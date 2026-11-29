El pacto posterior al contrato exige interés empresarial real, una compensación adecuada y límites de duración distintos según el puesto.

Cambiar de empresa puede complicarse si el contrato incluye una cláusula que impide incorporarse a un competidor. El pacto de no competencia posterior al cese tiene límites legales: hasta dos años para técnicos y seis meses para los demás trabajadores. Además, debe existir un interés industrial o comercial efectivo y una compensación económica adecuada. Así lo establece el artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores, una regla que exige revisar el acuerdo concreto antes de aceptar otra oferta.

Firmar una cláusula no convierte cualquier prohibición en válida

El pacto pretende proteger intereses empresariales después de terminar la relación laboral, cuando el trabajador ya no presta servicios para la compañía. La ley no concede a todas las empresas un veto general sobre el siguiente empleo de su plantilla. Para que la limitación sea válida deben concurrir los requisitos del artículo 21 del Estatuto. La existencia de una firma es una parte del expediente, pero no demuestra por sí misma que haya un interés empresarial efectivo.

La duración tampoco es idéntica para cualquier persona. El máximo de dos años se refiere a técnicos; para los demás trabajadores son seis meses. No debe aplicarse automáticamente el periodo más largo porque la empresa utilice una denominación atractiva en el contrato. Las funciones y la clasificación del puesto ayudan a examinar el supuesto. Un acuerdo puede fijar un periodo inferior al máximo legal, por lo que resulta necesario leer la fecha de inicio y de finalización.

La compensación debe distinguirse del sueldo ordinario

La segunda condición económica es especialmente relevante al revisar las nóminas. El Estatuto exige una compensación adecuada, pero no fija en ese apartado un porcentaje universal del sueldo. Por ello, no puede afirmarse que cualquier cantidad mensual valide la prohibición ni que exista una tarifa única para todos los sectores. La valoración debe atender al acuerdo y a la restricción asumida. Conviene identificar qué concepto remunera la limitación, cuánto se ha pagado y durante qué periodo.

El examen de los conceptos de la nómina permite separar salario base, complementos y cantidades vinculadas al pacto. Esa comprobación debe completarse con el contrato y sus anexos, porque el nombre de un concepto no explica siempre todas sus condiciones. Una transferencia conjunta tampoco acredita qué parte responde a la prohibición. Si la empresa reclama dinero por incumplirla, habrá que relacionar lo solicitado con las obligaciones y los pagos efectivamente pactados.

La exclusividad mientras trabajas sigue una regla diferente

La no competencia posterior no debe confundirse con la plena dedicación durante la relación laboral. El propio artículo 21 regula ambas situaciones por separado. En la plena dedicación compensada, el trabajador puede recuperar su libertad de trabajar en otro empleo mediante comunicación escrita y treinta días de preaviso. En ese caso pierde la compensación y los derechos vinculados a esa dedicación. Esa vía no debe trasladarse sin más al pacto que comienza después de extinguirse el contrato.

Tampoco una obligación de confidencialidad equivale necesariamente a una prohibición de trabajar para toda empresa del sector. El alcance del documento puede referirse a información reservada, clientes, actividades concretas o un ámbito determinado. Es preciso identificar la obligación que realmente se asumió. El cambio de empleo y la utilización indebida de información son cuestiones diferentes; reducirlas a una sola frase puede impedir valorar correctamente los riesgos del siguiente puesto.

Antes de cambiar de trabajo revisa el alcance real del acuerdo

La revisión puede empezar por cuatro documentos: contrato, anexos, nóminas y oferta del nuevo empleador. Permiten comparar las tareas previstas con las actividades restringidas y comprobar si el periodo continúa vigente. Resulta útil pedir a la antigua empresa que concrete por escrito la cláusula y el interés que invoca. No debe interpretarse el silencio informal de un mando como una renuncia a un acuerdo contractual, especialmente cuando existen pagos expresamente vinculados a él.

Si hay discrepancias sobre validez, alcance o devolución de cantidades, la solución depende del expediente y de la valoración jurídica correspondiente. El artículo 21 no contiene una autorización general para incumplir cualquier pacto ni una indemnización automática para la empresa. La información decisiva es si concurren sus requisitos y qué conducta se reprocha. Aclararlo antes de incorporarse al nuevo puesto evita decidir únicamente por el título de una cláusula o por una amenaza verbal.