes del equipo ni presentar como especialización propia una colaboración puntual.

La solicitud debe identificar la vacante y dejar claras las condiciones pendientes

El anuncio tiene la referencia 3022406. Guardarla facilita localizar el proceso cuando llegue una comunicación de selección. La candidatura se inicia desde la ficha de Randstad, donde aparece la opción de inscripción. Antes de enviarla, resulta útil comprobar teléfono, correo y disponibilidad para incorporarse. También pueden prepararse ejemplos para la entrevista sobre una reparación, una incidencia o un montaje que permitan explicar cómo se trabajó y qué responsabilidad se asumió.

Durante el contacto con selección deben concretarse empleador, centro de referencia, convenio, salario final y organización de los viajes. El horario publicado tampoco detalla las pausas dentro de cada jornada. Aclarar esos puntos permite valorar la oferta con datos comparables y decidir si encaja con la disponibilidad personal. El plazo anunciado termina el 11 de diciembre, aunque la incorporación y las fases de selección deberán confirmarse directamente con Randstad.