El proceso se resolverá por oposición libre. Las bases se publicaron el 11 de noviembre y el anuncio estatal activa un periodo de solicitudes especialmente breve.

La Diputación de Valencia ha abierto una convocatoria para tres plazas de técnico medio de Artes Plásticas. El anuncio del BOE del 18 de noviembre de 2026 establece un plazo de diez días hábiles desde el siguiente a la publicación. La selección se realizará por oposición libre. Es una oportunidad especializada que requiere revisar las bases con rapidez, porque el periodo de inscripción es más corto que el de muchos procesos municipales publicados estos días.

Las tres plazas se cubrirán por oposición libre y pertenecen a Administración Especial

El anuncio estatal clasifica los puestos dentro de la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase de Cometidos Especiales. La denominación de técnico medio de Artes Plásticas identifica el objeto concreto de la convocatoria. No se trata de una beca de creación ni de una subvención para proyectos artísticos. El procedimiento busca cubrir plazas de empleo público mediante pruebas y conforme a las condiciones establecidas.

Las bases admiten grado universitario, diplomatura, ingeniería técnica, arquitectura técnica o equivalencias acreditadas. No limitan el acceso a una titulación concreta de Bellas Artes. Para estar en condiciones de obtener el título deben haberse pagado las tasas de expedición dentro del plazo de solicitudes. También recogen el nivel C1 de valenciano y prevén cursos específicos después de superar las pruebas para las personas que no puedan acreditarlo.

Un test de noventa preguntas y dos casos prácticos deciden la selección

Las bases provinciales establecen dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. El primero incluye noventa preguntas y diez de reserva en 120 minutos, con tres respuestas alternativas. Cada error resta un tercio del valor de un acierto; las respuestas en blanco no penalizan. Su puntuación máxima es treinta. El aprobado se fija en la mitad de la mejor nota, con un mínimo absoluto de diez puntos.

El segundo ejercicio plantea dos casos prácticos, elegidos por sorteo entre cuatro, en un máximo de tres horas. Cada supuesto vale quince puntos y exige al menos ocho para aprobar. La convocatoria suma sesenta puntos de oposición. Esta estructura obliga a preparar aplicación práctica además del test, porque una buena nota en el cuestionario no permite eludir el mínimo exigido en cada caso práctico.

Las bases proceden de la convocatoria provincial publicada el 11 de noviembre

La referencia documental es el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 217, de 11 de noviembre de 2026. El registro oficial de publicaciones identifica el anuncio 2026/13810 y la convocatoria 33/24. La resolución recoge plazas incluidas en las ofertas de empleo de 2023 y 2024. Esas fechas no deben interpretarse como una inscripción antigua: la publicación estatal de noviembre de 2026 es la que activa este plazo.

La ficha de la sede provincial identifica la convocatoria con el código 33/24 y señala que no requiere derechos de examen. Para solicitarla, las bases remiten al catálogo de trámites, apartado de empleo público y solicitud de admisión a pruebas selectivas. Tras escoger el proceso y completar los datos, la inscripción electrónica debe mostrar su registro.

Los anuncios posteriores marcarán la admisión y las pruebas

El BOE remite las comunicaciones sucesivas a los medios previstos en las propias bases. Esto significa que el seguimiento no termina al enviar la instancia. Habrá que comprobar las listas y los anuncios que correspondan a cada fase. Si se requiere una subsanación, deberá atenderse dentro del plazo publicado. El sistema de oposición no debe confundirse con un concurso de méritos ni con una selección artística sin reglas de acceso público.

La presentación se realiza preferentemente por medios electrónicos. Sin firma electrónica, las bases permiten imprimir el modelo cumplimentado, firmarlo y presentarlo en papel por los canales admitidos. El Registro General provincial está en el Palacio de la Batlia, calle Serranos, 2. Generar el impreso sin registrarlo no otorga derecho a participar. El periodo empieza el 19 de noviembre y dura diez días hábiles, excluyendo sábados, domingos y festivos aplicables.