OCU encuentra solo 13 pisos por debajo de 700 euros en Madrid y nueve en Barcelona en su estudio de alquiler

El análisis del alquiler asequible se publicó el 23 de septiembre. Subir el presupuesto a 1.000 euros supone dedicar la mitad de un sueldo neto de 2.000.

OCU presentó el 23 de septiembre de 2026 un estudio que muestra las dificultades para encontrar alquiler asequible en Madrid y Barcelona. Su búsqueda localizó 13 viviendas por debajo de 700 euros mensuales en Madrid y nueve en Barcelona. El perfil analizado tenía empleo indefinido e ingresos netos de 2.000 euros. Ampliar el presupuesto a 1.000 euros aumentaba las opciones, pero elevaba el esfuerzo al 50% del sueldo y exigía comprobar las garantías iniciales.

El alquiler asequible se reduce incluso para un salario de 2.000 euros

La búsqueda se centró en una vivienda completa destinada a residencia habitual de una persona que viviría sola. No mide el mercado de los precios de las habitaciones ni constituye un censo de todos los inmuebles existentes. El comunicado recoge las ofertas localizadas bajo esos criterios y presupuestos. Tampoco detalla las fechas exactas de recogida de cada anuncio. Por eso, las cantidades deben leerse como el resultado del análisis presentado por OCU, sin convertirlas en un inventario definitivo de ambas ciudades.

Los dos presupuestos permiten calcular cómo cambia la carga mensual para el mismo salario. Pagar 700 euros representa el 35% de unos ingresos netos de 2.000, frente al 50% que suponen 1.000 euros. La diferencia es de 300 euros cada mes y 3.600 euros durante doce mensualidades. También reduce de 1.300 a 1.000 euros el dinero restante para otros gastos. Son cálculos sobre el perfil elegido para el estudio. El 35% funciona como referencia analítica, no como un precio máximo legal del alquiler.

Muchas ofertas de menos de 1.000 euros corresponden a estancias temporales

Con el presupuesto ampliado, OCU localizó 543 viviendas en Madrid y 150 en Barcelona. Sin embargo, el 84% de las ofertas identificadas en Barcelona correspondía a alquileres temporales; el 16% permitía residencia estable. En Madrid, cerca de tres de cada diez eran de corta estancia. La disponibilidad numérica y la posibilidad de establecer un hogar permanente describen situaciones diferentes. Para quien necesita quedarse varios años, una oferta temporal puede encajar en el presupuesto y, aun así, no responder a su necesidad de vivienda.

La Ley de Arrendamientos Urbanos diferencia los contratos destinados a satisfacer una necesidad permanente de vivienda de los celebrados para otros usos. Entre estos últimos incluye los alquileres de temporada. Esta clasificación tiene consecuencias sobre el régimen del contrato y sus garantías. La Comunidad de Madrid explica que la fianza legal es de una mensualidad para vivienda habitual y de dos para otros usos. Antes de comparar anuncios, hay que identificar qué utilización se ofrece y comprobar que coincide con la que necesita el futuro inquilino.

Entrar en un piso de 1.000 euros puede requerir hasta 4.000 al inicio

La combinación del primer mes, la fianza y las garantías adicionales permite entender la barrera de entrada que describe el estudio. En un ejemplo de vivienda habitual con renta de 1.000 euros, la fianza legal suma otros 1.000. Si se pactan dos mensualidades adicionales de garantía, se añaden 2.000 más. El desembolso inicial asciende entonces a 4.000 euros. Equivale a dos nóminas completas del perfil estudiado. Ese dinero no representa cuatro mensualidades de renta consumidas: incluye cantidades entregadas para garantizar el cumplimiento del contrato.

El artículo 36 limita las garantías adicionales a dos mensualidades en contratos de vivienda de hasta cinco años. El límite alcanza los contratos de hasta siete años cuando el arrendador es una persona jurídica. La fianza legal se cuenta separadamente. Estas reglas deben distinguirse de la devolución de la fianza, que se examina cuando termina el arrendamiento. También deben separarse del alquiler temporal, cuyo régimen no puede tratarse automáticamente como el de una vivienda habitual. El contrato concreto determina qué límites corresponde aplicar.

La renta anticipada y los gastos de agencia deben identificarse por separado

Para los arrendamientos de vivienda, el artículo 17 impide exigir más de una mensualidad de renta por adelantado. Pedir varios meses futuros como renta anticipada no es lo mismo que pactar una garantía adicional admisible. La documentación del pago debe permitir distinguir esos conceptos. También hay que revisar los honorarios de intermediación. La normativa atribuye al arrendador los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato de vivienda. La información de consumo de la Comunidad de Madrid recuerda expresamente esa obligación al explicar el proceso de alquiler.

Al preparar la entrada conviene separar el presupuesto en tres partidas: mensualidad ordinaria, importes depositados como garantía y otros gastos identificados. Ese desglose permite comparar dos ofertas con la misma renta y desembolsos iniciales diferentes. También facilita detectar conceptos repetidos o importes que no se han explicado.

El estudio de OCU y la Ley de Arrendamientos Urbanos ofrecen referencias distintas y complementarias. Uno describe las dificultades observadas al buscar piso; la otra permite comprobar las condiciones que se proponen antes de firmar.