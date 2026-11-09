Amazon amplía hasta febrero las devoluciones de Navidad y ya incluye las compras realizadas desde el domingo

La campaña de España cubre compras del 1 de noviembre al 6 de enero. Los requisitos habituales de devolución siguen vigentes.

Las compras navideñas ya tienen un calendario especial de devolución en Amazon España. La compañía ha ampliado el plazo para la mayoría de productos adquiridos desde el 1 de noviembre de 2026 hasta Reyes. La fecha de referencia será el 6 de febrero de 2027, con una alternativa ligada al día de entrega. El anuncio permite anticipar regalos, aunque cada pedido conserva las condiciones y exclusiones que le correspondan.

Las devoluciones de Amazon pueden llegar más allá del 6 de febrero

La nota oficial de News_Amazon, publicada el 30 de octubre, incluye expresamente las compras realizadas en la tienda española hasta el 6 de enero. El plazo termina el 6 de febrero o treinta días después de la entrega, si esta segunda fecha resulta posterior. Abarca pedidos gestionados mediante Logística de Amazon y por los propios vendedores. La ampliación mantiene los requisitos habituales, una distinción relevante al comparar condiciones de devolución antes de adelantar las compras de regalos.

Un ejemplo con fechas permite entender la alternativa. Un artículo elegible comprado en noviembre y entregado ese mismo mes tendría febrero como referencia para devolverlo. Si una compra elegible de Reyes se entregase el 9 de enero, treinta días después sería el 8 de febrero. En ese supuesto, esa segunda fecha quedaría después del día 6. El cálculo ilustra el calendario anunciado y debe contrastarse con las condiciones que figuren para el artículo concreto.

Identificar al vendedor ayuda a saber a quién reclamar

La legislación de consumo exige a los mercados en línea información sobre quién ofrece el producto y cómo se distribuyen las obligaciones contractuales. Que una compra aparezca dentro de una plataforma no significa que la propia plataforma sea siempre la empresa vendedora. La factura y la información previa a contratar permiten identificarla. Esa comprobación resulta útil si después hay que discutir un cargo o una devolución. También permite conservar una prueba de las condiciones ofrecidas, junto al precio final, los gastos y la fecha prevista de entrega.

La ampliación comercial debe leerse junto con los derechos legales del comprador, porque regulan situaciones diferentes. El desistimiento permite dejar sin efecto determinadas compras a distancia durante un plazo de reflexión. La garantía atiende las faltas de conformidad del producto con el contrato. Además, una empresa puede ofrecer condiciones voluntarias más amplias para cambios o devoluciones. Las garantías de las compras exigen identificar el motivo de la solicitud. Así se evita tramitar un defecto como un simple cambio de opinión.

Los catorce días legales tienen sus propias reglas de reembolso

El artículo 102 de la ley de consumidores reconoce, con las excepciones legales correspondientes, catorce días naturales para desistir de una compra a distancia. En la venta de bienes, el cómputo comienza con la recepción material, según el artículo 104. El consumidor debe comunicar su decisión antes de que venza el plazo y poder acreditar que lo hizo. Puede utilizar el formulario previsto o cualquier declaración inequívoca. Conservar el mensaje enviado y el justificante de devolución permite demostrar las fechas si surge una discrepancia posterior con el comercio.

Cuando se ejerce ese derecho legal, el empresario debe reembolsar sin demora indebida y, como máximo, en catorce días desde la comunicación. Sin embargo, puede retener el dinero hasta recibir el bien o una prueba de su envío, salvo que se haya ofrecido a recogerlo. La ley prevé el mismo medio de pago, excepto acuerdo expreso distinto sin costes para el consumidor. Estas reglas describen el desistimiento legal. No deben trasladarse automáticamente a cualquier devolución voluntaria realizada meses después bajo una campaña comercial con condiciones específicas.

Un plazo ampliado no equivale siempre a devolución gratuita

El artículo 108 permite que los costes directos de devolver un producto correspondan al consumidor cuando se le haya informado previamente. El comercio puede asumirlos voluntariamente y también debe hacerlo si omitió esa información cuando era exigible. Además, el comprador responde de una disminución de valor causada por una manipulación superior a la necesaria para comprobar el bien. Antes de enviar un paquete, interesa identificar el motivo, el canal y los gastos aplicables. La existencia de más días para decidir no determina por sí sola quién paga el transporte.

Si el artículo presenta una falta de conformidad, entran en juego las reglas de garantía. Para bienes nuevos, la responsabilidad legal comprende, con carácter general, defectos existentes al entregarse que se manifiesten durante tres años. La reparación o sustitución debe ser gratuita cuando corresponda, incluidos los gastos necesarios de transporte, materiales y mano de obra. El cierre de una campaña navideña no borra esos derechos. Guardar factura, descripción del producto y comunicaciones facilita acreditar qué se compró, cuándo llegó y qué problema se ha detectado posteriormente.