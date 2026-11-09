Vodafone pone móviles y televisores a cero euros cumpliendo esta condición

La campaña del Black Friday comenzó el 3 de noviembre para nuevos clientes. Exige contratar fibra y móvil y limita el regalo a un dispositivo.

Vodafone ha activado una promoción del Black Friday que permite escoger determinados móviles, una tableta o un televisor por cero euros. La campaña va del 3 al 30 de noviembre de 2026 y se dirige a particulares procedentes de otra compañía. Para acceder, deben contratar una tarifa de fibra y móvil. La condición decisiva aparece en la ayuda oficial: recibir el dispositivo genera un compromiso de permanencia de 24 meses en la tarifa contratada.

La promoción exige cambiar de compañía y contratar fibra y móvil

La oferta está planteada para nuevos clientes particulares que lleguen desde otro operador. Incluye combinaciones Móvil 160GB + Fibra o Móvil Ilimitado + Fibra. La información de Vodafone limita la elección a un aparato por cliente y advierte de unidades limitadas. Esto convierte la disponibilidad del modelo en una parte relevante de la contratación. Las promociones de equipos gratuitos pueden dirigirse a colectivos diferentes según cada compañía. En este caso, la ayuda publicada identifica a quienes realizan el cambio. El precio promocional debe comprobarse dentro del pedido y de la tarifa elegida.

El catálogo anunciado incluye Samsung Galaxy A17 5G de 128 GB, HONOR 600 SMART de 128 GB y Motorola G37 de 128 GB. También aparecen Xiaomi 15C de 256 GB, un televisor Xiaomi Smart TV de 32 pulgadas y HONOR PAD X8B WIFI de 128 GB. En los móviles, Vodafone anuncia tres meses de seguro gratuito. Esa referencia temporal debe comprobarse junto con las condiciones del seguro. La promoción no convierte cualquier dispositivo del catálogo general en un equipo gratuito ni permite acumular varios regalos.

El paquete anunciado cuesta 48 euros mensuales con impuestos

La portada comercial de Vodafone muestra una combinación con fibra de 600 Mb y una línea móvil ilimitada por 48 euros al mes. Los primeros 160 GB se ofrecen a velocidad 5G, según la descripción del paquete. Incluye un dispositivo promocional y presenta el precio con IVA. El término ilimitado debe leerse junto con esa condición sobre la velocidad. El blog oficial anuncia también fibra de 1 Gb por 48 euros durante tres meses y 58 euros después. Son precios de modalidades diferentes.

Con una cuota de 48 euros mantenida durante 24 meses, el pago del servicio sumaría 1.152 euros. Es un cálculo orientativo sobre ese supuesto, sin extras, modificaciones de precio ni otros cargos. No representa el valor del aparato ni un precio de compra separado. Sirve para comparar el compromiso completo con otra combinación de tarifa y dispositivo. Una diferencia hipotética de cinco euros mensuales supone 120 euros en dos años. Las subidas de tarifas también explican por qué interesa distinguir la cuota inicial del gasto acumulado.

La permanencia debe figurar junto a las consecuencias de una baja

Las condiciones generales de promociones de Vodafone explican qué sucede cuando existe un compromiso y el cliente lo incumple. La cantidad exigible depende del tiempo que falte y tiene como límite el beneficio obtenido. Esa formulación general no ofrece una penalización única para cualquier dispositivo o contrato. La cifra aplicable debe quedar identificada en la documentación individual. Si alguien prevé trasladarse o cambiar de operador antes de dos años, conocer ese importe resulta tan relevante como el precio mensual. También debe comprobar las condiciones asociadas al servicio instalado.

La Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones recuerda que el contrato debe recoger las tarifas y las características del servicio. Incluye también la duración mínima, la renovación y las consecuencias de incumplir el compromiso. Estas obligaciones afectan tanto a la contratación presencial como a distancia. El consumidor puede pedir las condiciones que se le aplicarán, además del procedimiento de reclamación. Con esos datos resulta posible comparar ofertas equivalentes. Un paquete con más servicios puede tener una cuota diferente aunque los dos anuncios destaquen un dispositivo por cero euros.

El resumen del contrato permite comprobar la oferta antes de aceptarla

La Comisión Europea explica que los operadores deben facilitar un resumen claro antes de celebrar el contrato. El documento recoge información esencial sobre precio, velocidad de internet, duración, renovación y resolución. Para un paquete de servicios puede ocupar hasta tres páginas, salvo excepciones justificadas. Su función es permitir que el cliente compare los mismos elementos entre proveedores. No sustituye todas las condiciones contractuales. En una oferta con equipo incluido, deben identificarse tanto los servicios contratados como el compromiso que se acepta al recibir el dispositivo.

La información precontractual y ese resumen pasan a formar parte del contrato una vez celebrado, según la explicación de la Comisión. Guardarlos permite contrastar posteriormente el anuncio, el pedido y la facturación. Antes de confirmar esta promoción, deben coincidir el modelo elegido, su importe, la cuota del paquete y los 24 meses anunciados. También interesa conocer cuándo terminaría cualquier prestación temporal añadida, como el seguro mencionado. La campaña se mantiene hasta el 30 de noviembre, sujeta a disponibilidad. La decisión puede valorarse con el coste total documentado.