La Junta abre bolsas de Matemáticas, Física, Música e Informática durante diez días hábiles

La Junta de Andalucía ha publicado en el BOJA del 2 de septiembre de 2026 una convocatoria extraordinaria restringida para acceder a seis bolsas de trabajo del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. El procedimiento busca disponer de personal interino para cubrir posibles vacantes y sustituciones durante el curso 2026/2027.

Las especialidades convocadas son Matemáticas, Física y Química, Música, Informática, Sistemas Electrotécnicos y Automáticos y Sistemas y Aplicaciones Informáticos. Sin embargo, la convocatoria no está abierta a cualquier persona con una titulación relacionada.

Solo pueden participar quienes ya estén en otra bolsa docente andaluza

La base primera establece que a estas bolsas únicamente puede acceder personal integrante de otras bolsas de la Comunidad Autónoma de Andalucía de cuerpos o especialidades diferentes. Además, en el momento de la publicación debe formar parte de alguna bolsa docente dependiente de la Consejería de Educación.

También es necesario cumplir los requisitos específicos de la especialidad a la que se pretende acceder antes de que finalice el plazo de solicitudes. Entre ellos figura poseer alguna de las titulaciones admitidas para el cuerpo y especialidad correspondiente y acreditar la formación pedagógica y didáctica exigida, salvo las excepciones previstas por la normativa.

Las titulaciones extranjeras deben contar con la homologación o equivalencia correspondiente. La Administración puede consultar los datos de titulación y, si la persona se opone a esa consulta, deberá aportar copia del título o del resguardo de expedición.

Anteriormente, en otros procesos docentes, como el caso de las plazas que quedaron desiertas en Madrid, pero esta convocatoria andaluza no es una oposición: es un acceso extraordinario y restringido a bolsas de interinidad.

El plazo es de diez días hábiles y la solicitud es telemática

La solicitud debe cumplimentarse mediante la aplicación habilitada por la Consejería de Educación. Para acceder es necesaria autenticación mediante certificado digital, usuario IdEA o localizador, y la petición debe teletramitarse con alguno de los medios de firma electrónica disponibles.

El plazo es de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación en el BOJA. Finalizado ese periodo no se admitirá documentación que no se hubiera presentado con la solicitud, y tampoco podrá añadirse posteriormente documentación nueva que no hubiera sido invocada en el trámite inicial.

Quienes participen deberán consignar al menos una provincia y pueden seleccionar hasta las ocho provincias andaluzas para vacantes sobrevenidas y sustituciones. Si no se indica ninguna en la forma exigida, la resolución prevé la inclusión de oficio de las ocho provincias.

La posición en la bolsa de origen determinará el orden

El personal admitido se ordenará según su situación en la bolsa de origen. Primero se sitúa el personal con tiempo de servicio reconocido por la Administración educativa andaluza, ordenado de mayor a menor. Después se tiene en cuenta la calificación obtenida en procedimientos selectivos y, finalmente, el acceso previo mediante convocatorias extraordinarias.

La Junta declara el procedimiento de urgencia debido a la necesidad de cubrir puestos. Tras el cierre de solicitudes se publicarán listas provisionales de admitidos y excluidos, con posibilidad de presentar alegaciones dentro del plazo que se establezca.

La resolución íntegra está disponible en el BOJA.