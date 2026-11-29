La convocatoria se solicita en 2026 y exige tres años de empadronamiento previos. Presentar dos peticiones para la misma familia puede causar su exclusión.

Las familias de Villaviciosa de Odón con hijos nacidos en 2025 todavía pueden solicitar el cheque bebé municipal de 1.000 euros. El Ayuntamiento anunció el 9 de noviembre de 2026 la apertura de esta convocatoria, que también incluye adopciones de menores de doce años realizadas durante 2025. La fecha del nacimiento y la antigüedad del padrón resultan decisivas. Además, las bases contienen una advertencia importante: la solicitud debe presentarla solo uno de los progenitores.

Las bases excluyen las dos solicitudes si ambos progenitores piden la ayuda

Las bases municipales del cheque bebé permiten una única solicitud por unidad familiar. Si la presentan ambos progenitores o adoptantes, el documento prevé la exclusión automática de las dos. También exige el consentimiento del otro progenitor. Se trata de evitar que una misma situación familiar genere dos expedientes para obtener una ayuda que solo puede concederse una vez por menor.

La cuantía es de 1.000 euros por cada menor nacido o adoptado. En un parto múltiple se aplica el importe a cada niño, y ocurre lo mismo cuando se adopta a más de uno. Esa previsión no debe confundirse con presentar solicitudes duplicadas. Una familia con gemelos puede reunir el supuesto de dos menores subvencionables, pero sigue necesitando utilizar correctamente el procedimiento que establecen las bases y su formulario.

El padrón debe acreditar una vinculación anterior al nacimiento de la convocatoria

El solicitante debe estar empadronado en Villaviciosa de Odón de forma ininterrumpida durante los tres años inmediatamente anteriores al 31 de diciembre de 2025. El menor también debe constar empadronado con la persona solicitante al presentar la petición y mantener esa situación durante la tramitación hasta la resolución. Por ello, una mudanza reciente al municipio no cumple por sí sola la antigüedad requerida para este programa. Las ayudas familiares de Ribadesella muestran otro programa local, sin que sus importes o condiciones sean aplicables a Villaviciosa de Odón.

También se exige nacionalidad española o residencia legal en España, además de cumplir las obligaciones previstas para recibir subvenciones. Las bases excluyen determinados supuestos relacionados con la patria potestad o la tutela pública del menor. Cuando los progenitores son menores de edad no emancipados, identifican a sus tutores como solicitantes o beneficiarios. Estas condiciones obligan a comprobar quién debe firmar antes de aportar los documentos del nacimiento o la adopción.

La convocatoria de 2026 cubre nacimientos y adopciones del año anterior

El periodo subvencionable comienza el 1 de enero de 2025 y termina el 31 de diciembre del mismo año. En adopción, el menor debe tener menos de doce años y la resolución debe situarse dentro de ese intervalo. La comunicación municipal de apertura ofrece acceso a la sede, las bases y la documentación. El número 2025 identifica el hecho que genera la ayuda, aunque la solicitud se tramite ahora.

El aviso del Ayuntamiento señala el 6 de diciembre de 2026 como cierre incluido. Las bases, por su parte, establecen treinta días naturales desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOCM. Ante cualquier diferencia con otra ficha informativa, debe comprobarse el anuncio y el calendario del registro. Presentar la petición con margen evita depender de interpretaciones sobre festivos o de una fecha copiada de un agregador de ayudas.

La sede y el registro presencial permiten formalizar la petición

El formulario normalizado se dirige a la Concejalía del Menor. Las bases contemplan la sede electrónica municipal, el Registro Electrónico General y el registro presencial del Ayuntamiento, en la plaza de la Constitución,1. También admiten los lugares previstos por la legislación administrativa. No basta con remitir una consulta por correo electrónico o descargar el modelo: hay que registrar la solicitud y acompañarla de los documentos exigidos. Tampoco debe confundirse esta convocatoria con las becas infantiles de Tenerife, destinadas a escolarización y sujetas a un calendario distinto.

Antes del envío deben revisarse los datos del solicitante, el consentimiento necesario y la identificación de cada menor. Después, conservar el justificante permite acreditar la fecha de presentación. La ayuda requiere comprobar los requisitos y dictar una resolución, de modo que el anuncio de 1.000 euros no equivale a un pago inmediato. La Concejalía del Menor facilita información en el 916014246, extensiones 3373 y 3375, para resolver dudas sobre la documentación de esta convocatoria.