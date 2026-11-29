La función incorporada el 29 de octubre conserva el avance del formulario. Guardar el borrador no equivale a presentar la petición ni a obtener la prestación.

Reunir documentos después de un fallecimiento puede obligar a interrumpir varias veces una gestión. Tu Seguridad Social permite guardar el avance de las solicitudes de muerte y supervivencia y retomarlo más adelante. La función se incorporó el 29 de octubre de 2026, según la sede electrónica. Afecta a la cumplimentación del formulario, no a los requisitos de las prestaciones. Para iniciar la tramitación administrativa es necesario completar y presentar la solicitud por el canal correspondiente.

El borrador conserva el trabajo pendiente pero todavía no es una solicitud presentada

El anuncio de la Seguridad Social sitúa la opción de guardar al final de cada pantalla. De ese modo, una persona puede interrumpir el proceso cuando necesita localizar un documento o consultar un dato. La mejora reduce la necesidad de completar todo en una única sesión. Su alcance es operativo: conservar información introducida no implica que el INSS haya recibido una petición formal para resolver.

La diferencia puede resultar relevante cuando se confunden tres pasos: acceder al portal, completar un formulario y registrarlo. El primero permite utilizar el servicio; el segundo prepara la información; el último acredita su presentación. Antes de dar la gestión por terminada debe comprobarse el mensaje final y conservar el justificante que corresponda. Una captura del borrador puede servir como recordatorio personal, pero no sustituye un resguardo administrativo de envío.

La nueva opción no modifica las condiciones de viudedad u orfandad

Muerte y supervivencia reúne prestaciones relacionadas con el fallecimiento de una persona, cada una con requisitos propios. El sistema no convierte cualquier parentesco en derecho a pensión. Identidad, vínculo familiar y circunstancias del causante siguen siendo cuestiones distintas de la facilidad para rellenar el trámite. Por eso, el artículo sobre pensiones en favor de familiares aborda un problema diferente del funcionamiento del borrador.

Una persona que esté preparando su petición debe identificar qué prestación solicita y qué documentos le exige el servicio para ese caso. No resulta correcto copiar los requisitos de una pensión a otra ni interpretar la aceptación técnica de un archivo como validación del derecho. La comprobación de los hechos y la resolución corresponden a la entidad gestora. La posibilidad de guardar solo facilita completar la información con más orden.

Un representante necesita acreditar que puede actuar por la persona interesada

La sede también informa de un acceso para representantes a las solicitudes de muerte y supervivencia, habilitado el 3 de diciembre de 2025. El mecanismo contempla autorización mediante SMS de la persona representada o presentación del modelo normalizado. Ayudar a un familiar con el ordenador no permite asumir automáticamente su representación. Es preciso utilizar la modalidad disponible que corresponda a la actuación y acreditar la autorización cuando el servicio la requiera.

La Ley del Procedimiento Administrativo distingue identificación, firma y representación. Esa separación ayuda a entender por qué conocer datos personales no basta para presentar cualquier solicitud en nombre ajeno. Si interviene otra persona, resulta útil dejar claro quién es el solicitante y quién realiza la gestión. Los documentos cargados deben corresponder al expediente concreto, evitando incorporar información de otros familiares que no sea necesaria.

Antes de cerrar la gestión hay que comprobar que existe un resguardo de presentación

Al retomar el borrador deben revisarse los datos introducidos y los archivos adjuntos antes del envío final. Un cambio de teléfono, una dirección incompleta o un documento ilegible puede generar incidencias posteriores. La organización del expediente también facilita atender requerimientos: guardar copias de los documentos enviados permite comprobar qué se aportó y localizar aquello que la Administración solicite después. No hace falta volver a iniciar el formulario por cada duda documental.

La información general sobre trámites de la Seguridad Social permite situar este servicio entre otras vías de solicitud. En este caso, el anuncio público confirma la opción de guardar, pero no permite observar el expediente de una persona sin identificación. El usuario debe comprobar dentro de su acceso que recupera el borrador correcto y que, al finalizar, obtiene constancia de la presentación realizada.