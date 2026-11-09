Benalmádena aprueba ayudas de 100, 200 y 300 euros al mes para pagar el alquiler

Las ayudas al alquiler de Benalmádena cubrirán contratos existentes, nuevos arrendamientos y seguros para propietarios. Falta publicar la convocatoria que abra las solicitudes.

Benalmádena aprobó definitivamente el 3 de noviembre las bases de sus ayudas al alquiler de vivienda habitual, según informó el Ayuntamiento. El programa contempla hasta 3.600 euros anuales para contratos existentes y dos o tres mensualidades para nuevos alquileres. También prevé subvencionar seguros de impago contratados por propietarios. La decisión establece las condiciones generales, pero no abre por sí sola el plazo de solicitud. Cada convocatoria deberá concretar el presupuesto y los contratos que pueden acogerse.

Las ayudas al alquiler de Benalmádena se dividen en tres tramos

Para contratos anteriores a la fecha que marque la convocatoria, la subvención depende de la renta mensual. Por debajo de 850 euros, prevé 100 euros al mes, hasta 1.200 al año. Desde 850 euros y por debajo de 1.200, aumenta a 200 mensuales, con un máximo anual de 2.400. Entre 1.200 y 1.500 euros, ambos incluidos, alcanza 300 euros mensuales y hasta 3.600 anuales. Son cuantías condicionadas al cumplimiento de requisitos, en un contexto de dificultades para encontrar alquiler asequible.

Un ejemplo muestra cómo funciona cada escalón durante doce meses completos subvencionados. Con un alquiler de 800 euros, la ayuda de 100 dejaría una carga equivalente de 700 euros mensuales. Para una renta de 1.000 euros, los 200 de subvención reducirían esa carga a 800. En un alquiler de 1.300 euros, los 300 previstos la situarían en 1.000. Son cálculos sobre las cuantías aprobadas. No modifican el precio pactado con el propietario ni significan que el Ayuntamiento vaya a rebajar directamente cada recibo.

Los nuevos contratos pueden recibir dos mensualidades o tres para jóvenes

La segunda línea se dirige a contratos formalizados después de la fecha que determine la convocatoria. La ayuda equivale a dos mensualidades y aumenta a tres cuando la persona arrendataria tenga 35 años o menos. Sobre una renta de 900 euros, esas fórmulas representarían 1.800 y 2.700 euros, respectivamente. La diferencia sería de 900 euros. Con el alquiler máximo de 1.500 euros, tres mensualidades sumarían 4.500 euros. Esta última cifra es un cálculo del máximo teórico de esa modalidad, sujeto a todas las condiciones.

Las dos líneas para inquilinos comparten exigencias sobre la vivienda: debe estar en Benalmádena y utilizarse como residencia habitual. El contrato debe ser de larga duración, con un periodo inicial mínimo de doce meses. La renta no puede superar 1.500 euros mensuales. Quedan fuera los alquileres vacacionales y de temporada. Además, existen límites de ingresos vinculados al IPREM y a la composición de la unidad de convivencia. Por tanto, pagar una renta dentro de los tramos no basta para obtener automáticamente la subvención.

Los propietarios tendrán una ayuda ligada al seguro de impago

La tercera modalidad está pensada para propietarios o usufructuarios que incorporen viviendas al alquiler residencial habitual. La renta anual no puede superar 18.000 euros, equivalente a 1.500 euros mensuales. El contrato debe tener una duración mínima de un año, prorrogable por el inquilino hasta cinco años en los términos previstos. La ayuda cubre la prima anual de un seguro de impago contratado por al menos doce meses. La póliza debe incluir rentas, defensa jurídica y actos vandálicos, según las condiciones anunciadas por el Ayuntamiento.

El importe de esta línea se vincula al coste de la prima, no a una cantidad fija de mensualidades. Por ejemplo, una prima anual hipotética de 450 euros daría una referencia de 450 euros de gasto subvencionable. Ese ejemplo no constituye una tarifa de mercado ni asegura la concesión. Las bases publicadas en el portal municipal prevén acreditar titularidad o usufructo, contrato del seguro y pago de la prima. También recogen la comprobación de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme al régimen general de subvenciones.

El plazo de veinte días hábiles empezará con la convocatoria

El procedimiento será de concurrencia no competitiva y ordenará las solicitudes según su fecha y hora de registro, condicionado al crédito disponible. El plazo previsto es de veinte días hábiles desde el día siguiente a la última publicación del extracto en los canales establecidos. Las bases señalan el boletín provincial, la Base de Datos Nacional de Subvenciones y el portal municipal. La convocatoria fijará las fechas concretas y el dinero asignado a cada línea. El anuncio del 3 de noviembre no permite señalar todavía un día de cierre.

Mientras se publica, el texto disponible permite preparar contrato, documentación económica, empadronamiento y cuenta bancaria, según la modalidad correspondiente. Para tramitar electrónicamente puede ser útil disponer de un certificado digital, sin confundir esa preparación con una solicitud ya registrada. Las bases contemplan presentación presencial para quienes no estén obligados a utilizar medios electrónicos. También admiten compatibilidad con otras ayudas al alquiler, siempre que el conjunto no supere el coste subvencionado. Un mismo gasto no puede financiarse por encima de lo efectivamente pagado.