La FNMT simplifica el acceso al certificado digital gracias a una app disponible para móviles iOS y Android

El certificado digital ya puede pedirse desde el teléfono móvil a través de la aplicación oficial de la FNMT, disponible para Android e iOS. El proceso se realiza mediante video identificación, usando la cámara del dispositivo y sin necesidad de desplazarse a una oficina pública.

Tener un certificado digital se ha convertido en una herramienta casi imprescindible para realizar trámites online con las administraciones públicas. Hasta ahora, conseguirlo podía resultar algo pesado, ya que en muchos casos era necesario acudir presencialmente a una oficina pública, como una del SEPE, para obtener el código de descarga.

Esto ha cambiado con la nueva aplicación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que permite iniciar la solicitud desde el móvil. ¿La clave? La cámara del teléfono, el DNI y una verificación por vídeo.

Cómo solicitar el certificado digital de la FNMT desde el móvil paso a paso

La aplicación está disponible en Google Play y en la App Store. Según la información facilitada, se trata de una app oficial desarrollada por la FNMT, por lo que permite realizar el trámite con los datos cifrados durante el proceso.

Una vez descargada, el usuario debe abrirla y pulsar en el botón para solicitar el certificado digital. Después aparecerá una pequeña introducción hasta llegar a los métodos de solicitud. Para hacerlo sin desplazamientos, hay que elegir la opción de video identificación.

Estos son los pasos principales que debe seguir el usuario:

Descargar la app oficial de la FNMT en Android o iOS. Pulsar en solicitar certificado digital. Elegir la opción de video identificación. Aceptar las condiciones del servicio. Introducir el DNI, el primer apellido y el correo electrónico. Confirmar el correo recibido. Añadir el número de teléfono y validar el código. Iniciar la video identificación con el DNI visible ante la cámara.

Antes de comenzar la verificación, conviene tener el DNI a mano. Vamos, que no es el mejor momento para ponerse a buscarlo por casa cuando la cámara ya está lista.

Cuánto cuesta la video identificación para obtener el certificado digital desde casa

Aunque el trámite evita desplazamientos, el proceso no es gratuito si se realiza mediante video identificación. La aplicación solicita un pago de 2,99 euros más IVA una vez completado este paso.

Concepto Detalle Aplicación Oficial de la FNMT Disponible en Google Play y App Store Método desde casa Video identificación Requisito principal Cámara del móvil y DNI Coste 2,99 euros más IVA

Este pago corresponde a la video identificación realizada desde la propia aplicación. Por tanto, antes de seguir, el usuario debe estar de acuerdo con abonar este importe.

Qué ocurre después de grabar la verificación con el DNI en la mano

Durante la video identificación, la cámara del móvil se activa y el usuario debe mostrar su rostro mientras sostiene el DNI de forma visible durante unos segundos. ¿Es necesario acudir después a una oficina? Con este método, la solicitud se realiza completamente desde el móvil.

Tras finalizar el proceso y abonar el importe correspondiente, solo queda esperar la llegada de un correo electrónico con la aprobación del certificado. Desde ese mensaje se podrá proceder a su descarga.

Una vez descargado, el certificado digital podrá utilizarse en los dispositivos que el usuario quiera, lo que facilita el acceso a trámites online con las administraciones públicas sin depender de una visita presencial.