El Patronato Municipal de Educación Infantil seleccionará por oposición libre. La web municipal permite tramitar la instancia y consultar las bases del proceso.

Las personas que buscan empleo estable en educación infantil tienen una convocatoria municipal abierta en Alicante. El Patronato Municipal de Educación Infantil ofrece dos plazas de técnico superior de su plantilla laboral fija. El anuncio del BOE del 18 de noviembre de 2026 confirma el sistema de oposición libre. La web del Ayuntamiento sitúa la presentación de solicitudes entre el 19 de noviembre y el 17 de diciembre, ambos incluidos.

El Patronato ofrece empleo laboral fijo y selecciona mediante oposición

La denominación del puesto y la del empleador importan al presentar la candidatura. Estas plazas pertenecen al Patronato Municipal de Educación Infantil, no a una bolsa general de docentes de la Generalitat. Tampoco son una convocatoria del cuerpo de maestros. El anuncio identifica una relación laboral fija y un proceso de oposición, por lo que no debe confundirse con una contratación temporal ni con un concurso basado exclusivamente en experiencia.

El turno libre permite presentarse a personas que no trabajan previamente para el organismo, siempre que cumplan los requisitos de las bases. El nombre de la categoría no sustituye la lectura de la titulación exigida y sus equivalencias. Antes de registrar la solicitud, cada aspirante debe comprobar su acreditación académica y las demás condiciones. El extracto estatal no reproduce todo ese detalle ni anuncia un salario mensual.

La página municipal reúne las bases y el acceso al procedimiento

La ficha oficial de Alicante enlaza las bases genéricas, las específicas y el modelo de instancia. También ofrece acceso al procedimiento telemático y señala la presentación presencial en el Patronato. Esa página permite localizar la convocatoria correcta sin utilizar formularios de procesos educativos anteriores. La última actualización visible incorpora el anuncio estatal y las fechas concretas de apertura y cierre.

Las bases se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 199, de 20 de octubre. El extracto autonómico apareció en el DOGV número 10491, de 11 de noviembre. Finalmente, el BOE activa el periodo de solicitudes. Las tres publicaciones corresponden a fases del mismo procedimiento. La existencia de documentos de octubre no significa que el plazo de inscripción empezara entonces ni que la convocatoria haya caducado.

El plazo municipal termina el 17 de diciembre y exige una instancia registrada

La resolución estatal establece veinte días hábiles desde el día siguiente a su publicación. La ficha municipal concreta el intervalo del 19 de noviembre al 17 de diciembre de 2026. Esa precisión evita que el candidato tenga que deducir el cierre únicamente a partir de una fecha compartida en redes. El calendario debe consultarse en la convocatoria de Alicante, sin copiar los vencimientos de otras oposiciones.

El Estatuto Básico del Empleado Público distingue los requisitos de acceso y los sistemas de selección del personal público. En esta convocatoria, enviar un currículum por correo no equivale por sí mismo a presentar la instancia exigida. La candidatura debe quedar registrada por una vía admitida. Al completar el trámite, resulta útil comprobar el número de registro, la fecha, el órgano destinatario y la relación de documentos incorporados al expediente.

Preparar la oposición requiere usar las reglas específicas del Patronato

El número de ejercicios, su contenido, las posibles tasas y las condiciones de participación deben obtenerse de las bases enlazadas por el Ayuntamiento. El anuncio del BOE no proporciona esas cifras. Por eso no se atribuyen a estas plazas pruebas o importes correspondientes a bolsas infantiles de otros municipios. La candidatura necesita ajustarse al programa y a los ejercicios aprobados específicamente para este proceso, que pueden diferir de otros anteriores del propio Patronato.

La inscripción tampoco garantiza la admisión definitiva. Después deben seguirse las publicaciones del procedimiento para comprobar listas, subsanaciones y llamamientos. El candidato que detecte un error tendrá que utilizar el cauce y el plazo que indique el anuncio correspondiente. La oportunidad concreta es optar a dos plazas laborales fijas mediante oposición; la obtención del puesto dependerá de cumplir las condiciones y superar la selección conforme a las reglas del Patronato.