A los 12 años, Ricardo Ordóñez lleva su talento a la selección absoluta de ajedrez de Guatemala

El acta oficial detalla su resultado en Samarcanda y los rivales a los que se enfrentó. La FIDE registra seis puntos más de Elo.

Ricardo Ordóñez, de 12 años, cerró la Olimpiada de Ajedrez de Samarcanda con cinco puntos en diez partidas para Guatemala. El acta oficial registra cuatro victorias, dos tablas y cuatro derrotas. La competición terminó el 27 de septiembre de 2026. Su participación permitió al joven maestro FIDE medirse con jugadores de mayor trayectoria dentro de una selección absoluta.

El título FIDE y el subcampeonato de Ricardo Ordóñez

La trayectoria internacional de Ordóñez ya tenía un antecedente documentado antes del viaje a Uzbekistán. La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, CDAG, situó su título de maestro FIDE en abril de 2025, durante el Subzonal de Tegucigalpa. Allí terminó noveno en la clasificación general y fue el mejor participante guatemalteco. Aquella entrevista también identificó a Guillermo Bolaños como su entrenador. El acompañamiento familiar conecta su historia con otros casos de talento infantil, como el proyecto científico de Xóchitl Cruz.

El siguiente resultado relevante llegó en el Campeonato Nacional Absoluto de 2026. CDAG informó el 17 de marzo de que Ricardo había terminado segundo, con 7,5 puntos. Carlos Juárez ganó con diez y Héctor Linares fue tercero con siete. Por tanto, la diferencia entre campeón y subcampeón fue de 2,5 puntos. La institución explicó que las seis primeras posiciones conformaron la selección para los siguientes compromisos internacionales. Ese puesto describe su resultado en un torneo, no una clasificación permanente por Elo.

La victoria ante Paraguay y los duelos con grandes maestros

Su victoria frente a Paraguay llegó el 21 de septiembre, contra Enrique Allo Collante, que figuraba con 2.172 puntos Elo. El acta no le atribuye un título de gran maestro. Ordóñez sí se enfrentó a dos jugadores con esa distinción, Jóhann Hjartarson y Niaz Murshed, y perdió ambas partidas. También consiguió unas tablas ante el maestro internacional Sravan Renjith. Estos resultados delimitan su actuación y evitan confundir el nivel de sus adversarios con victorias que no obtuvo.

En la entrevista publicada por Infobae el 1 de octubre, Ricardo destacó el triunfo ante Paraguay como su partida más satisfactoria hasta entonces. Sus declaraciones fueron recogidas durante la estancia en Uzbekistán, antes del balance definitivo. El joven también explicó que controlar los nervios forma parte de su preparación y que intenta disfrutar mientras compite. Esa valoración personal ayuda a entender la experiencia del torneo, aunque debe leerse junto al registro completo de resultados y no como una clasificación deportiva.

Seis puntos más de Elo y un balance colectivo diferente

La lista de octubre de la FIDE asigna a Ordóñez 2.145 puntos en ajedrez clásico, frente a los 2.139 de septiembre. La diferencia es de seis puntos. Su ficha también lo sitúa tercero entre los jugadores guatemaltecos activos por esa clasificación. Por eso, ser subcampeón nacional y ocupar el segundo puesto por Elo son afirmaciones distintas. El registro confirma además que nació en 2014 y que su título de maestro FIDE figura desde 2025, sin atribuirle todavía el de maestro internacional.

Guatemala terminó en el puesto 113, con diez puntos de encuentro y 23 puntos de tablero. Son dos cuentas diferentes. Según el reglamento, cada victoria colectiva concede dos puntos y cada empate concede uno. Los puntos de tablero recogen los resultados individuales de los integrantes del equipo. La FIDE informó de 206 equipos en la sección abierta, por lo que esa participación no debe describirse como 208 países. Cada selección podía alinear cuatro jugadores por ronda y disponer de un suplente.

Once rondas de competición sin apartar los estudios

El calendario oficial fijó once rondas, con inauguración el 15 de septiembre y primeras partidas el día 16. Tras la sexta jornada hubo un descanso el 22, antes de retomar la competición hasta el 27. Ese formato permitió distribuir las alineaciones durante el campeonato y explica que un jugador pudiera disputar menos partidas que el total de rondas. La cita combinó así la actuación personal con las necesidades del conjunto, en una competición por equipos y sin una categoría infantil específica para Ricardo.

Su preparación también incluye los estudios. En la entrevista de CDAG de abril de 2025, Ricardo defendió continuar en el colegio y mantener tiempo para amigos y diversión. Describió sesiones de teoría de lunes a miércoles, partidas los jueves y viernes y análisis de errores los sábados. En la conversación posterior con Infobae señaló que incluso los días de descanso practica entre dos y tres horas. Su aspiración es llegar a gran maestro y campeón mundial, mientras continúa una formación deportiva todavía abierta.